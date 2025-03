El trabajo remoto, la herramienta tecnológica para sortear el coronavirus

José Antonio González Viernes, 28 de febrero 2020, 06:52 Comenta Compartir

El Gobierno italiano ha publicado un decreto-ley de urgencia con medidas con las que pretende frenar la difusión del coronavirus. Entre otras iniciativas, y para «evitar la suspensión» de los negocios y centros productivos, el decreto permite que las empresas y empleados opten por el 'teletrabajo' hasta el 15 de marzo en seis regiones de la Italia septentrional (Emilia-Romaña, Fliuli-Venecia-Julia, Lombardia, Véneto, Piamonte y Liguria).

Las grandes empresas españolas han comenzado a explorar la vía del teletrabajo para proteger a sus trabajadores de un posible contagio por el Covid-19 y también conseguir que su negocio no se pare. «Estos dos días he recibido más llamadas que la semana pasada», apunta Alberto Fernández, director de Desarrollo de Negocio y portavoz de TeamViewer en España. «Si me apuras, desde el lunes habré recibido ocho o nueve llamadas de empresas grandes», añade.

Desde 2005, la empresa alemana lleva conectando ordenadores en remoto gracias a un software que «actualmente conecta a 2.000 millones de dispositivos», explica Fernández a este periódico.

Existen versiones para los sistemas operativos Microsoft Windows, Mac OS X,1​2​ Linux,3​ iOS,4​ Android,5​ Windows Phone 8, Windows RT y BlackBerry. Además, también, es posible el acceso a un equipo remoto mediante un navegador web.

Una conexión que se realiza a distancia del centro de trabajo y totalmente protegida. «La herramienta está disponible y en horas está disponible», detalla. La conexión remota ha evolucionado y las soluciones para empresas ya son una realidad.

«En un par de horas, un ministerio grande de España ya podría estar trabajando remotamente», apunta Fernández. Entre la cartera de clientes se encuentra Hacienda y la Agencia Tributaria, entre otros.

La solución para sortear la crisis del coronavirus es, según la compañía alemana,

TeamViewer Tensor. Está basado en la nube y aprovecha la creciente demanda empresarial de soluciones SaaS, las cuales ofrecen máxima seguridad y mayor flexibilidad en comparación con las instalaciones de servidores locales.

«Esto puede ser una oportunidad, porque si esto llega a obligar a trabajar remotamente, entonces se va a ver de verdad en qué puestos se puede, en qué puestos no, en qué puestos», explica el portavoz de Teamviewer en España.

Ciberseguridad alemana

Las grandes compañías del Ibex han comenzado a desarrollar los planes de contingencia para que sus trabajadores sigan con sus tareas laborales desde sus casas para evitar contagios por el Covid-19.

España supera la decena de contagiados y algunas compañías han planteado algún Expediente de Regulación Temporal (ERTE). La conexión remota de Teamviewer está «asegurada, nadie va a entrar», asegura Alberto Fernández. «Te garantizamos que en esa conexión no va a entrar nadie es incluso superior a una VPN», sentencia.