Twitch, la tremenda dificultad de llegar a vivir de Internet

«Tengo una media de 80.000 espectadores y gano unos 120.000 dólares al mes con los suscriptores de mi canal en Twitch», ... admitió Ibai Llanos a Jordi Évole el pasado domingo en una entrevista que dio mucho que hablar. Esas cifras mareantes, las villas, y los coches de lujo de los que presumen algunos colegas de profesión de Llanos -como TheGrefg- son los que han provocado que de un tiempo a esta parte miles de adolescentes se hayan planteado dedicarse en cuerpo y alma a ser 'youtubers', 'instagramers' o creadores de contenido en plataformas de 'streaming' como Twitch. Algo parecido a la fiebre del oro o la búsqueda de El Dorado. Pero ese ardor febril por las webcams, las luces LED para decorar la habitación, las sillas de 'gamer', y las retransmisiones masivas de partidas en directo de videojuegos es otra forma más de intentar construir castillos en el aire.

¿Cúal es el panorama de Twitch y las emisiones en directo en español? Durante los meses de enero y febrero he podido recoger estas estadísticas... 📊📈



- Enero: 757.640 personas distintas emitieron un total de 5.611.382 veces

- Febrero: 770.830 emitieron en 5.581.990 ocasiones Kilian Arjona (@karjona) March 7, 2021

Lo explicó recientemente poniendo los datos blanco sobre negro en Twitter Kilian Arjona (@karjona). Este barcelonés de 36 años, que tiene casi 20 años de experiencia profesional en el mundo de la informática y la tecnología de la información, hizo viral un hilo en el que daba los datos de audiencia de las retransmisiones en castellano de Twitch en las últimas semanas. «Un 4% de los usuarios que emitieron en Twitch en enero -en este mes, por ejemplo, fueron 757.460 personas distintas- y febrero no obtuvieron ni un único espectador en ningún momento. Un 24% de los usuarios nunca tuvieron más de un espectador, y en la mayoría de ocasiones, fueron ellos mismos viendo su propio canal. Y es más, un 90% de las emisiones en español tienen un total de tres o menos espectadores de media», cuenta a este periódico este informático catalán que está enamorado desde niño del mundo de los videojuegos. Al estrellato no llega cualquiera.

El hilo de Arjona, en el que están reflejados en pequeñas y accesibles píldoras de datos más de 20 gigas de información, pone de relieve la extrema dificultad de ganarse la vida emitiendo en esta plataforma. Lo más normal, y lo confirman los datos, es que no te vea casi nadie. «Hablando con mis amigos suele salir de forma recurrente el tema de que sus hijos les piden una webcam, luces led... han sido los regalos estrella de las navidades», apunta entre risas Arjona, quien a raíz de esas conversaciones decidió «encontrar una forma empírica de demostrar si es o no sencillo llegar a miles de personas en cada retransmisión. Porque unos me dicen que sí, otros que bueno...».

El porcentaje de éxito es minúsculo

Centrado en su habilidad profesional de trabajar la información con herramientas informáticas, y con kilos de paciencia y tirando de su tiempo libre consiguió recopilar un gran volumen de datos centrado en los meses de enero y febrero. «Todo el hilo está centrado en las emisiones en castellano, las que afectan mayormente a España y Latino América. Número arriba o abajo, hay algo más de 30.000 usuarios que le dedican ocho horas al día cinco días a la semana a emitir en Twitch en estos dos meses. Pues bien, solo un 5% de todos ellos tiene más de 45 espectadores de media», remarca Kilian Arjona. Es más, el 75% de ellos tiene una media de menos de seis espectadores al mes. Revelador.

Si se consideran canales exitosos aquellos que retransmiten al menos 20 días al mes, un total de 160 horas o más para 300 o más espectadores, los datos, según este profesional en la tecnología de la información, indican que 436 de los 757.640 canales han cumplido estas condiciones en el mes de enero. Menos del 1%. «Es francamente complicado vivir de esto», subraya, para añadir que «lo que me parece demoledor es la cantidad de gente que hay intentándolo, que es perseverante... pero es que el porcentaje de éxito es minúsculo. Me recuerda a cuando era un chaval y se oía lo de 'quiero ser como Pau Gasol o como Raúl González'».

La relatividad del éxito cosechado en este tipo de plataformas es otro de los puntos que más interés suscitan en este tipo de debates. «Existe la tentación de creer que si no tienes los espectadores que tiene Ibai Llanos eres un don nadie. Yo digo que reunir a 30 personas en un directo ya es un logro importante. Mantenerles pendientes de lo que haces durante un rato no está al alcance de muchos», expone Arjona. El fenómeno de las competiciones de videojuegos, guste o no, ya está entre nosotros. «En algunos lugares como Japón o Estados Unidos ya estaba arraigado, con miles de personas acudiendo a los auditorios para ver una final. Ahora Ibai y otros como él, que lo están haciendo muy bien, han ayudado a que se arraigue aquí también». Los expertos apuntaban hace cuatro años que se estaban creando «las bases de un sector al alza con mucho potencial». Ya están aquí...