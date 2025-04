Trucos para exprimir al máximo la batería de tu móvil

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 23 de enero 2021, 07:49 Comenta Compartir

¿Cansado de tener que dejar de ver vídeos en Youtube, WhatsApp o Tik Tok para recargar la batería de tu móvil? ¿Frustrado por verte ... obligado a abandonar esa adictiva partida al 'Among us' o al clon de turno de 'Fall guys' ante los reiterados avisos de tu terminal? Es muy probable que te hayas visto reflejado en alguna de estas situaciones (o similares) que, curiosamente, siempre suceden en el lugar más inoportuno en el peor momento posible. Simple ley de Murphy. Sea como fuere, lo ideal sería afirmar con rotundidad que hay una solución, que está en nuestra mano darles una nueva vida a las baterías… pero nada más lejos de la realidad. No la hay.

No nos engañemos. No es que las baterías de hoy en día duren menos que las de antes, solo que les exigimos mucho más en términos de brillo, potencia, sensores, conectividad y eficiencia. Y eso, nos guste o no, conlleva una mayor degradación. Además la 'pila' de nuestros terminales, de iones de litio (Li-Ion), se va desgastando a causa de una serie de factores que están lejos de nuestro alcance: la humedad, las temperaturas extremas... y, sobre todo, el uso y el paso del tiempo. La vida útil de las baterías de nuestros móviles se mide en ciclos de carga, es decir, el tiempo que tarda el terminal en vaciarse totalmente, desde el 100% hasta el 0%. Y a día de hoy se estima que las baterías se mantienen más o menos 'intactas' hasta los 300-500 ciclos completos. En otras palabras, la batería de nuestro smartphone no se comenzará a degradar significativamente hasta que pasen unos dos años… siempre que seamos de los asiduos que 'acaban' con ella completamente casi a diario. Partiendo de que no podemos cortar el problema de raíz, sí que está en nuestra mano limitar el desgaste. Y esto, independientemente de que el smartphone cuente con una generosa batería de serie (con 5.000 mAh o más), implemente un panel Oled/Amoled, disponga de un procesador muy eficiente o su sistema operativo esté optimizado al máximo. No se trata de inutilizar de golpe nuestro terminal y dejarlo sin 'inteligencia', sino de tener en cuenta, sobre todo en determinadas circunstancias, los cinco cinco aspectos en los que más podemos incidir: 1 Pantalla El mayor devorador de batería Es el ámbito que más batería consume en nuestro móvil y es dónde más autonomía podemos 'ganar'. Más allá de que llegue a nuestras manos con el brillo configurado al máximo, bajarlo (o dejarlo en automático) es esencial, a no ser que estemos a pleno sol y lo necesitemos realmente. Además, es muy recomendable reducir el tiempo en los ajustes de la pantalla de bloqueo, es decir, el margen que definimos para que ésta se apague automáticamente. Porque, ¿para qué necesitamos la pantalla del móvil encendida permanentemente si no le hacemos caso? En este apartado, contar con un móvil con panel Amoled/Oled ayuda, ya que si activamos el modo oscuro tan de moda últimamente la propia tecnología de la pantalla hará que generemos un menor consumo. En los terminales más modernos también está la opción de rebajar la resolución (por ejemplo de 2K a FullHD) o la tasa de refresco (de 120 Hz a 60 Hz) en determinadas circunstancias. 2 Conectividad Cuando el GPS o el 4G son prescindibles Mira la pantalla de tu móvil y hazte la siguiente pregunta: ¿Para qué necesitas tener la geolocalización (o GPS) permanentemente activada si no utilizas una aplicación específica para ello como Google Maps o Waze? ¿Precisas realmente mantener los datos de 4G (o 5G) activados a todas horas si pasas mucho tiempo conectado al WiFi? ¿Y el NFC si no lo utilizas para pagar en los comercios? No se trata de limitar nuestra experiencia de usuario, sino en hacerla mucho más eficiente (con los beneficios de privacidad que conlleva también). Y es que es muy habitual mantener activadas muchas más conexiones de las que realmente necesitamos, lo que sin duda conlleva un desgaste más rápido de la autonomía. 3 Notificaciones y sincronización Importantes pero sin abusar Los smartphones se han convertido en el centro neurálgico de nuestra vida digital, de ahí que es muy probable que tengamos multitud de cuentas de usuario configuradas en nuestro móvil: Outlook, WhatsApp, Twitter, Chrome, Instagram… Todas ellas ofrecen la opción de notificar al momento cualquier actualización disponible (generalmente con un menú o ventana flotante), algo imprescindible para muchos usuarios en el día a día para consultar la actividad de un vistazo. Eso sí, conlleva que la sincronización entre cuentas y servicios sea constante y continua en el tiempo, lo que obliga al móvil a un mayor consumo de batería. ¿Realmente necesitas actualizar cada diez minutos una cuenta determinada de email? ¿No es suficiente con que la sincronización de archivos de Drive sea cada hora? Limitar el margen de sincronización y/o notificación de determinadas aplicaciones puede ayudar a darnos esos minutos extras que necesitamos al final del día. 4 Aplicaciones Atención a las apps en segundo plano Android e iOS realizan una buena gestión de la multitarea y sus respectivos procesos de ahorro de energía relativizan el consumo diario de la batería. Eso sí, cada aplicación es muy particular y las hay que consumen muchos recursos y otras que apenas tienen una repercusión palpable en la autonomía. Por ello, es conveniente consultar cuáles son las que más batería absorben (generalmente en Ajustes/Batería/Uso de batería, aunque depende muy de la capa de personalización). Pero no solo, porque hay algunas que -bien porque lo necesitan, bien porque lo solicitan- siguen trabajando en segundo plano sin que nosotros seamos conscientes de ello. Sea como fuere, cuantas menos apps tengamos abiertas, e instaladas, menos exigiremos al procesador y menor gasto energético realizaremos (más allá de que éstas se encuentren 'suspendidas' por el sistema). 5 Buenos hábitos Evitando la descarga completa... y más No todo vale a la hora de cargar y descargar la batería de nuestros smartphones. Por lo general, los fabricantes recomiendan mantener las baterías en unos niveles de carga concretos: aconsejan no descargarlas a menos del 20% ni cargarlas a más del 80%. Pero más allá de la limitada 'pérdida' que conlleva alcanzar el 100%, lo realmente perjudicial es dejar que las baterías se vacíen por completo (al 0%). Al menos de continuo. Porque muy de vez en cuando, nunca está de más realizar una carga completa para calibrar adecuadamente la batería del móvil. Por otro lado, las baterías son muy sensibles a las temperaturas extremas. De ahí que los sobrecalentamientos continuos (por ejemplo con la carga rápida) pueden degradar la autonomía de un terminal más rápidamente. En cambio, con un frío excesivo tienden a perder prestaciones, de forma que ralentizan el suministro de energía al propio móvil. Asimismo, una buena cobertura o no utilizar en exceso el motor háptico del teléfono (modo vibración) son otras dos recomendaciones a valorar si andamos muy justos de autonomía y necesitamos disponer de nuestro móvil en un momento de apuro.

