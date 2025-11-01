Black Friday 2025: cuando la Inteligencia Artificial se va de compras

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Hazte con un calendario y ponte las pilas. Ya estás tardando en cambiar de fecha la visita al pediatra de tus hijos y, de paso, en replantearte esa escapada que llevas meses planificando a un destino con grandes vistas y mejores vinos. Incluso es posible que hayas dado con la excusa perfecta para posponer 'sine die' esa comida familiar que tanto ansías con tu querido cuñado... Sí, noviembre solo tiene 30 días y llega con citas más urgentes y descuentos que duran menos que los propósitos de Año Nuevo: entramos de lleno en temporada de rebajas y del omnipresente Black Friday, tan esperado por muchos como detestado por otros.

Lo mejor (o peor, según se mire) es que no hay que esperar al 28 de noviembre para disfrutar de esas ofertas online imbatibles. La carrera por los precios más bajos comienza ya: este domingo PcComponentes promete descuentos de hasta el 60%, mientras que el 11 de noviembre el Día del Soltero chino augura compras desmedidas. Tampoco pasará demasiado tiempo para conocer los deseados chollos de comercios como Amazon, Zara o MediaMarkt, ya que las Black Weeks que salpican las semanas previas harán la espera mucho más llevadera. Y por si el mes se te hace corto, siempre te quedará un último recurso: el Cyber Monday del 1 de diciembre...

Eso sí, ante semejante avalancha de grandes gangas y descuentos imposibles en internet, se hace imprescindible poner cierto orden. ¿Cómo? Con mucha prudencia y, sobre todo, con la ayuda de algunas herramientas y webs: todas ellas te devolverán a la más cruda (y cara) realidad.

1 Sentido común

No te engañes: el Black Friday promete ofertas, pero no regalos. Así que si en algún momento descubres un chollo demasiado tentador... desconfía. Un consejo: nunca continúes con el proceso de compra de un artículo que has descubierto siguiendo un enlace con origen en las redes sociales o el email. ¿La razón? Podría llevarte a una web fraudulenta, por mucho que ésta sea idéntica a la original...

2 Webs fiables

Comprar en comercios online de garantías como Amazon, eBay o El Corte Inglés es todo un seguro de vida, pero no tanto hacerlo en webs anónimas, de dudosas intenciones... y de las que extrañamente nunca has oído hablar antes. ¿Solución? Sé muy cauto. Antes de nada, comprueba que el sitio sea seguro (la url debe empezar por https:// e incluir un candado que confirme que los datos están encriptados), además de comprobar el certificado SSL (pulsando en el propio candado). ¿Todo en orden? Si es así, toca confirmar los datos legales del 'site' y, sobre todo, su fiabilidad. Para ello, comprueba el registro del dominio (dirección web) en páginas como whois.domaintools.com o whois.icann.org: si la fecha de creación es reciente, desconfía. Y más allá de confirmar las opiniones de otros usuarios, no dudes en comprobar su fiabilidad en webs como scamadviser.com o urlvoid.com. Y pese a todo te asaltan las dudas, no compres.

3 Ofertas y precios

No hay duda: subir los precios pocos días antes del Black Friday para a continuación anunciar mayores descuentos está de moda. ¿Hay forma de comprobar la oferta real? Sí. Y es que páginas como camelcamelcamel.com descubren la evolución del precio de cualquier producto de Amazon. Otro tanto logra keepa.com, extensión para navegador que también cuenta con app propia en iOS y Android. Y una más: aunque es menos conocida, verificadordeofertas.com amplía el abanico a una mayor cantidad de comercios. Con todo, hay páginas web que brillan con luz propia a la hora de dar con un chollo único y realizar todo tipo de comparaciones de precios, caso de chollometro.com, idealo.com y kimovil.com/es/.

4 Formas de pago

Llega la hora de la verdad: toca rascarse el bolsillo introduciendo la numeración de la tarjeta. ¿O es que acaso el comercio solo nos propone realizar una transferencia a una cuenta extranjera o pagar en criptomonedas? Si es así, descártala. Lo normal es que la web cuente con métodos convencionales como las tarjetas de crédito o pasarelas de pago como Paypal. Eso sí, plantéate la opción de una tarjeta virtual, que te permitirá limitar el gasto y, sobre todo, los sustos en tu cuenta bancaria...

5 Inteligencia Artificial

Tu mejor aliado: ejerce de asistente personal, analiza el mercado, encuentra chollos y hasta te regala cupones de descuento. ¿Opciones? Para dar y regalar. 'Idealo AI Insights' sugiere si te conviene comprar un producto ahora o esperar; Keepa + Chat GPT lo analizan y determinan si su precio actual es mejor que el de su media histórica; Karma te avisa en tiempo real cuando baje considerablemente; y modelos como Gemini elaboran resúmenes de las opiniones de la comunidad. Los hay incluso que van más allá: Comet, el navegador de Perplexity, ya es capaz de dar con todo tipo de cupones de descuento. Lo más asombroso es que ya es capaz de hacer la compra por ti, aunque no te hagas ilusiones: lo hará con tu propio dinero...

