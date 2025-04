«La investigación y la ciencia europeas tienen que centrarse en los desafíos de la sociedad»

J. A. GONZÁLEZ Lunes, 28 de diciembre 2020, 08:47 Comenta Compartir

Seis años lleva Martin Kern como director del Instituto Europeo de Tecnología (EIT), pero solo uno oficialmente. Con base en Budapest, esta organización reúne a más de 1 500 socios, lo que supone que es la red de innovación más grande de la UE. Creado hace doce años, el Instituto es una parte integral de Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión. Graduado en Economía e Inglés por la Universidad de Heidelberg y en Estudios Europeos en Reading, Kern ha dedicado gran parte de su vida profesional a los asuntos comunitarios, siendo uno de los promotores de la adhesión de Serbia a la UE. Ahora se centra en impulsar el ecosistema emprendedor del Viejo Continente desde su cuartel general en la capital húngara.

– Este 2020 se ha puesto de manifiesto la importancia de la innovación y la investigación. ¿Cuál es la situación de Europa ahí?

– Ha sido un año extremadamente difícil para todos. Estoy muy orgulloso de que hayamos logrado hacer una contribución positiva desde el EIT. Hemos podido mantener la actividad con algunos ajustes, y también hemos conseguido 60 millones de euros de financiación adicional en primavera para sacar adelante proyectos que pueden marcar la diferencia contra el coronavirus. Una de nuestras mayores historias de éxito está en España. Hemos creado un centro de control de datos que puede mejorar el tratamiento de los pacientes de covid-19. Y ese estudio ha demostrado que puede reducir la mortalidad de los pacientes hasta en un 50%. Eso es un enorme éxito.

– Está realmente contento con la respuesta del sector ante este reto inesperado, ¿no?

– Absolutamente, ha sido una respuesta enorme;no estábamos seguros cómo íbamos a reaccionar. Ha sido un reto muy, muy difícil, especialmente para las 'startups'.

– ¿Teme que esta crisis termine suponiendo un frenazo en la investigación en Europa?

– No hay duda de que ha habido algunos retrasos y algunas actividades no pudieron llevarse a cabo. No obstante, hemos visto un alto grado de flexibilización empresarial. Estoy muy contento de que la Unión Europea haya llegado a un acuerdo sobre las ayudas financieras. Podemos ayudar a hacer una Europa más saludable y resistente, y además a evitar esas cosas. Pero, a pesar de todo lo dicho y de la crisis, el apoyo a la investigación, la innovación y el espíritu empresarial tiene que continuar. Esa es mi esperanza para 2021.

– Hablaba antes de que uno de los grandes éxitos este 2020 estaba en España, ¿qué nota le pondría al ecosistema español en materia de innovación?

– (Risas) Es una buena pregunta, pero no puedo ponerle una cifra. Ciertamente, España ya ha sido calificada por la Unión Europea en el último European Innovation Scoreboard como un país con poca capacidad de innovación. Pero, desde la perspectiva del EIT, veo una tendencia positiva y creo que va por un camino muy positivo. Cada año vemos más financiación en el ecosistema español, y lo mejor es que cada vez tiene más resultados. Espero que la financiación de NextGen y los fondos de respuesta a la crisis de la Unión Europea que se destinarán a España, que tendrán una cantidad importante, se puedan emplear para ayudar a ampliar, utilizar o aplicar algunas de las innovaciones existentes que, creo, le darían un nuevo impulso al país y así realmente avanzar.

– Habla usted de esos otros fondos europeos, los Next Generation. Ateniéndonos a ello, ¿cómo tiene que ser el ecosistema innovador europeo en la próxima década?, ¿cuáles son los retos?

– Es la gran pregunta. Creo que en Europa hemos comenzado una tendencia muy positiva, pero hay muchos retos en el futuro. Tenemos que continuar esa tendencia de tener más ecosistemas interconectados, y eso significa ayudar a reducir algunas de las barreras y fronteras que enfrentan a los innovadores. Luego está el problema de la financiación, que es difícil de encontrar para los emprendedores. Pero si tienes una idea fantástica, la gente estará dispuesta a invertir en tu gran idea. Lo que pasa es que hay muchos proyectos que simplemente no avanzan por la falta de este apoyo. Queremos acabar con esa brecha, que es una de las debilidades de Europa. La buena investigación y la ciencia deberían convertirse en soluciones concretas e innovaciones para los ciudadanos. Queremos que ambas se centren especialmente en los desafíos de la sociedad. Esos grandes desafíos sociales a los que se enfrenta hoy en día Europa y, de hecho también el mundo hoy en día, como el cambio climático, la energía sostenible, la alimentación sana, la movilidad urbana, las materias primas, la fabricación o la digitalización, son algunos de nuestros objetivos para los próximos diez años.

«En España no hay muchas facilidades para la innovación» Cada vez que se publica un informe sobre el nivel de innovación de los países europeos, España aparece como el alumno que recibe el boletín de notas con una advertencia: «necesita mejorar». No obstante, los últimos EIT Awards 2020 otorgados por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, el centro encargado de fomentar la excelencia en materia de enseñanza superior, investigación e innovación dentro de la Unión Europea, han dejado claro que España sí innova. «En realidad, éramos uno de los países con más representación entre los finalistas en los EIT Awards», explica a este diario Andreu Climent, investigador Ramón y Cajal en el Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, fundador de Corify e innovador europeo del año. «En España somos innovadores, pero es verdad que no somos un país donde haya muchas facilidades –admite–, entre otras cosas porque todo esto requiere muchos recursos y es difícil conseguirlos». Su trabajo se centra en poner freno a las arritmias a través de un mapeo 3D cardiaco para registrar anomalías. Esta solución permite observar el funcionamiento del corazón sin intervenir, evitando así una operación innecesaria. Ahora están a la espera de la validación clínica en 2021, «pero necesitamos que nos la auditen los agentes regulatorios», algo que puede alargar su aprobación final hasta mediados de 2022.