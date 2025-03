Un investigador demuestra que realizar ejercicio antes de jugar a un videojuego mejora el rendimiento

agencias Domingo, 9 de febrero 2020, 08:01 Comenta Compartir

El tiempo que se pasa jugando a los videojuegos suele considerarse como tiempo robado de las actividades físicas. Investigaciones han demostrado que el ejercicio tiene muchos beneficios físicos y cognitivos. Pero, ¿y si también pudiera beneficiar el rendimiento de los videojuegos? Un nuevo estudio dirigido por el neurocientífico español Marc Roig y su equipo de investigación de la Escuela de Física y Terapia Ocupacional de la Universidad McGill (Canadá) ha probado, por primera vez, que esto podría ser cierto.

Varios estudios han evidenciado que el aumento del tiempo frente a las pantallas, incluidos los videojuegos, se asocia con bajos niveles de actividad física. Las pruebas científicas también revelan que la falta de actividad física, combinada con un aumento del sedentarismo, pone a las personas en mayor riesgo de experimentar problemas de salud, incluidas afecciones clínicas cardiometabólicas como la hiperlipidemia, las enfermedades coronarias y la diabetes, así como problemas psicosociales.

En este trabajo, publicado en la revista 'Medicine & Science in Sports & Exercise', los investigadores demostraron que con tan solo 15 minutos de intenso ejercicio cardiovascular, realizado inmediatamente antes de jugar un videojuego, mejora el rendimiento del popular videojuego 'on line' League of Legends (LoL).

Para completar el estudio, se pidió a un grupo de jóvenes que hicieran un ejercicio cardiovascular intenso o que descansaran inmediatamente antes de jugar la misma misión personalizada en LoL. Se observó y documentó su rendimiento en el videojuego y se descubrió que mejoraba después del ejercicio en comparación con el descanso. El grupo de investigación estaba entusiasmado con estos resultados, no solo porque el ejercicio puede tener un efecto positivo en el rendimiento en los videojuegos, sino también porque es la primera vez que esto se ha demostrado.

Relación positiva

Esta relación positiva entre el ejercicio y los videojuegos podría tener un impacto importante en el creciente número de personas que juegan a los videojuegos en todo el mundo. Las últimas estadísticas muestran que hay 2.300 millones de jugadores y se espera que este número aumente a 2.700 millones para 2021. Videojuegos como League of Legends o Fortnite tienen 67 y 78,3 millones de jugadores al mes, respectivamente. Así, los resultados de este estudio podrían producir un cambio drástico en el debate sobre los videojuegos, ya que los resultados proporcionan un fuerte argumento para convencer al número rápidamente creciente de videojugadores en el mundo de que se vuelvan más activos físicamente.

«Fue sorprendente que la mayoría de los participantes se beneficiaran de los efectos del ejercicio, independientemente de su nivel de condición física y de su respuesta emocional al ejercicio. Fue sorprendente ver que los participantes que no estaban en forma excepcionalmente buena o no estaban particularmente locos por el ejercicio también mejoraron su nivel de destreza en los videojuegos después de una sola tanda de ejercicios», detalla Roig.

De cara al futuro, su grupo de investigación está interesado en ver si estas conclusiones pueden extrapolarse a otros videojuegos y si otras modalidades de ejercicio mostrarían efectos similares. También sería interesante examinar los posibles mecanismos subyacentes y si las múltiples sesiones de ejercicio tendrían efectos acumulativos en las habilidades de los videojuegos.