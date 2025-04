¿Qué disco duro conviene comprar para un ordenador, consola o tablet?

Fotos, vídeos, musica, programas, juegos… los discos duros internos de los ordenadores, consolas y tablets no tardan en llenarse de información y pronto queda claro ... que hace falta una unidad de almacenamiento adicional. Es un mercado que, como todo lo relacionado con la tecnología, avanza constantemente. Durante las últimas décadas los ordenadores han tenido discos duros magnéticos o HDD (de las siglas en inglés Hard Disk Drive), pero hace unos años aparecieron los SSD (Solid-State Drive), que supusieron un cambio radical en la velocidad de lectura y grabación.

Cuando se quiere que un ordenador vaya rápido lo más habitual es aumentar la memoria RAM, pero con los SSD también es más rápido el encendido y el apagado del ordenador, la apertura de archivos, la carga de juegos y hasta la instalación de programas. Además de tener unas tasas de transferencia de información más rápidas, los SSD también producen menos calor y son más silenciosos (al no tener partes mecánicas ), consumen menos energía, resisten mejor los golpes, pesan menos (algo importante en los ordenadores portátiles) y reducen de 10 milisegundos a cero la latencia, el tiempo que transcurre desde que se da la orden de lectura o escritura hasta que el sistema realiza dicha orden.

En los HDD el disco consiste en uno o varios platos rígidos que están dentro de una caja hermética, unidos por un eje que gira a gran velocidad. Un brazo mecánico con un cabezal se encarga de leer o grabar la información sobre los discos: cuanto más rápido giren estos, más rápido se accede a la información.

Los SSD almacenan los archivos en microchips con memoria flash. A diferencia de un HDD, los datos no los graba un cabezal físico, sino que se encargan de ello procesadores integrados llamados 'controladores', que deciden cómo almacenar y recuperar los datos del disco.

Frente a todas estas ventajas, y alguna más, los SSD presentan el inconveniente de ser bastante más caros, ya que por lo que cuestan 112 GB se puede comprar un HDD de 4 Terabytes.

Para quienes no ven clara ninguna de las dos opciones están los discos duros híbridos (SSHD, siglas de Solid-State Hybrid Disk) que incluyen en la misma carcasa los discos de metal de los discos mecánicos pero con memoria Flash, que actúa como un SSD. Intenta coger lo mejor de dos mundos y aunar rapidez y buen precio. El problema es que suelen quedarse a medio camino porque incorporan poca memoria Flash y los controladores son los que deciden qué archivos van a una parte u otra.

Así pues, ¿cuándo conviene comprar uno u otro? Como casi todo cuando se habla de tecnología, depende del uso que se le vaya a dar. Hablando de ordenadores, es bastante habitual tener dos discos duros, un SSD en el que está instalado el sistema operativo y los programas más utilizados y otro HDD para almacenar grandes cantidades de información. Esta tendencia está cambiando actualmente, ya que cada vez más gente opta por almacenar en la nube dicha información.

En el caso de las consolas cuesta optar por el SSD, ya que lo que suele interesar es una alta capacidad de almacenamiento. En tablet, la opción más usada es utilizar una tarjeta SD para ampliar la memoria interna o un disco duro Wi-Fi, al que acceder desde la mayoría de los dispositivos que hay en casa.

La opción de disco híbrido viene bien cuando se trata de un portátil, ya que ocupa el espacio de una unidad de disco, aunque hay que tener en cuenta que quepa en el espacio disponible. Distintas pruebas han demostrado que los SSHD no suponen una ventaja importante a la hora de cargar programas o software grande, pero sí para los que son más pequeños.

HDD para ordenador

Ampliar

Estos son algunos de los modelos de HDD que hay ahora a la venta para mejorar la capacidad del ordenador:

- Seagate Barracuda: Hay varios modelos, con capacidad hasta de hasta 5 TB terabytes. Gira a 7.200 rpm y tiene una transferencia de datos de 750 MB por segundo. Precio: desde 38,5€ (500 GB)

- Toshiba Canvio Basics 1: Disco duro externo compatible con Windows y ordenadores Mac. Conectividad USB 3.0. Con 1 TB de capacidad. Es un modelo con precio asequible y una alta velocidad de transferencia (5Gb/s). Precio: 45€

- Silicon Power Armor A60: Aunque los discos duros estén pensados para uso externo, el hardware sigue teniendo que tratarse con cuidado. El Armor A60 de Silicon Power es más resistente que otros gracias a un exterior anti deslizante y anti arañazos fabricado en plástico y caucho ultra resistente; con un sistema de suspensión interno para amortiguar el daño por golpes o caídas. El almacenamiento va de 500 GB a 5 TB y la transferencia de datos funciona a 5.120MB/s. Con USB 3.1. Precio: 59€ el modelo de 2 Tb.

SSD para ordenador

Ampliar

Para la mayoría de quienes han probado las características de un SSD. ya no hay vuelta atrás. Esta es una pequeña muestra de los modelos que hay en el mercado:

- Samsung Portable SSD T5: Cuando se utiliza un SSD como unidad externa hay que tener en cuenta que se nota la rapidez si el disco interno del ordenador también es SSD. Este Samsung está a la venta en 250 GB, 5000 GB, 1 TB y 2 TB. La velocidad de transferencia de datos es de 540 GB por segundo. Con USB 3.0. Precio: desde 102€ (250 GB).

- Kingston SSD A4000: Pensado para portátiles, alcanza velocidades de escritura y lectura de hasta 450 MB/s y es diez veces más rápido que un disco convencional. Resistente a sacudidas y vibraciones. A la venta en 120GB, 240GB, 480GB y 9600GB.

- Western Digital Black NVMe WD SN750: Con una capacidad de entre 250 GB y 2TB. La gama Black de WD está pensada para jugadores, y este modelo de almacenamiento interno presume de ser la opción más rápida gracias a su tecnología NAND, con una alta densidad de almacenamiento. Con una velocidad de lectura de hasta 3.470 MB/s. Tiene un software propio con un modo que mejora el rendimiento en los videojuegos. Precio: desde 99€ (250 GB)

Disco duro híbrido para el ordenador

Ampliar

En estos discos el sistema operativo y los archivos recientes cargan rápido, ya que se guardan en ese lado del disco, pero no dejan de ser dos discos duros funcionando a la vez, lo que hace que suenen un poco más y sean algo más frágiles.

Uno de los modelos que hay a la venta es el Toshiba MQ02ABD100H, pensado para portátiles y de 1 Tb. Funciona en PC, Macbook y las consolas PS3 y PS4. La velocidad de rotación es de 5.4000 rpm y la de transferencia de datos es de 6 GB/s. Precio: 50€

Disco duro Wi-Fi o inalámbrico

Ampliar

Otra opción que lleva años aunque no está demasiado extendida es optar por un disco duro inalámbrico, un almacenamiento externo que funciona con baterías propias y a cuyo contenido puede acceder por Wi-Fi o Bluetooth tanto un PC como un smartphone, tablet o incluso televisores inteligentes.

Entre sus ventajas está el hecho de que pueden acceder a la vez varios equipos, y tienen un peso y un formato bastante bajos. Una buena utilidad de estos dispositivos es, por ejemplo, ver las fotos que se han tomado con una cámara digital sin tener que descargarlas en un ordenador.

- WD My Passport Wireless PRO: Es un disco mecánico con hasta 4 terabytes de capacidad. Está pensado para fotógrafos y profesionales de vídeo y es compatible con dispositivos de Apple y PC. Con el Wi-Fi incorporado se cargan los archivos de un dispositivo a la nube y se puede insertar una tarjeta SD para acceder a las fotos tomadas con la cámara digital. La velocidad de lectura es de 100 Mb/s. También tiene un puerto USB 3.0 y otro USB 2.0. La batería de 6.400 mAh dura hasta 10 horas y puede servir para recargar otros dispositivos. Tiene capacidad de transmitir hasta 8 vídeos HD de forma simultánea. Precio: Desde 165 euros (1 TB).

- SanDisk SDWS1-032G-E57: Dispositivo de 32GB de almacenamiento que conecta hasta 8 dispositivos y realiza 5 transmisiones HD simultáneas. Integra ranura de tarjetas SDHC/SDXC. La batería dura hasta 8 horas. Funciona con iPad, iPhone, iPod Touch, Kindle Fire, dispositivos Android, ordenadores de sobremesa y ordenadores Mac. La velocidad de transferencia de datos es de 120 MB/s. Precio: 83€

- Asus Wireless Duo: Este disco mecánico puede usarse de modo alámbrico e inalámbrico. Su batería de 3030 mAh le da unas seis horas de autonomía; incluye un lector de tarjetas de varios formatos; es resistente a salpicaduras y puede usarse con iOS, Android y Kindle Fire. Precio: 182€

Disco duro para consolas

Ampliar

Aunque el disco duro que traen de serie las consolas se puede cambiar, a muchos usuarios no les gusta esta opción porque lo consideran complicado o, en el caso de Xbox One, se pierde la garantía del sistema de juego. En PlayStation 4 no es así: Sony ofrece una guía para cambiar el almacenamiento interno de la consola en su página de soporte. Eso sí, debe ser un disco duro de 2,5» SATA; tener una capacidad mínima de 16 Gb y una altura máxima de 9,5 mm. En el caso de Switch no se pueden utilizar discos duros externos, así que la opción que queda es recurrir a una tarjeta SD para almacenar más juegos.

- Seagate Game Drive para PS4: Es un disco externo con 2 o 4TB de capacidad, lo que supone entre 500 y 100 juegos de PlayStation 4. Se conecta a la consola mediante un puerto USB por el que también recibe la corriente que necesita. Utiliza el mismo firmware que la unidad de disco duro interno de la consola ,por lo que se puede utilizar con una PS4 de cualquier generación y su uso no afecta a la garantía. Pesa 100 gramos. Precio: 95€ (el modelo de 2 TB).

- Seagate Firecuda: Disco híbrido interno pensado para el juego en PC y PS4. La velocidad de rotacón del disco es de 5.400 rpm y la transferencia de datos de 140 Mb/s. Precio: 93€ (2TB)

- Seagate Game Drive HDD: Disco duro externo diseñado para Xbox One. Capacidad de 2 o 4 TB, suficiente para almacenar más de 100 juegos de Xbox One. Se conecta a la consola mediante un puerto USB 3.0. Precio: Desde 95€ (2 TB).

- Seagate Game Drive HDD: Es una versión SSD del modelo anterior para Xbox One, ligera y resistente a golpes, con 2 TB de capacidad. El precio incluye dos meses de prueba para Xbox Game Pass. Precio: 210€