Qué es Mastodon, la red social 'anti-Twitter' Usuarios de Twitter se 'mudan' a otra red social similar como protesta por las restrictivas medidas y la convierten en tendencia en España ISAAC ASENJO Madrid Martes, 2 octubre 2018, 10:50

Se promociona como la alternativa a Twitter y ha llegado a ser durante horas Trending Topic en España en dicha plataforma. Mastodon dice ser abierta y libre de todo lo que hay en la red social del pajarito azul. Adiós 'trolls' y polémicas. Sin censura. Aumenta el límite de caracteres a 500 y presume de que no tiene usuarios enfadados ni hater. Al menos de momento. Pero, ¿qué es realmente Mastodon?. Una red social similar a Twitter que nació en 2016 y que tiene el concepto de intercambiar mensajes cortos, imágenes y vídeos, aunque ésta estaría descentralizada. Es decir, mientras que en Twitter todos los usuarios se conectan en un mismo servidor centralizado, en Mastodon cada usuario que quiera puede tener su propia instancia de la red social.

Cada usuario puede crear su propio «timeline», una instancia de Mastodon que se conecta a todas las demás, dando forma a una red distribuida, invitando al resto de usuarios interesados a participar en ella. Además, desde cada instancia podemos conectarnos a otras instancias, como si se tratase de otros usuarios, para ver lo que ellos comparten en sus propias salas, similar a como funcionan los foros y los subforos de una página web.

Tampoco cuenta con publicidad ni tiene un líder o accionistas. Cuenta con un creador - Eugen Rochko -que no tiene responsabilidad sobre la plataforma. La red social está controlada por unos moderadores, quienes se encargan de que prime el respeto sobre todos.

No hay 'tuits' sino 'toots' (bocinazos). Cuenta con algo más de 240.000 usuarios, de los cuales unos 2.000 se han registrado en los últimos dos días. Mastodon quería evitar el mal rollo de Twitter, que en las últimas semanas ha endurecido sus normas de uso y ha empezado a bloquear cuentas de usuarios de forma automática sin detectaba ciertas expresiones. Ya sea en tono de broma o no. El algoritmo no entiende el contexto ni el tono en el que se haya dicho. Así pues muchos usuarios se han 'mudado' a esta red social con un mastodonte por mascota. El tiempo dirá si el cabreo de estos tuiteros que han dicho 'adiós' dura cuestión de horas, días o para siempre.