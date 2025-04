El ordenador personal que revolucionó la informática

Iñigo Galparsoro San Sebastián Martes, 27 de abril 2021, 11:08 Comenta Compartir

No tenía alternativa. Corría el año 1980 e IBM necesitaba dar un golpe en la mesa si quería hacerse un hueco en el incipiente sector ... del ordenador personal. Era un ahora o nunca para una compañía americana que diez años antes había llegado a dominar el 60% del mercado mundial de computadoras pero que ya estaba dando síntomas de flaqueza. La empresa mantenía su fortaleza en el segmento empresarial y de los grandes ordenadores, pero estaba perdiendo el tren de las microcomputadoras en el ámbito doméstico, un sector en plena expansión donde el popular Apple II, el Commodore PET o los primeros modelos de la familia Atari de 8 bits le habían tomado claramente la delantera. Por si fuera poco, la salida al mercado del procesador de textos WordStar, la hoja de cálculo VisiCalc o videojuegos como Microchess, Sargon, Adventureland o Mystery House no hacían sino ampliar el abanico de posibilidades de un sector del que no podían quedarse fuera. Tocaba ponerse manos a la obra. Y de forma inmediata.

Dicho y hecho. Willian 'Bill' Lowe -director del laboratorio de investigación de la división de Sistemas Básicos en Florida - formó un grupo de doce ingenieros (los llamados 'Doce del patíbulo) y dirigidos por Don Estridge se lanzaron al vacío con un prototipo en apenas 30 días. Era el Proyecto Ajedrez. No había tiempo que perder. Y, lo más importante, lo iban a llevar a cabo sin cortapisas internas, sin esos estrictos condicionantes que tanto habían caracterizado a la compañía desde sus inicios. Para empezar, tenían vía libre para hacer uso de todo tipo de componentes externos, algo que se antojaba realmente 'revolucionario' para una empresa que en sus computadoras únicamente empleaba chips, software, procesos y todo tipo de circuitos propietarios (es decir, de la propia IBM). Procesador de Intel, controlador de vídeo de Motorola, interpretador BASIC escrito por Microsoft… IBM renunciaba a su estricta política interna y abría la puerta a todo tipo de desarrolladores y fabricantes externos (hasta la propia impresora era de marca Epson…). Por si fuera poco, en el nuevo proyecto utilizaban una arquitectura abierta, lo que permitía a cualquiera crear todo tipo de componentes, periféricos y software compatibles con su sistema. Estaban sentando, sin saberlo, las bases del inminente éxito del IBM PC y, en consecuencia, de la generalización del ordenador personal en todos los ámbitos de la sociedad. Un año después, el 12 de agosto de 1981, el PC 5150 vio la luz. Aquel ordenador de uso personal contaba con unas especificaciones irrisorias a día de hoy pero realmente solventes para la época: procesador Intel 8088, 16 Kb. de memoria RAM (ampliables hasta 256 kb), sistema operativo PC DOS… Lógicamente, no incorporaba disco duro alguno: el IBM PC solo contenía dos ranuras para añadir sendos discos blandos (floppy disks) de 5 ¼, uno que alojaba el programa a ejecutar (procesadores de textos, programas de contabilidad,… y hasta algún juego) y otro los datos con los que se quería trabajar. Cómo no, a ello le acompañaban esa pantalla de fósforo verde tan característica de la época y el correspondiente teclado e impresora. Y todo por un 'modesto' precio de partida de 2.000 dólares... que podía alcanzar hasta los 5.000 en configuraciones más avanzadas. Llegó, vio y venció. El IBM PC fue todo un éxito de ventas. Empresas, universidades, usuarios… nadie quiso prescindir de un dispositivo que estaba llamado a marcar una época. El primer año, la compañía logró poner en el mercado un total de 130.000 unidades y al segundo la demanda se disparó hasta llegar a alcanzar las 40.000 mensualmente. La repercusión fue de tal magnitud que la compañía a duras penas conseguía atender toda la demanda que recibía, lo que provocó que surgieran nuevas versiones, las llamadas 'compatibles'. Estas se aprovecharon de la arquitectura abierta del PC 5150 para montar 'clones', es decir, computadoras con la BIOS 'original' modificada (mediante ingeniería inversa), que tenían la virtud de estar disponibles con una mayor inmediatez y con precios mucho más accesibles. A ello se les unieron los periféricos (pantallas, ratones, impresoras, etc.) y el software desarrollado por otros muchos fabricantes -compatibles con el 'original'-, que sirvieron para generalizar y extender el uso del ordenador personal en la sociedad. Fue toda una revolución para la época que supuso un antes y un después en la informática moderna.

