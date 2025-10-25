Alucina con la Inteligencia Artificial y confía en que ella no lo haga por ti Entre la fascinación y el escepticismo, NotebookLM descubre cómo aprovechar la IA sin dejarte deslumbrar por ella

Hay dos errores que comete todo neófito en la Inteligencia Artificial. Sin excepción. El primero, dar por hecho que un mismo modelo (séase ChatGPT) vale para todo, y que su capacidad de conversación, superlativa, está al mismo nivel que la de generar imágenes o programar en Python. Y el segundo, aún más preocupante, confiar en que todas sus teorías son una verdad absoluta. Seamos realistas, por muy intenso que haya sido su entrenamiento, un modelo de IA no piensa por sí solo. En ocasiones hasta decide teletransportarse a la ficción y, cómo no, acaba alucinando. En otras palabras, se inventa las soluciones sobre esas preguntas a las que no sabe dar respuesta. Y, lo más curioso, a veces incluso se vuelve terco e insiste en sus ausencias...

Ninguna herramienta de IA está libre de pecado, pero lo cierto es que algunas saben disimularlo mejor que otras. Es el caso de NotebookLM, que se ha convertido en la referencia a la hora de trabajar con fuentes fiables (si es que lo son las que tú le das), realizar todo tipo de investigaciones, preparar resúmenes o elaborar extensos informes en texto, audio e incluso vídeo. ¿Y esto en qué se traduce en la práctica? Basta con preguntarle sobre una cobertura concreta de tu póliza del hogar, solicitar que te explique la letra pequeña de un viaje, repasar una lección para un examen... y hasta poner a prueba tus conocimientos para el teórico del carné de conducir (para el práctico habrá que esperar aún...). Veamos cómo exprimirlo al máximo.

1 Crear un cuaderno

Aunque cuenta con aplicación móvil para iOS y Android, para sacar el máximo partido a NotebookLM es necesario acceder a su versión de escritorio, a través de un navegador. Lo puedes hacer desde la siguiente página web: https://notebooklm.google.com. Una vez registrado con tu propia cuenta de Gmail, lo primero que debes llevar a cabo es crear un cuaderno que servirá de contenedor para todas tus fuentes, así como de repositorio para tus consultas, informes, notas y demás podcasts y vídeos que generes.

2 Añadir fuentes

La esencia de NotebookLM. Y es que esta herramienta huye del excelso aprendizaje profundo del que presumen los modelos más avanzados de IA y permite añadir cuantas fuentes necesites (50 en la versión gratuita). Adiós a las incógnitas y a las fuentes anónimas. Sus recursos comienzan y terminan en los documentos que tú le sirves: PDF, archivos de texto (.txt), Markdown y audios (.mp3). También es compatible con los vídeos de YouTube, los archivos alojados en Drive e incluso páginas web. Eso sí, en la práctica, hay que tirar de ingenio para conseguirlo. ¿La razón? Hay muchas webs que no funcionan, sobre todo las que exigen iniciar sesión, tienen muro de pago o usan scripts dinámicos (redes sociales o noticias interactivas).

Otra opción es la de Descubrir fuentes (Seleccionar / importar), que añade una serie de sugerencias complementarias. Lo mejor de todo es que se filtran en función de nuestros intereses aunque, eso sí, la información que contienen no tiene por qué ser verídica. Por ello, el sistema lo deja en nuestra mano... NotebookLM no tiene (tantas) alucinaciones, pero si las fuentes que le aportamos son ambiguas, las interpreta mal o no son fiables...

3 Chat

Una vez elegidas las fuentes, toca exprimir todo su potencial. ¿Cómo? Muy fácil: aprovechando que la IA ya ha extraído y 'memorizado' toda la información. Para ello la herramienta ofrece un campo de texto en el que puedes añadir el 'prompt' (mensaje) que quieras. ¿Necesitas un resumen de los vídeos de YouTube? Pídeselo. ¿Y por qué no buscar cuántas veces se menciona a un jugador de la Real en los 50 archivos adjuntos? No te cortes, es capaz de eso y mucho más: el límite lo marca tu propia imaginación. Por si fuera poco, también puedes configurar las respuestas en función del estilo de la conversación (predefinido, guía de aprendizaje o personalizado) y hasta la extensión. Casi nada.

4 Studio

La IA toma el mando... y comienza la magia. Y, lo mejor de todo, en apenas unos segundos y sin conocimientos técnicos necesarios: mapas mentales, tarjetas didácticas... ¿alguien da más? Acomódate en el sofá y déjate sorprender. ¿Te gustaría convertir la información en un podcast? Activa la opción 'Resumen de audio': no tienes ni que poner en juego tu voz. la IA hace el resto... con el extra de que puedes escoger si prefieres una animada conversación o un encendido debate. ¿Y una presentación en vídeo? Habilita el 'Resumen de vídeo', sinónimo de explicaciones claras, dinámicas y didácticas. Los mapas mentales o los informes son muy socorridos, pero no tan prácticos como unas tarjetas educativas con las que pondrás a prueba tu cultura general.

Con todo, no obvies una realidad: la clave no está en alucinar con la IA, sino en aprender a pensar con ella y no dejar que lo haga por nosotros.