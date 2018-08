Capa de personalización en el móvil: no te dejes engañar por todas sus bondades... Multitud de fabricantes optan por adaptar sus terminales con funcionalidades extras... que no siempre son beneficiosas IÑIGO GALPARSORO Sábado, 25 agosto 2018, 17:16

La oferta de móviles se ha multiplicado en los últimos años. Tanto que a menudo son los pequeños detalles los que llevan a un usuario a adquirir uno u otro terminal y no tanto las especificaciones técnicas. Uno de esos 'pequeños grandes detalles' es el de las capas de personalización que implementan los fabricantes (caso de Xiaomi, Huawei o Samsung), que hacen que la versión por defecto de Android (stock) se 'transforme' (en mayor o menor medida). Los cambios pueden afectar a todo tipo de elementos, desde la estética de los iconos hasta la adaptación de los menús... sin olvidarnos de esa moda tan en boga de preinstalar todo tipo de aplicaciones más o menos funcionales (el conocido 'bloatware').

Eso sí, no todo son bondades para esos terminales que apuestan por una experiencia alternativa a la 'stock'. Y es que más allá de 'beneficios' (para gustos los colores) como una interfaz más atractiva o el añadido de aplicaciones exclusivas, puede acarrear en algunos casos inconvenientes para nada banales como un rendimiento menos fluido o actualizaciones menos frecuentes (o más tardías). De hecho, en este último aspecto, el fabricante se ve en la necesidad de adaptar el código de origen también a su capa de personalización, lo que a menudo suele ser sinónimo de un mayor retraso en la puesta al día del software del terminal.

La otra gran alternativa es mantener la experiencia stock que implementa de origen el sistema operativo de Google. De hecho, los de Mountain View ofrecen desde hace ya casi cuatro años el programa Android One, al que cualquier fabricante puede adherirse y que 'asegura' una mayor optimización para terminales más modestos (al menos en teoría), además de una experiencia de Android puro. Eso sí, tiene un condicionante: el fabricante no puede adecuar el sistema a su gusto si exceptuamos alguna aplicación como la de la cámara. En este caso, la 'garantía' de las actualizaciones pasa a ser un plus ante la ausencia de tanta personalización. Uno de los ejemplos más significativos en los últimos meses ha sido el Xiaomi Mi A1, todo un éxito de ventas para el que el fabricante chino aseguraba a sus usuarios al menos dos años de actualizaciones...

En el último año, Google ha querido ir un paso más allá y ha sacado a la luz Android One. ¿En qué consiste? Básicamente, se trata de un programa destinado a los terminales más básicos, a esos móviles que conforman la gama de entrada y que pueden dar un espaldarazo al desarrollo de la plataforma en mercados de países emergentes o en vías de desarrollo, caso de India. O, dicho de otro modo, un programa especialmente indicado para terminales que cuenten con prestaciones más modestas y siempre con menos de 1 GB. de RAM.