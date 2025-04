PlayStation busca adaptar sus grandes franquicias a móviles

DV Martes, 13 de abril 2021, 12:54 Comenta Compartir

Siguiendo la estela de Nintendo y los coqueteos de Microsoft con el juego móvil, Sony pretendería adaptaciones de sus grandes franquicias a dicho segmento. Así lo deja entrever la oferta de trabajo publicada por la multinacional, en pos de un cabecilla para su división de 'Mobile':

«Como Head of Mobile de Sony Interactive Entertainment PlayStation, el elegido liderará el desarrollo y la estrategia de mobile gaming de la compañía, ayudando a conformar el futuro de un estudio de clase mundial. [...] Se encargará de adaptar las franquicias más populares de PlayStation desde las consolas y el PC a smartphones».

De este modo, series tan laureadas como Gran Turismo, God of War o The Last of Us podrían recibir versiones pensadas para terminales móviles, lo que se interpreta como una vuelta de tuerca en la estrategia de juego portátil de la compañía (tras su decisión de abandonar el mercado de las consolas de bolsillo).

En los últimos días también han surgido rumores sobre el foco de SIE en sus propiedades intelectuales más exitosas, en detrimento de ideas originales o secuelas de títulos acogidos tibiamente (como 'Days Gone'). Para muestra, el supuesto remake de 'The Last of Us' que los nipones tendrían en desarrollo para PlayStation 5, en consonancia a la adaptación televisiva de HBO.