¿Cuáles son los productos tecnológicos más vendidos durante el confinamiento?

Aunque las ventas del comercio en línea se resintieron durante los primeros días de encierro, la confirmación de que el virus apenas sobrevive en artículos de paquetería invirtió las tornas. Con todas las tiendas cerradas, los pedidos telemáticos se han convertido en la tabla de salvación de muchos. Incluidos quienes temen contagiarse en el supermercado y recurren a los servicios de entrega a domicilio.

El segmento tecnológico ha resultado, sin duda, uno de los más beneficiados por volumen de venta. Esto, pese a depender en gran medida de las cadenas de producción chinas, paralizadas durante meses con motivo de la pandemia. Así, no pocas multinacionales se han visto incapaces de satisfacer la demanda.

Repasamos a continuación los productos más solicitados (robots de cocina y bicicletas estáticas a un lado) durante las últimas semanas:

Consolas portátiles

Con toda la familia encerrada en casa, las pugnas por el televisor del salón han incentivado la venta de consolas portátiles o híbridas. Como Nintendo Switch, que tan solo en el últrimo trimestre distribuyó 3,29 millones de unidades en todo el mundo. La demanda pilló por sorpresa a los japoneses, quienes ordenaron un incremento (a marchas forzadas) de la producción.

La venta de juegos digitales también ha experimentado un incremento considerable, resultando 'Animal Crossing: New Horizons' el ejemplo más evidente. El simulador de vida insular despachó más de 13 millones de copias en sus primeras seis semanas a la venta, lo que supone un nuevo récord para la industria.

Pulseras y relojes de monitorización

La venta de pulseras y relojes para la monitorización de la actividad física puede no cobrar mucho sentido en el contexto actual. Especialmente con el auge de la repostería casera, que vació los lineales de harina y levadura. Con todo, muchos han seguido ejercitándose en casa (garrafas de agua y bandas elásticas mediante), lo que ha despertado la necesidad de controlar la quema de calorías para maximizar la efectividad de los entrenamientos.

Amén del Apple Watch y la Mi Band 4 (líderes en sus respectivas categorías), los españoles han optado por smartwatches como el Fibit Versa 2 o el Xiaomi Amazfit GTS.

Termómetros inteligentes

Los termómetros de mercurio han dado paso a soluciones mucho más sofisticadas, como los medidores sin contacto (indispensables estos días para una toma de temperatura sin riesgos). Hay quien ha ido más allá al optar por modelos conectados, que transmiten la información a nuestro teléfono móvil para llevar un registro exhaustivo, que comunicar posteriormente al médico de turno.

Un caso curioso es el del termómetro 'Withings Thermo', cuya venta fue restringida por Amazon a raíz de la alerta sanitaria. Si uno intenta adquirirlo recibe el mensaje: «Disponible solo para instituciones públicas».

Ordenadores portátiles y tabletas electrónicas

El cierre de colegios y universidades, así como la implantación (improvisada) de la educación a distiancia, pusieron en el brete a muchos padres. Algunos niños no contaban con ordenadores ni tabletas electrónicas en sus domicilios, indispensables para acceder a las nuevas clases virtuales, lo que hizo inevitable el desembolso en dispositivos mínimamente preparados para este fin.

Entre las referencias más vendidas encontramos el iPad de séptima generación (desde 379 euros); los portátiles de ASUS, Lenovo y HP (en torno a los 300 euros) y las tabletas de la gama Huawei MediaPad

Cámaras web

Aunque muchos de los equipos referidos integran cámaras web, sus ópticas suelen dejar que desear. Especialmente si nos pasamos la jornada de teletrabajo entre reuniones por videoconferencia. Esto ha espoleado la venta de accesorios más que preparados, con altísima resolución y tecnologías para reducir la luminosidad ambiental o el ruido de la imagen.

Hace unos días dimos cuenta de los modelos más recomendados (y vendidos) durante las últimas semanas: Logitech BRIO, Microsoft LifeCam Studio, Razer Kiyo...

Auriculares

Nuevamente, la convivencia de todos los miembros de la familia obliga a buscar soluciones para no incordiar en exceso, como el uso de auriculares cuando se escucha música o se ve una película en otra habitación de la casa. También para quienes teletrabajen, necesitados de modelos con cancelación de ruido para que las llamadas con el jefe no resulten incómodas de más.

En los rankings de ventas encontramos a los AirPods Pro de Apple (y sus decenas de copias chinas en las tiendas por Internet); los Mi AirDots Pro de Xiaomi y los auriculares para 'gaming' de marca blanca.

Reproductores de streaming

No cabe duda: las plataformas de contenido en streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus...) están siendo las grandes beneficiadas del confinamiento general. El consumo televisivo (en directo y a la carta) registra máximos históricos, pero no todos los televisores están preparados para acceder a las mentadas aplicaciones.

La solución pasa por reproductores como el Fire TV Stick de Amazon (el más económico y vendido de la cuarentena), Apple TV o el Chromecast de Google.

Repetidores de Wi-Fi

España cuenta con una de las mejores infraestructuras de banda ancha en el mundo, lo que no quita para que estos días las conexiones hayan experimentado un tráfico más denso del habitual. Con varios dispositivos tirando de Wi-Fi en la mayoría de hogares, hay quien se ha agenciado routers de mayor calidad al ofrecido por su operadora; o repetidores con los que mejorar la recepción de la señal en la habitación más alejada de la casa, dada su irremediable transformación en oficina.

TP-Link y Netgear han copado las preferencias de los compradores en este caso, incluidas sus accesorios PCL, que convierten cualquier enchufe en un puerto Ethernet (para conectarnos a Internet por cable).