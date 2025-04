El 'Gran Hermano' español de las urbes se pone a la vanguardia

Isaac Asenjo Madrid Lunes, 30 de diciembre 2019, 10:20 Comenta Compartir

La Costa del Sol ha pasado del glamour a las balas y el crimen organizado ha convertido 2019 en el año más violento de la década. En los últimos tres meses se han cometido seis asesinatos a tiros en plena calle. Y ninguno ha sido esclarecido. Nadie ha visto nada. Y aunque más cámaras no signifique siempre menos delincuencia, Marbella se convertirá el próximo verano en el mayor laboratorio de videovigilancia de España con la instalación total de 200 dispositivos que cuentan con un sistema sofisticado de ultra alta definición (30 megapíxels) y 'software' de inteligencia artificial que colocarán a la región andaluza a la vanguardia de la seguridad ciudadana. «Se trata de un proyecto pionero, muy bien trabajado por la Policía Local que ha colocado las cámaras según la ratio de incidencias», afirma Cristóbal Martín, responsable de Avigilon, la empresa norteamericana que ha fabricado estos dispositivos. «Pueden identificar personas gracias al Machine Learning y la Inteligencia Artificial sin entrar en el reconocimiento individual. Además de la búsqueda por apariencia, las cámaras tienen autoaprendizaje sobre comportamientos en escena. En pocos días son capaces de discernir y dar información de comportamientos inusuales», asegura el experto.

La tecnología y la creciente demanda de la seguridad ha hecho que estemos todos bajo vigilancia y que cada vez haya más cámaras repartidas por las calles del mundo. Actualmente son más económicas que antes y ofrecen una calidad infinitamente superior, lo que, junto al reconocimiento facial, puede someter a los ciudadanos a un control que nunca se había dado hasta ahora. «Desde hace una semana hemos incorporado a nuestra plataforma reconocimiento facial, no obstante aun no está funcionando en ciudades. Evidentemente hay que diferenciar entre espacios privados y públicos y la normativa y legalidad vigente en su implementación», advierte Avigilon. Las leyes comunitarias prohíben el uso de datos biométricos sin consentimiento. «Cabe resaltar que esta tecnología no clasifica unívocamente a las personas, es una ayuda al operativo para esclarecer incidentes y agilizar la búsqueda», explica.

Además de personas, el sistema es capaz de encontrar cualquier modelo y color de vehículo, aunque no conozca la matrícula.

Observados

A usted le observan. Y si lee este texto desde Madrid, más aún. En la capital española hay 4 cámaras por cada mil habitantes, con lo que la urbe se encuentra en el 'top 10' de las ciudades más videovigiladas de la Unión Europea, según un informe de la consultora británica Comparitech.

De acuerdo con el ranking de Comparitech, sólo Londres, Berlín, Varsovia y Viena tienen más cámaras por persona. Los investigadores han recopilado datos provenientes de informes (incluidos gubernamentales), páginas web de cuerpos de policía y artículos de noticias para hacerse a la idea de cuántas cámaras de vigilancia hay en las ciudades de todo el mundo. Éstos se han enfocado en las cámaras CCTV utilizadas por entidades gubernamentales, como en el caso de la policía.

El dudoso honor de ser la ciudad con más cámaras del mundo es Chongqing. Un extenso municipio en el sureste de China, con una población urbana de más de 15 millones de personas. Allí existen más de dos millones y medio de cámaras, una para cada seis habitantes. 40 veces más que en Madrid. Nadie 'espía' tanto como el gigante asiático.

