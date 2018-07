La lista Robinson, la solución al 'spam' telefónico Te explicamos cómo funciona este servicio ideado para «evitar publicidad de empresas de las que no deseas ser cliente o a las que no hayas facilitado tu consentimiento» Un hombre, con su nuevo teléfono móvil. / FOTOLIA KAREL LÓPEZ Domingo, 8 julio 2018, 19:23

«Evita la publicidad no deseada. Gratuito. Fácil de usar. Menos publicidad. Evita llamadas comerciales. Para los ciudadanos». Así es la lista Robinson, un servicio de la Asociación Española de Economía Digital puesto a disposición de los consumidores para que estos «no reciban publicidad de empresas de las que no desean ser cliente o a las que no hayan facilitado el consentimiento». O dicho de otra manera, la solución al spam telefónico (o el que se recibe a través del correo electrónico u ordinario) que a veces puede llegar a ser tan cansino.

La lista Robinson sirve, por tanto, para evitar que diferentes empresas a las que no se ha facilitado el contacto bombardeen el correo o hagan que al consumidor no le deje de sonar el teléfono mientras trabaja.

Cómo funciona Para registrase, basta con acceder a su sitio web y, tras rellenar el formulario que se encuentra en 'Ciudadanos', se tendrá que activar un registro a través del correo electrónico. Después, se accede al servicio con un usuario y una contraseña y se seleccionan los canales en los que no se quiere recibir publicidad. La inscripción será efectiva en un plazo de tres meses.

Las empresas, además, tienen la obligación de consultar la lista Robinson para no realizar campañas publicitarias con los datos de las personas inscritasn (salvo que sean sus clientes).

Como Robinson Crusoe...

El nombre de la lista Robinson tiene un origen literario. Robinson Crusoe es quien inspiró el nombre de esta herramienta útil para muchos consumidores. ¿Por qué?

Crusoe quedó aislado de la civilización después de naufragar en una isla. Cuando uno se inscribe en la lista Robinson, también deja de tener contacto con la publicidad que podría llegarle desde el exterior. Queda, en cierta medida, aislado.

Otros 'trucos'

Para los que 'prefieran' seguir recibiendo llamadas de diferentes empresas que tratan de convencerles, existen diferentes 'trucos' en caso de que la oferta no guste. ¿Cuáles?

Las hay muy variadas. Desde 'hacerte el sordo' hasta hablarles en otro idioma, pasando por colgar directamente o fingir que no se les escucha. El gran problema de estas dos últimas opciones es que probablemente insistirán...