¿Usas Chrome? No sabes lo (mucho) que te pierdes

Seguro que en más de una ocasión has echado de menos dar un aspecto más visual y atractivo a tu navegador. También organizar mejor todas ... esas pestañas que a diario tienes abiertas sin control en el ordenador de tu oficina… Y, por qué no, hacer una captura de pantalla de una web completa, compartir vídeos y fotos por WhatsApp, traducir una web a texto y voz, controlar la privacidad de tus datos en todo momento, acceder a otros ordenadores en remoto… y así hasta (casi) cualquier funcionalidad que se te pase por la cabeza. ¿Es todo esto posible? Sí, y gracias a las extensiones de Chrome. Y, lo mejor de todo, a sólo un click de ratón.

A día de hoy, Google Chrome acapara el 70% de la cuota de mercado de los navegadores web. A pesar de sus carencias (devora los recursos de nuestro ordenador y le rodea una siempre discutida política de privacidad), se ha convertido en la gran referencia de internet para la mayoría de los internautas por varios motivos: la velocidad de navegación que ofrece, su robustez, seguridad, integración con otros servicios de la compañía (Gmail, Drive, Maps, Youtube, etc.), mejoras continuas y, sobre todo, versatilidad. Y es que el navegador, al igual que implementara en su día Mozilla Firefox, es capaz además de integrar todo tipo de complementos extras que permiten al usuario disfrutar de funciones añadidas.

Extensiones para todo

Entre los miles de complementos (sin exagerar) que ofrece en su repositorio los hay para todos los gustos, desde aquellos que gestionan nuestras contraseñas hasta los que nos ayudan a mejorar nuestra productividad, reproducir vídeos en streaming, gestionar descargas, comparar precios en las compras online, ofrecer cupones de descuento, herramientas para diseñadores, etc. El repositorio está organizado por categorías y permite filtrar los resultados en función de la valoración de los usuarios, la temática, el desarrollador, etc.

Para instalarlos, basta con pulsar sobre los tres puntos verticales de la parte superior derecha del navegador y hacer click en Más herramientas / Extensiones. En la zona inferior izquierda de la nueva ventana encontraremos la opción de 'Abrir Chrome Web Store'. Si pulsamos ahí, accederemos al almacén de plugins (https://chrome.google.com/webstore), donde solo tendremos que seleccionar el complemento y hacer click en 'Añadir a Chrome'. Y listo. Automáticamente, Chrome añadirá un acceso directo de la nueva extensión junto a la barra de direcciones, que podrás habilitar y deshabilitar a tu gusto en todo momento.

Lo más atractivo de este catálogo de extensiones es que no es exclusivo de los de Mountain View. Y es que el navegador de Google se basa en una plataforma de código abierto llamada 'Chromium', la misma que otros navegadores alternativos que hay en internet. De ahí que los usuarios de Microsoft Edge, Vivaldi, Brave, Opera o Yandex, por citar algunos, puedan aprovecharse de toda la oferta que ofrece Chrome e integrar estos plugins en sus navegadores (más allá de los que ya cuentan por defecto).

Pros... y contras

Eso sí, no es oro todo lo que reluce. Por un lado, los complementos que añaden los desarrolladores en este repositorio de Chrome no son compatibles con la versión móvil de los navegadores (excepto algunos como Yandex o Kiwi ), con lo que solo podremos exprimir su potencial en un ordenador. Por otro, cómo no, la sombra de la sospecha de la (falta de) seguridad y privacidad que siempre rodea a algunas extensiones. Google ya ha tomado cartas en el asunto y ya permite limitar los permisos de cada extensión a páginas web concretas. Asimismo, la firma obligará a los desarrolladores a informar de forma clara sobre sus prácticas de privacidad, indicando qué datos recopilan y para qué fin, limitándolos si hiciera falta. Sea como fuere, la clave a la hora de confiar e instalar una extensión en tu navegador, como en cualquier otra actividad que realicemos en internet, es la de siempre: ante todo, sentido común.