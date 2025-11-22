Guía móvil para sobrevivir al Black Friday sin poner cara de póker Un recorrido de A a Z para entender de una vez por todas las tecnologías de tu terminal... y no quedarte en blanco cuando te venden todas sus virtudes

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

¿No sabes a dónde mirar cuando te hablan de las virtudes del telefoto? ¿Y cuando lo hacen del HDR? Si estás pensando en cambiar de móvil, no te pierdas este diccionario 'tech' de bolsillo. ¿O es que eres capaz de acertar el significado de todos los términos?

Amoled. Tecnología de pantalla que prioriza los negros más puros, un gran contraste de color y, por lo general, un mayor brillo que mejora considerablemente la experiencia de usuario. Característica de los móviles Samsung.

Bluetooth. Imprescindible para conectar tu móvil de forma inalámbrica con los auriculares, el smartwatch y hasta el manos libres del coche. De corto alcance y bajo consumo, es muy versátil. Su versión actual es la 5.4.

Carga inalámbrica. Permite rellenar la batería de tu smartphone sin necesidad de un cable físico. Su velocidad es limitada aunque hay modelos que alcanzan los 66W. Si es reversible tu móvil podrá hacer las veces de batería para otros dispositivos.

Datos móviles. La vía más directa para que tu móvil acceda a internet desde cualquier ubicación a través de la tarjeta SIM. En la práctica, el 5G es el estándar más avanzado del momento, ya que puede alcanzar hasta 2 Gbps. en situaciones óptimas.

eSIM. El futuro de la conectividad móvil. Y es que con ella no será necesario contar con una tarjeta SIM física para disponer de llamadas e internet en el móvil. ¿La razón? Viene integrada en la propia placa base del terminal. Eso sí, en España solo unos pocos móviles la soportan aún...

Frecuencia de refresco. Cantidad de veces por segundo que se actualiza la pantalla de tu móvil: a mayor tasa, más sensación de fluidez... aunque también un mayor consumo de batería. A día de hoy la mayoría de los terminales ya alcanzan los 120 Hz.

Gorilla Glass Victus 2. El vidrio templado que mayor protección asegura. Con él, la pantalla se mantiene especialmente reforzada ante posibles caídas (de hasta dos metros), rayaduras accidentales, arañazos, etc.

HDR. Garantiza una mayor calidad de pantalla, con un mayor brillo, un mejor contraste y más rango de color. Y, por supuesto, también optimiza la gestión de las luces y las sombras.

Ion-litio. Composición más habitual de todo tipo de baterías en smartphones, portátiles y hasta vehículos eléctricos. Eso sí, las de ánodo de silicio-carbono están llamadas a ocupar su lugar próximamente gracias a su mayor autonomía, rapidez de carga y mejor eficiencia energética.

Jack 3.5. Antaño esencial para conectar tus auriculares por cable, su existencia toca a su fin con la generalización del Bluetooth. Eso sí, no pocos usuarios echarán en falta este puerto tan socorrido para escuchar música...

Kernel. Núcleo del sistema operativo que gestiona el hardware (CPU y GPU), las memorias (ROM y RAM), y los procesos para que todas las apps funcionen correctamente y con seguridad.

Launcher. Una de las señas de identidad de Android. Permite personalizar la interfaz del móvil, la estética, los iconos, ajustes, temas, etc. La Play Store cuenta con cientos de apps para cambiar la apariencia de la 'home'.

mAh. Medida que sirve para medir la capacidad de la batería de un móvil. A día de hoy, la mayoría ya cuenta con 5.000 mAh., lo que es sinónimo de 7-8 horas de pantalla, en función del uso.

NFC. Estándar de comunicación de corto alcance que se utiliza para comunicar dos dispositivos entre sí. A día de hoy se utiliza sobre todo para realizar pagos móviles por medio de apps como Google Pay o Apple Pay.

Ñ Letra que puede dar más de un problema si eres de los que acostumbra a probar nuevos teclados en busca de una mayor velocidad. Sobre todo en alternativas minimalistas, para programadores y opciones multilingüe mal configuradas. Consejo: previamente ajusta el idioma.

OTA. Actualización de sistema que llega a tu terminal vía WiFi o datos móviles. Con ella, los fabricantes aseguran mayor soporte con nuevas versiones de sistema operativo, correcciones de errores y mejoras en seguridad.

Pico de brillo. Concepto que resulta engañoso, porque con él se ensalzan las virtudes de una pantalla... aunque solo se manifieste a través del HDR. El brillo que realmente importa en la práctica es el típico, ya que solo éste permite distinguir cómodamente tu panel a pleno sol.

QR. Código de barras en forma de cuadrado que sirve para almacenar páginas web, números de teléfono, pagos, etc. Las apps de cámara ya son capaces de leerlos, aunque también hay apps específicas dedicadas para ello.

RAM. Memoria temporal clave en la multitarea (recomendable al menos 8GB). Un consejo: no cierres las apps manualmente para liberar el móvil, porque iOS y Android ya gestionan automáticamente los procesos.

Snapdragon 8 Elite. Procesador más potente de Qualcomm que implementan la mayoría de móviles premium (el resto tira de MediaTek). La fluidez en todo tipo de tareas es máxima, al tiempo que garantiza gran eficiencia y optimización en resolución de pantalla, vídeo, IA, etc.

Teleobjetivo. La lente más diferencial de las cámaras de tu móvil... si es que la incluyen. Y es que gracias a su zoom óptico permite acercar paisajes, objetos y personas sin perder calidad. El mejor ejemplo de ello, los Pixel 10 Pro o los Galaxy 25 Ultra.

USB C. Puerto dedicado a la transferencia de datos que soporta hasta 10 Gbps (USB 3.1). Y, además, es reversible y permite la carga rápida. Recientemente, la UE ha obligado a Apple a incluirlo en sus terminales a costa de su estándar propietario: el Lightning.

VPN. Red Virtual Privada a la que puede conectarse tu terminal para cifrar todo tu tráfico. Ideal para usarla con redes WiFi de restaurantes y aeropuertos, es fácilmente configurable en los ajustes de conexión de tu móvil.

WiFi. Tecnología inalámbrica con la que te conectas a internet en tu hogar. Configurarla en el móvil es muy sencillo: una vez detectada basta con introducir el usuario y contraseña. Actualmente la más moderna es la versión 7.

X-Fold. Categoría de smartphones plegables con pantallas que se pliegan en forma de libro y que hacen las veces de tablet al estar desplegadas. Su futuro aún sigue siendo incierto, sobre todo por sus precios prohibitivos.

YouTube. Una de las apps más destacadas de la suite de Android, sistema operativo que predomina en fabricantes como Xiaomi, Samsung, OnePlus o Sony, y que incluye otras apps de Google como Gmail, Maps o Drive.

Zoom digital. Sí, tu cámara te permite acercar las fotografías con un x2 desde la pantalla principal, pero...no te engañes: la harás de forma digital. En otras palabras, tus fotos y vídeos perderán calidad por muchos algoritmos que intervengan...