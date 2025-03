Cómo protegerse del acoso en las redes sociales

Sara borondo Jueves, 27 de febrero 2020, 08:29 Compartir

Hace unos días se celebró el 'Safer Internet Day' ('Día por un Internet más Seguro' en español), que busca concienciar sobre el buen uso de la red. Aunque la prioridad son los más jóvenes, también se dirige a padres, tutores, educadores, trabajadores sociales, responsables políticos y empresas. En las redes sociales el ciberacoso y el contenido inapropiado son problemas capitales, que han obligado a la toma de medidas para la tranquilidad de los usuarios.

Este año, por el Día de Internet Seguro, Twitter ha colaborado con el 'Centro Vasco de Ciberseguridad' y la asociación 'Pantallas Amigas' para desarrollar una campaña de sensibilización contra la ciberviolencia sexual; las redes sociales son conscientes de que la cercanía, la inmediatez y la facilidad de acceso entre sus usuarios las convierte en un caldo de cultivo para quienes optan por acosar a los demás, amparándose en el anonimato que les brinda un perfil falso.

El acoso puede manifestarse de múltiples maneras en las redes sociales: usando palabras ofensivas, difundiendo rumores, publicando fotos o vídeos inapropiado o privados, molestando a alguien o amenazándole. Es muy habitual que la víctima sienta que su comportamiento ha desencadenado el acoso o que no pueda contarle a nadie lo que sucede, aunque no es así. Conozcamos los métodos de defensa frente al acoso en tres de las principales redes:

Twitter

Ampliar

La información rápida, diversa y concreta que proporciona Twitter nos permite seguir en directo momentos clave de la actualidad, pero también es la red social con un lenguaje más bronco y respuestas poco meditadas.

Entre las medidas incorporadas recientemente por Twitter se encuentra la prohibición de publicar tweets que inciten al odio de cualquier religión, lo que se une al veto de los comentarios deshumanizadores.

Los responsables de la red social son conscientes de la hostilidad que a veces se genera en ella y han incorporado recientemente una nueva función para ocultar las respuestas a los tweets propios. Para activarla hay que pulsar sobre el icono de la parte superior derecha de la respuesta a un tweet y seleccionar 'Ocultar respuesta'.

Según el blog de Twitter, durante el periodo de prueba de esta función se ha comprobado que la gente oculta las respuestas cuando piensa que son irrelevantes, están fuera del tema que se está tratando o son molestas y que el 85% de quienes lo hacen no bloquea ni silencia a otros usuarios.

Esta medida se suma a las que ya existían para denunciar tweets amenazadores u ofensivos. El procedimiento es muy sencillo, solo hay que pulsar sobre el icono ubicado en la parte superior del tweet y elegir 'denunciar'.

Otra posibilidad es filtrar las notificaciones, eligiendo en ese apartado la rueda dentada y después entrando en 'Filtros avanzados', para silenciar notificaciones de cuentas nuevas; de personas que no siguen al usuario o que no sigue él…

También se pueden silenciar cuentas: los tweets de dicho usuario no aparecerán en la cronología, aunque sí veremos notificaciones de menciones y mensajes directos. La persona a la que se ha silenciado no recibe ningún aviso.

A los recursos de ocultar respuestas, denunciar tweets y silenciar cuentas hay que añadir la de bloquear usuarios, para controlar interacciones no deseadas que provengan de cuentas con las que no interesa relacionarse. Bloquear una cuenta supone que no podrá ver los tweets del usuario que la ha bloqueado, las cuentas que sigue ni sus seguidores; no se recibirán notificaciones de menciones ni los tweets que publique esa cuenta. Si la persona bloqueada intenta visitar el perfil de quien le ha bloqueado, leerá un mensaje indicativo.

Más radical aún es la opción de proteger los tweets y convertir la cuenta en lo que se conoce como 'cuenta candado', de forma que solo podrán ver los tweets publicados los seguidores aprobados. Para ello hay que irse a 'Configuración de la Cuenta'>'Privacidad y Seguridad' y activar la protección de los tweets. Cuando alguien quiera convertirse en seguidor envía una solicitud que hay que aceptar o rechazar. En este mismo apartado se puede indicar que solo se reciban mensajes directos de las personas a las que se sigue.

Además, Twitter está mejorando el sistema de detección de tweets que se consideran abusivos, de forma que ahora uno de cada dos sobre los que se actúa se identifica gracias a la tecnología. Esto ha propiciado que haya aumentado un 105% el número de cuentas bloqueadas o suspendidas por violar las reglas de Twitter, según el informe de transparencia de 2019 de la red social. Éste también indica que han aumentado un 22% las cuentas reportadas por posibles violaciones de las políticas de abuso.

Instagram

Ampliar

Un estudio realizado por la organización británica 'Ditch The Label' en 2017 reveló que Instagram es la red donde resulta más probable sufrir acoso: el 42% de los encuestados afirmó que había sufrido bullying en la aplicación de instantáneas, frente a un 37% que reconoció haber tenido problemas con Facebook o el 31% que había sido acosado en Snapchat.

Si el usuario ve algún contenido ofensivo, recibe amenazas o se siente acosado, puede denunciarlo. Estos informes son anónimos y nadie sabrá quién ha realizado la denuncia: Instagram los revisa y actúa cuando se contradigan las normas de la red social.

Entre las medidas de protección que incluye Instagram está el control de quién puede ver y compartir las historias de un usuario. Para ello hay que entrar en la historia del usuario, pulsar los tres puntos que hay en la esquina inferior izquierda y luego en 'Configuración de la Historia', donde puede elegir ocultar la historia a cuentas específicas y establecer quién puede responder a ella o compartirla.

Una cuenta también puede restringir el acceso a personas específicas desde 'Configuración'>'Privacidad'>'Cuentas restringidas' (opción nueva destinada a prevenir el bullying). El usuario incluido en esta lista no verá cuándo está conectado quien le ha restringido el acceso, ni si ha leído sus mensajes directos. Además, sus comentarios serán invisibles para el resto.

Coincidiendo precisamente con el 'Safer Internet Day', Instagram ha mostrado algunas herramientas que se implantarán en la aplicación en las próximas semanas y que servirán para crear un ambiente más sano en la red social. La primera de estas medidas será disuasoria: Si alguien escribe un comentario o intenta subir una imagen potencialmente ofensivos, recibirán un mensaje que les indicará que es similar a otro contenido que se ha denunciado como acoso. En un hilo publicado en Twitter explicando todas estas medidas, Instagram explica que han descubierto que así la gente se replantea lo que quiere subir a la red.

Otra de las medidas es preventiva, y da al usuario más control sobre sus mensajes directos, de forma que solo podrá enviárselos la gente a la que siga, que también será la única que lo pueda añadir a conversaciones grupales. Esta función puede tardar meses en llegar, ya que todavía está en pruebas.

También se incluirá el acceso a un informe de los casos de acoso que se hayan denunciado. Se podrán consultar en el menú 'Configuración'>'Ayuda'. Esta opción se llamará en inglés 'Support Request', por lo que cabe esperar que se traduzca por algo similar a 'Petición de soporte' o 'Peticiones pendientes'. Si la denuncia se ha resuelto, el usuario podrá pedir una revisión si no está de acuerdo con la decisión que haya tomado Instagram. En ese menú aparecerá la frase 'más opciones', para que el usuario pueda silenciar, bloquear o dejar de seguir a las cuentas que haya denunciado. Si Instagram hubiera suspendido la cuenta del usuario, cuando éste intente entrar en la aplicación le aparecerá el mensaje 'Pedir una revisión', con la que se puede conseguir la reactivación de la cuenta (hasta ahora esta opción estaba disponible solo en el servicio de ayuda).

Facebook

Ampliar

La transmisión en Facebook Live de la masacre de 51 personas en Nueva Zelanda, en marzo de 2019, fue uno de los detonantes para que la red de Mark Zuckerberg endureciese las normas destinadas a evitar el acoso y los contenidos ofensivos. Aunque su lucha parece concentrada en acabar con las noticias y vídeos falsos, la red social ofrece un centro virtual de Prevención del Bullying, con secciones específicas para adolescentes, padres y educadores.

Ante un comentario o post ofensivo puntual, Facebook recomienda ignorarlo (la mayoría de los acosadores busca una reacción para seguir agrediendo), eliminar el mensaje, desetiquetarse o ponerse en contacto con el autor por si se trata de un simple malentendido.

Ante algo más grave o una actitud continuada, la primera medida que debería tomar la víctima es eliminar al acosador de la lista de amigos (en caso de serlo), ya que en Facebook los amigos son los únicos que pueden publicar en la biografía de un usuario o contactar con él mediante chat. La siguiente medida debería ser bloquearle entrando, en la página principal del perfil, en 'Configuración'> 'Bloqueos' (escribiendo el nombre de la persona en la sección 'Bloquear usuarios'). Esa persona no recibirá ninguna notificación sobre el bloqueo.

Para los casos de ciberacoso en la red social, Facebook recomienda no vengarse, comunicar la situación a alguien de confianza (como un amigo o familiar) y guardar la información que lo prueba mediante capturas de pantalla. Si hay peligro inminente, la red urge a ponerse en contacto con las autoridades locales.

La manera más rápida de informar de una publicación que se considera ofensiva es pulsar sobre los tres puntos de la parte superior derecha de una publicación y elegir la opción 'obtener ayuda o denunciar publicación'.

Si persiste el acoso, hay que denunciar el perfil, para lo que es preciso acceder a éste, pinchar en los tres puntos de la parte superior derecha y seleccionar 'Denunciar'.

Para denunciar contenido que alguien ha publicado en la biografía de un usuario, primero hay que ocultarlo seleccionando los tres puntos y eligiendo 'ocultar de la biografía'. Una vez hecho optamos por 'No quiero esto en Facebook'. También se puede bloquear a la persona que ha publicado ese contenido.

Finalmente, para denunciar una foto o vídeo hay que entrar en ellos (si no se puede porque el perfil esté bloqueado hay que escoger 'Enviar comentarios o denunciar foto'); irse a 'Opciones' en la esquina inferior derecha y, a continuación, pulsar sobre 'Envía tus comentarios', seleccionando la opción que mejor describa el problema y siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Este proceso es más cómodo desde un ordenador, ya que se pueden utilizar los enlaces de denuncia.

También es posible denunciar mensajes, sin que la otra persona sepa quién lo ha hecho.