El gran hermano de los partidos políticos Vivimos un cambio en la forma de comunicación, en las nuevas técnicas para viejas fórmulas de manipulación (llámense ahora fakenews, bulos, neolenguaje o como se quiera llamar) para mandar mensajes interesados a la sociedad

JORGE CAMPANILLAS
Abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Martes, 12 marzo 2019

Nos adentramos en un año de elecciones y dependiendo del resultado de estas no sabremos cuántas campañas electorales seremos capaces de soportar los ciudadanos de a pie. Lo que sí podemos adelantar es que los partidos políticos se han preparado con todas las armas que el ordenamiento les permite (y si no se lo permite lo crean, que para eso legislan) para que sus consignas, eslóganes y propaganda electoral no solo nos lleguen a través de los medios de comunicación tradicionales, sino también a través de nuestras redes sociales e incluso se depositen en nuestros bolsillos, en nuestros dispositivos móviles, en nuestra carpeta de entrada de correo electrónico y de forma individualizada para cada uno de nosotros.

Hace ya unos años que vivimos un cambio en la forma de comunicación, en las nuevas técnicas para viejas fórmulas de manipulación (llámense ahora fakenews, bulos, neolenguaje o como se quiera llamar) para mandar mensajes interesados a la sociedad, pero mensajes en general, a una pluralidad de personas, habrá quien compre o no el mensaje, quien sea más proclive a aceptarlo o a negarlo dependiendo de muchísimos factores determinantes como la ideología, conocimiento, deseos, filias, fobias, etc. Ahora la tecnología y nuestro propio comportamiento permite dar un paso más. Se siguen lanzando esos mensajes a la opinión pública en general, pero el poder, los partidos políticos, han visto lo que ya las empresas se habían dado cuenta hace unos cuantos años y que se sigue consagrando en ese principio que dice que los «datos son el nuevo petróleo, o el nuevo oro de la era digital». La información es poder y la piedra angular de la información en la actualidad son los datos. ¿Qué mejor saber cómo piensa un ciudadano para incidir o no en él?

Los partidos políticos observaron un agujero a través de la normativa de protección de datos y no lo desaprovecharon, vieron su oportunidad de regular para su propio beneficio escándalos como el de Cambridge Analítica o las 'fakenews' en campañas electorales a través de servicios de mensajería instantánea.

A finales del año pasado (y casi por unanimidad) se aprobó la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que contenía un caballo de troya a través de la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), introduciendo el artículo 58 bis con el fin de regular específicamente la recopilación y tratamiento de opiniones políticas por los partidos políticos así como el envío de propaganda electoral. Si lo que se pretendía era regular, más bien lo que se aprobó era todo lo contrario, permitir a los partidos políticos recopilar nuestras opiniones políticas que hayamos podido lanzar en público en internet en general o en cualquier red social en particular, para posteriormente poder enviarnos a través de cualquier tipo de comunicación electrónica propaganda electoral sin contar con nuestro consentimiento, eso sí, sólo durante la campaña electoral y estableciendo unas garantías adecuadas (que en ningún momento se regulan).

El riesgo real no es lo que hayamos podido decir o no en una red abierta, el riesgo es el tratamiento masivo de los datos y que de esa información se pueda inferir nuestra ideología, opiniones políticas, etc. No es lo que decimos, es cómo actuamos y lo que nos callamos en una red social, en nuestro Facebook, Instagram o en los grupos de Whatsapp que compartes. No es casualidad que Facebook haya llamado a una reunión a todos los partidos políticos con el pretexto de luchar contra las 'fakenews' en un año tan relevante.