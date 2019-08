¿Abusas de los «selfies» en Instagram? Corres el riesgo de que te perciban como un perdedor Es el tipo de fotografía más popular en la red Instagram J.M. SÁNCHEZ Sábado, 31 agosto 2019, 08:35

Uno de los fenómenos más calientes en los últimos años en internet ha sido el de los llamados «selfies». Autorretatos como los de toda la vida, pero que han cobrado una nueva dimensión en la era de los teléfonos móviles conectados. Posar, presumir o mostrar su mejor cara mientras en el fondo aparecen postales de ensueño es del pan de todos los días en plataformas que viven de la imagen como Instagram.

Es un hábito que ha dado lugar a verdaderos profesionales del medio que, bajo la larga sábana de los «influencers», duermen ingentes cantidades de dinero repartidos en campañas de publicidad. Otros usuarios, que no suman tantos ceros en su cuenta de seguidores como las estrellas, también quieren su minuto de gloria frente a la cámara. Y la percepción social puede ser distinta de la propia en muchos casos.

Un estudio estudio psicológico publicado en «Journal Research in Personality» y elaborado por investigadores de la Universidad del Estado de Washington apunta a una curiosa tesis: publicar demasiados «selfies» puede hacerle parecer un perdedor y fracasado en la red Instagram a ojos de los seguidores. La teoría, realizada a partir de encuestas de personalidad entre unos 119 estudiantes, viene a confirmar una disociación de la identidad de los usuarios.

Para los encuestados, los usuarios que publican en sus perfiles de manera asidua este tipo de fotografías se perciben con mayor negatividad. La «autopercepción» es, a juicio de las conclusiones, muy distinta a la elaborada por un colectivo. Para llevar a cabo el estudio, los investigadores completaron formularios en varias fases en donde, entre otras cosas, debían calificar a los «instagrammers» analizados a partir de varios atributos.

El resultado fue que aquellos que publicaban más «selfies» recibieron la puntuación más baja hasta el punto que fueron tildados, incluso, de solitarios, inseguros y poco aventureros. En estos momentos, y ante la proliferación de este tipo de fotografías en internet, la opinión de los usuarios ha cambiado. En la actualidad, los que se toman muchos «selfies» son vistos como narcisistas.

Los expertos creen, además, que los «selfies» puede conllevar un cambio en el recuerdo del acto que se plasma en la imagen. «Incluso cuando dos imágenes mostraban un contenido similar, los sentimientos sobre la persona que publicó el selfie fueron negativos», señaló en un comunicado Chris Barry, profesor de psicología en la Universidad de Washington y uno de los autores del estudio titulado «Check tour selfie before you wreck your selfie». «Una de las cosas notables de este estudio es que ninguno de estos estudiantes se conocía ni conocía los patrones de Instagram o el número de seguidores de las personas que estaban viendo», añadió.

Según un estudio del Instituto Tecnológico de Georgia (EE.UU.), los «selfies» son el tipo de fotografía más popular en la plataforma Instagram, siendo además el modelo que más «me gusta» (hasta un 38% por encima) suele recibir por la comunidad de seguidores.