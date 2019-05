Las mejores aplicaciones para ligar desde el móvil Cada vez hay más opciones dirigidas a usuarios más específicos SARA BORONDO Lunes, 20 mayo 2019, 07:04

Uno de los hábitos que ha cambiado este siglo es la forma de conocer gente para tener relaciones afectivas o sexuales. Cada vez se busca menos pareja en el entorno o al salir por la noche y más en el mundo digital, mediante servicios de mensajería y redes sociales como Facebook o Twitter.

También hay una buena cantidad de aplicaciones específicas para ligar, la mayoría con servicios especiales por suscripción. En esta lista encontramos algunas clásicas pero también otras especializadas en un sector concreto de usuarios:

Badoo

Nada menos que 400 millones de usuarios en todo el mundo convierten a Badoo en una opción para quienes quieren tener la mayor cantidad de opciones posibles. Al registrarse, importa imágenes de las redes sociales o las hace en el momento. Permite ver perfiles de usuarios que están cerca (o en una zona determinada) o establecer filtros por género, edad, o los que estén en línea o hayan sido los últimos en registrarse. También es posible emitir vídeo en directo y tiene, por supuesto, el sistema de aceptar o rechazar los perfiles de usuarios que se muestran, por si el usuario que hemos aceptado también está interesado en un encuentro.

Bumble

Para mujeres que quieren dar el primer paso y hombres que prefieren que ellas tomen la iniciativa. Parte de la idea de que es necesario un comportamiento respetuoso y de que el concepto de relación heterosexual que siempre ha habido se ha quedado desfasado hoy día. En las conexiones heterosexuales, la mujer dispone de 24 horas para dar el primer paso y el hombre puede responder en otras 24 horas. En las homosexuales, cada persona tiene un día para dar el primer paso y la otra otro tanto para contestar.

Según informa la empresa, tiene 21 millones de personas registradas. Su creadora es Whitney Wolfe, quien también estuvo en la creación de Tinder pero en 2014, cuando ella era vicepresidenta de Marketing, puso una demanda por discriminación y acoso sexual a uno de los socios cuando él empezó a acosarla e insultarla tras romperse la relación que mantenían. Además de 'Bumble Date' (para ligar), dispone de las opciones 'Bumble BFF' (para hacer nuevos amigos) y 'Bumble Bizz' (para establecer contactos profesionales).

eHarmony

Pensada para favorecer relaciones duraderas y matrimonio. Al crear un perfil se suben fotos y se completa un cuestionario de compatibilidad. El algoritmo procesa las respuestas y se muestran de a poco al usuario para que pueda decidir con tranquilidad. Utiliza un modelo predictivo de compatibilidad desarrollado por el psicólogo y consejero matrimonial Neil Clark Warren, que se basa en 29 apartados para establecer relaciones satisfactorias y duraderas y se supone que elige solo a la gente que es realmente compatible, aunque requiere de pago para casi todo y no es un servicio barato. Si el test inicial no encuentra perfiles afines, la app bloquea al usuario. Está solo en inglés.

Happn

Para los que quieren una relación de proximidad. Con Happn puedes interactuar con las personas que te has cruzado ese día y son usuarios de la app a un radio de 500 metros. El teléfono va recibiendo los datos y en cada momento o al final del día se puede revisar si una persona que ha gustado al usuario está entre los que muestra Happn. Es necesario tener una cuenta en Facebook ya que la app toma de ahí las fotos y los datos de perfil. Si entre quienes muestra el móvil hay alguien a quien se quiera conocer hay que mandarle un 'saludo'; si lo devuelve, puede comenzar la conversación y, si no lo devuelve, no volverá a aparecer aunque los dos usuarios vuelvan a cruzarse. También se puede dar un 'like' pero solo será visible si el otro usuario le da también a 'like'.

OKCupid

En el extremo opuesto de aplicaciones en las que se elige posible contacto con una foto, en OKCupid quieren que los usuarios tengan muy claro lo que pueden esperar de la otra persona, así que plantea una buena tanda de preguntas que faciliten que el algoritmo acierte al ofrecer posibles parejas: el género, la edad, los estudios, la religión, la alimentación… y qué importancia tienen cada una de ellas para el usuario. Las preguntas son muy variadas, desde «¿es relevante para una cita el signo astrológico de la otra persona?» a «¿debe un inmigrante aprender la lengua oficial del país en el que está viviendo?», «¿temes a la muerte? o «¿debería ser obligatoria la vacunación infantil?». Se puede no contestar a las preguntas, pero si se dejan muchas sin responder la app avisa de que así no se podrá encontrar a alguien que encaje. Ofrece muchos menos perfiles que otras apps, pero con más afinidad. Está solo en inglés.

OurTime

No solo los jóvenes utilizan aplicaciones para ligar y conocer gente. OurTime está pensado para quienes tienen más de 50 años. Su objetivo es que sus usuarios puedan iniciar una relación amorosa o de amistad, casarse o convertirse en compañeros de viaje. Permite enviar mensajes de correo, chatear o enviar regalos digitales, aunque la mayoría de los servicios que ofrece son de pago por suscripción. Permite filtrar perfiles por varias características. Los perfiles son bastante largos y en ellos se pueden indicar los intereses personales. Está disponible solo en inglés.

Parship

Para jóvenes profesionales que buscan una relación seria. Para ello establece un test bastante completo para los miembros Premium (con suscripción). La app es la versión para móvil de la web de la empresa. Parship afirma que tiene una distribución entre hombres y mujeres entre sus usuarios de 51–49%, y que el 52% tienen formación universitaria. La aplicación sigue el principio Parship, que analiza 32 rasgos de la personalidad y se basa en un algoritmo de matching de 136 reglas establecidas por el cofundador de Parship, Hugo Schmale, que lleva investigando este ámbito desde los años 60. Es la más parecida a una agencia matrimonial tradicional. Con los resultados del test de personalidad da un porcentaje de compatibilidad. En la modalidad gratuita, las imágenes de otros usuarios están borrosas y no se puede hablar.

POF

Su nombre procede de la frase inglesa 'plenty of fish'. La aplicación para los solteros que quieren ir al grano, sin compromisos. La mayoría de sus usuarios son estadounidenses, pero en España ha surgido una creciente comunidad de usuarios. Permite enviar y recibir mensajes sin pagar. POF apunta que tiene cien millones de solteros registrados. Realiza un test de química para evaluar las características personales de cada usuario. Luego se puede buscar usuarios estableciendo unos parámetros o ver las parejas que sugiere la app en función del test de química.

Sapio

Está pensada para los que no dan importancia al físico. En Sapio la atracción intelectual se sitúa al mismo nivel que la física, para ello da a los usuarios una serie de preguntas y, cuantas más conteste el usuario, más posibilidades tiene de ser visto. Por cada pregunta contestada el programa da una moneda para gastarla en descubrir las respuestas de otros usuarios. Proporciona información sobre la otra persona para hacerse una impresión más completa que con una foto. Está solo en inglés.

Tinder

Tal vez sea la app más popular de citas y la que dio nombre a los 'matches' (se calcula que cada día se producen 26 millones en esta app de coincidencias entre dos usuarios). Tras crear el perfil se ven los de los usuarios de la zona, uno por uno. Si se desea conocerle, se desliza la foto a la derecha y, si se descarta, a la izquierda. Si se desliza hacia arriba es un superlike e indica al otro usuario que se tiene un interés especial en él. La suscripción Tinder Plus da acceso a 'Me gusta' ilimitados y a hablar con todo el mundo, así como a segundas oportunidades con perfiles descartados o ser perfil destacado de la zona durante media hora. La suscripción Tinder Gold permite ver qué usuarios están interesados en nuestro perfil antes de deslizar su foto.