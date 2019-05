Los mejores móviles baratos y buenos por debajo de 400 euros Si tienes pensado cambiar de terminal sin gastarte mucho dinero, no te pierdas nuestro particular «top» de «smartphones» que merecen la pena sin tener que gastar mil euros A. MARTÍNEZ Martes, 14 mayo 2019, 07:31

La denominada gama media de «smarpthones» es la más demandada por los usuarios. Y es que ya llevamos unos años en los que el mercado de la telefonía móvil ha evolucionado tanto que ha permitido ofrecer una oferta cada vez mayor y mejor. Cada vez son más los terminales que, por características y precios, merecen la pena, sin que el usuario se vea «obligado» a tener que gastarse mil euros por un buen móvil.

El «I Estudio sobre el impacto emocional y económico del uso del móvil», elaborado entre consumidores franceses y españoles por IPSOS, revela que el 42% de los usuarios invierte entre 200 y 500 euros en la compra del teléfono móvil, mientras que el 23% gasta más de 500 euros. Así que vamos con nuestra selección de los «smartphones» buenos y baratos más recientes que puedes encontrar y que rondan los 400 euros.

1. Pixel 3a: 399 euros

La mejor cámara del mercado, por si no lo sabías, es la de Google en sus terminales Pixel. El problema es que el precio de estos móviles, hasta ahora, oscilaban entre los 800 y 1.000 euros. Pero, por suerte, el panorama ha cambiado.

Los de Mountain View acaban de presentar el Pixel 3a y el Pixel 3a XL (más grande), que conservan muchas de las características de sus predecesores (Pixel 3 y el Pixel 3 XL) y acaban de salir a la venta por la mitad.

El Pixel 3a tiene un precio de 399 euros (479 euros cuesta el Pixel 3a XL) y con él podrás presumir de fotografías de impacto. La calidad del modo noche de la cámara te dejará sin palabras al mismo tiempo que disfrutarás de almacenamiento gratuito en Google Photos.

En lo que Google ha escatimado, eso sí, ha sido en diseño. El Pixel 3a no tiene un aspecto propio de la gama alta. Está hecho en plástico policarbonato. Si para ti no es un inconveniente, porque valoras más lo de dentro que lo de fuera, quizás sea el móvil que busques. Has de saber también que no es resistente al agua y no cuenta con carga inalámbrica.

El Pixel 3a tiene una pantalla OLED de 5,6 pulgadas, procesador Qualcomm Snapdragon 670 (no es el último del mercado pero sí es bastante solvente), 4 GB de RAM, 64 GB de memoria interna, cámara trasera dual de 12,2 Mpx y una frontal de 8 Mpx y batería de 3.000 mAh (con sistema de caraga rápida).

Su sistema operativo es Android 9.0 Pie y la compañía promete actualizaciones automáticas de seguridad y del sistema operativo durante 3 años para que tu teléfono esté protegido frente a las amenazas más recientes.

Pocophone F1: desde 329 euros

Pocophone, de Xiaomi, ha sido un terminal que revolucionó el mercado de la telefonía el año pasado. Y no es para menos. Tales son las características de este móvil que su relación calidad-precio es insuperable. Y ándate con ojo porque todo apunta a que este año tendremos la segunda versión del Pocophone.

Pero hasta que salga a la venta, tenemos que conformarnos con esta primera. Si buscas autonomía, este es tu móvil. Pocophone cuenta con una pila de 4000mAh, la misma que tiene el Galaxy Note 9 o el Huawei P20 Pro. ¡Y dura más de un día! También tiene carga rápida.

Monta un procesador Qualcomm Snapdragon 845 de ocho núcleos. Hablamos del chip que es la joya de la corona de Qualcomm. El rendimiento es inmejorable.

Es un móvil ideal para «gamers». Si eres de los que juega con el móvil, Pocophone es un gran candidato porque junto a su batería y el procesador, cuenta con tecnología de refrigeración líquida para que el temrinal no se caliente y puedas jugar todo lo que quieras en su pantalla de 6,18« Full HD+.

Y ojo, porque su cámara con inteligencia artificial (IA) no se queda atrás. Tiene una cámara dual principal de 12 y 5 Mpx con autoenfoque dual píxel y una frontal de 20 Mpx con modo belleza, inteligencia artificial y efecto «bokeh» que hacen unos «selfies» dignos de tu cuenta de Instagram.

El desbloqueo facial, sistema de huella dactilar trasero, puerto jack de 3,5 mm para los auriculares, sus 6 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno completan un móvil casi perfecto por el que pagarás un máximo de 399 euros (la versión de 128 GB).

Redmi Note 7: desde 179 euros

Xiaomi lanzó este mes de marzo el Redmi Note 7, el último «smartphone» de su segunda marca, caracterizada por ofrecer precios muy bajos. Y es este móvil puede ser tuyo por entre 179 y 249 euros.

Si te gustan los móviles con pantalla grande, sencillos, que ofrezca un buen resultado y con una buena autonomía, quizás estés ante el terminal perfecto.

El Redmi Note 7, a pesar de ser barato, tiene un diseño estilo premium porque tanto la parte delantera como la trasera están recubiertas con Corning Gorilla Glass 5. Cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas y resolución FHD+ y luce un notch con forma de gota.

En el apartado fotográfico, cuenta con una cámara trasera dual de 48 y 5 Mpx y una frontal de 13 Mpx. Destaca el modo noche así como la detección de escenas, el modo belleza y el modo retrato con IA.

Su procesador es un Qualcomm Snapdragon 660, que cuenta con una velocidad máxima de 2.2GHz y ofrece un buen rendimiento. Su gran batería de 4000mAh supera el día de duración y cuenta con sistema de carga rápida.

Cuenta con tres versiones: 3 GB RAM+32 GB de almacenamiento interno (179 euros); 4 GB+64 GB (199 euros) o 4 GB+ 128 GB (249 euros).

No tiene NFC, así que no podrás pagar con él, pero sí «minijack» para los auriculares.

Huawei Mate 20 lite: desde 399 euros

El Huawei Mate 20 lite cuenta con cuatro cámaras que permiten obtener una fotografía profesional gracias a su combinación de inteligencia artificial y un hardware de alto rendimiento. Estamos ante un temrinal premium, con altas prestaciones impresionantes, y a un precio asequible.

Dotado con el chip Kirin 710 SoC y 4GB de memoria RAM, Huawei Mate 20 lite ofrece funciones basadas en inteligencia artificial, que entre otras ventajas, mejoran el rendimiento del dispositivo, alargan la vida útil de su batería y ofrecen una experiencia fotográfica mejorada. De hecho, gracias a su IA, puedes realizar compras con solo presionar sobre la imagen del artículo con los dos dedos.

Sus dos cámaras frontales duales, de 24 y 2 Mpx, cuentan con una IA que permite reconocer más de 200 escenarios en ocho categorías diferentes para optimizar cada toma. Ofrece también la posibilidad de tomar imágenes utilizando un efecto bokeh profesional. Las cámaras frontales también soportan pre-visualizaciones en HDR en tiempo real y grabación de vídeo con una gran nitidez impresionante, incluso en entornos oscuros o en elementos retroiluminados.

Cuenta con una batería de 3.750mAh de larga duración y tecnología de carga rápida de 18W. Es el terminal perfecto para «gamers»: dotado con AI Game Suite, cuenta con un Modo de aceleración del juego que mejora la experiencia. Además, el modo Juego ininterrumpido bloquea todas las notificaciones, excepto las llamadas, alarmas y alertas de batería.

Cuenta con una pantalla Huawei FullView de 19,5: 9 FHD + (2340x1080) de 6,3 pulgadas, 4GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Está disponible en dos colores: azul zafiro y negro.

Samsung Galaxy A 50: 349 euros

El pasado mes de febrero Samsung lanzó el A 50. Se trata de un terminal que forma parte de su renovada serie Galaxy A , con la que los usuarios pueden disfrutar de los servicios que ofrece el ecosistema Galaxy y todos sus servicios, como Samsung Health, Samsung Pay o Bixby.

El Galaxy A 50 cuenta con una pantalla de 6,4 pulgadas Infinity-U con su resolución FHD+ y color Super AMOLED. Destaca su diseño premium y una batería duradera de carga rápida (batería de 4.000 mAh).

Ofrece también prestaciones de una cámara premium. Cuenta con una triple trasera de 25, 5 y 8 Mpx y una frontal de 25 Mpx en la que el optimizador de escenas reconoce y mejora mediante inteligencia artificial la toma al mismo tiempo que detecta imperfecciones (por ejemplo, un parpadeo) para hacer la mejor fotografía. Además, la función Intelligent Switch permite identificar y recomendar cuándo usar el gran angular.

La cámara principal, de 25 MP, captura imágenes brillantes a plena luz del día. Y, en la oscuridad, su innovadora lente permite realizar fotos nítidas al detectar más luz y reducir el ruido. Combinado con la lente de profundidad, la cámara incluye un enfoque dinámico que te permite escoger exactamente qué quieres destacar.

La cámara con Inteligencia Artificial te permite capturar la mejor escena gracias al Optimizador de escenas, capaz de reconocer y mejorar 20 escenas, y Detección de defectos para detectar fallos y ayudarte a sacar siempre la mejor foto. La función Bixby Vision utiliza la cámara y la Inteligencia Artificial para ayudarte a realizar tus compras online, traducir textos y buscar la información que necesitas.

Equipado con desbloqueo mediante sensor de huella dactilar en la pantalla, el A50 permite desbloquear el móvil fácilmente sin tener que cambiar de mano. A50 incorpora un cómodo diseño fino y ligeramente curvado, y está disponible en cuatro colores: negro, blanco, azul y coral. Tiene 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliable con hasta 512 GB con MicroSD

Y, si estás dispuesto a superar ligeramente los 400 euros, echa un vistazo al Xiaomi Mi 9.