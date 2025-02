¿Inteligencia artificial? Las empresas españolas ni la usan ni quieren hacerlo

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ Lunes, 3 de agosto 2020, 07:31 | Actualizado 07:43h. Comenta Compartir

Eslovaquia, Estonia e Irlanda. Este es el podio de países más reacios a adoptar la inteligencia artificial en los negocios. En cuarta posición aparece España donde un 51% de los empresarios consultados por la Comisión Europea afirma «no querer usar la inteligencia artificial y no piensan hacerlo».

Este rechazo no es por desconocimiento de la tecnología, ya que siete de cada diez encuestados saben lo que es la inteligencia artificial. Solo el 15% no lo tiene claro y un minúsculo 7% afirma no saber lo que es.

A pesar del extenso conocimiento de esta herramienta, solo el 42% de las empresas europeas afirma usar «al menos una tecnología de inteligencia artificial». En el caso de España, el porcentaje de adopción se acerca a la media comunitaria, ya que cuatro de cada diez empresas nacionales han adoptado una de estas soluciones.

Las pymes pioneras

El tejido empresarial español en su gran mayoría está formado por pequeñas y medianas empresas. Una característica nacional que se traslada al informe de Ipsos para la Comisión Europea.

En general, las grandes empresas tienen más probabilidades de adoptar la IA que las de menor tamaño, «lo que se confirma con datos de otras fuentes como

el índice DESI, que evoca la misma tendencia», detalla la Comisión en el informe publicado esta semana.

Sin embargo, el panorama empresarial española relacionado con la IA es totalmente distinto. Las medianas empresas de entre 50 y 250 trabajadores lideran en España la adopción de la inteligencia artificial en sus procesos. Casi el 60% de las encuestadas afirman tener herramientas de este campo.

Por el contrario, las pequeñas compañías con hasta 50 trabajadoras son las menos interesadas en este sentido.

No obstante, y a pesar del interés creciente por esta tecnología, el porcentaje de adopción de estas soluciones inteligentes está muy por debajo de la media en España y apenas llega al 13%. La automatización de procesos, detección de anomalías y visión artificial son las tareas más extendidas.

«Las tecnologías de la IA aportan un innegable valor añadido a toda una gama de productos», destaca Bruselas en el informe. El análisis de las asociaciones realizado por Ipsos revela que los sectores industriales están usando la inteligencia artificial para «optimizar y automatizar sus procesos».

Falta de perfiles laborales

La falta de habilidades relacionadas con el sector de la inteligencia artificial en el mercado laboral es una de las grandes barreras e impulsa el desánimo entre más de la mitad de los empresarios españoles para la adopción de esta tecnología.

A ello se le suma el coste de la implementación de estas herramientas para sus negocios y que el 66% de las empresas españolas lo ve como una barrera y muy por encima de la media europea que se queda en un 52%.