Jordi Costa: «Los videojuegos impregnan toda nuestra cultura»

sergio andreu Lunes, 10 de febrero 2020, 06:47

«La vida es sueño» decía Calderón en el siglo XVII, aunque en el XXI se podría apostillar que la vida son también los videojuegos, por lo menos para esa parte del planeta que dedica horas y horas de su ocio (y de su sueño) a este dúctil pasatiempo, explica el jefe de exposiciones del CCCB, Jordi Costa.

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) acoge desde hace unos días una exposición dedicada a un fenómeno que hace tiempo que dejó de ser generacional y que ha mutado en un elemento básico de la cultura de masas, cuyos contenidos nutren al cine, la televisión, la música y al resto de ámbitos creativos.

«Si el siglo XX fue el siglo del cine, este es el de los videojuegos, porque se ha convertido en la modalidad de ocio dominante, que no sólo influye en la forma de contar historias en el cine y la literatura, sino en toda nuestra vida social», afirma a Efe Costa, autor del exitoso ensayo «Cómo acabar con la contracultura».

De hecho, incluso las más extendidas aplicaciones de citas y relaciones de internet, y también otras habituales en los movimientos de activismo, utilizan la dinámica «gamer».

«Da la impresión de que, juguemos o no, los videojuegos nos hacen partícipes, impregnan toda nuestra cultura», insiste Costa, que considera que está fuera de toda discusión si el videojuego es cultura o no, aunque, por su puesto, se pueda indagar sobre «sus luces y sombras», y las posibilidades de innovación, narrativas o estéticas que ofrece.

El videojuego «son muchas cosas», subraya Costa, y aunque el profano pueda relacionarlo con adicción y violencia -es innegable la existencia de títulos que así lo corroboran- se trata de un lenguaje («como el manga») que puede hablar de todo, «cosas poéticas y sensibles», -ahí está el videojuego español «Gris»- o investigar la estructura de la «narrativa posmoderna», camino seguido por la extraña aventura en primera persona que ofrece «Stanley parable».

Lo que hace especial al videojuego, lo que produce, quizás, ese deseo de seguir adelante, es su capacidad de interacción, «en la que el usuario es activo, puede alterar la narrativa, puede transgredir, manipularla...», algo que no permite el cine, la televisión ni el resto de narrativas convencionales.

Es, en definitiva, la posibilidad de «ser otro», el avatar con el que empatizar, «vivir» situaciones que uno no podría experimentar en su día a día.

En poco más de cuarenta años de vida, el videojuego ha generado su historia, incluso dispone de su propia nostalgia (los recreativos, las primeras consolas, los títulos míticos...), y, por encima de todo, remarca, Costa, la idea de que «ha venido para quedarse».

No sólo lo reflejan los apabullantes datos de la industria generada a su alrededor, sino el contagio de sus mecanismos a todos los ámbitos de la sociedad, subraya este analista cultural, que no se califica de «jugón» -más allá de sus pinitos con la Nintendo DS-, pero que augura que la «brecha» entre quienes juegan y no irá desapareciendo poco a poco.

A pesar de que su omnipresencia social hace temer la expansión de algún universo distópico, tipo «Black Mirror», donde cualquier actividad tenga que ser «ludificada» o puntuada, el videojuego como tal abre un sin fin de alternativas, defiende Costa.

«Hay posibilidad para el activismo político, para la empatía y para la relación con el otro. Pero es verdad, que la cultura del trabajo y de las relaciones interactuando con las mecánicas del juego nos está llevando a lugares oscuros, contra los que espero sepamos luchar o aparcar», dice confiado Costa.

«El videojuego es cultura y todo acercamiento a la cultura y al arte es educativo», comenta Lucas Ramada Prieto, experto y teórico en videojuegos y unos de los comisarios del Espacio Zooom, sala de experiencias de juego instalada también estos días en el CCCB, que persigue ofrecer una mirada «plural y heterogénea» de esta herramienta.

En esta línea, Hugo Muñoz, crítico de cultura videolúdica y co-comisario del Espacio Zooom, el videojuego es un «objeto cultural mucho más diverso» de lo que reflejan los lanzamientos de las grandes compañías, ya que no sólo está vinculado a la diversión, sino que puede invitar a la contemplación o la reflexión de ideas, con obras que pueden llegar a tener un carácter ensayístico