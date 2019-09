¿Qué es una eSIM y con qué operadoras funciona? eSIM Las tarjetas asociadas al teléfono son una opción cada vez más habitual SARA BORONDO Lunes, 23 septiembre 2019, 06:49

Con la popularización de la telefonía móvil, hace un cuarto de siglo, todo el mundo se acostumbró a utilizar las SIM (siglas de 'Subscriber Identity Module'), unas tarjetas que se insertan en los teléfonos y que incluyen los datos para identificar a su propietario con un número de teléfono y la red que tiene contratada. Con el tiempo el tamaño de las SIM se fue reduciendo y pasaron de ser similares a tarjetas bancarias a las mini-SIM (25x15 mm), microSIM (15x12 mm) y a las nanoSIM (de 12,3 x 8,80 mm). La SIM va pasando de un teléfono a otro para no perder el número al que va asociada y, si se pierde, se estropea o el nuevo smartphone en el que se va a usar utiliza otro tamaño de tarjeta, la empresa con la que el usuario tiene contratado el servicio envía un duplicado.

Parece imposible que se pueda reducir más el tamaño lo que, unido al hecho de que cada vez es más difícil encontrar en los nuevos modelos de smartphone el hueco necesario para una ranura que permita meter y sacar la tarjeta, ha llevado a la aparición de un nuevo tipo de SIM: la embebida. También llamada eSIM, consiste en un chip con 8 pins eléctricos soldado al dispositivo en el que se va a utilizar y resulta un 90% más pequeño que la nanoSIM.

Básica para el Internet de las Cosas

Aunque las eSIM son todavía poco conocidas, no tardarán en ser un elemento habitual de los teléfonos en los próximos años, ya que el formato es básico para la evolución del Machine to Machine (M2M) y el Internet de las Cosas (IoT por las siglas en inglés). Según el Mobility Report de Ericsson, la mitad de los 28.000 millones de dispositivos que se calcula estarán conectados en 2021 formarán parte del IoT. Entre ellos habrá wearables como relojes inteligentes y otros dispositivos pequeños en los que es más barato y sencillo instalar eSIM. Ésta contendrá los datos de todos los operadores de telefonía de cada país, por lo que podrá funcionar con cualquier compañía.

Para activar la eSIM hay que contratar los servicios de un operador, que facilitará al usuario un papel con los datos necesarios para activarla como el PIN, el PUK y un código QR. Usando una red wifi hay que descargar la app que permita leer ese código y así se transferirá a la eSIM el perfil del operador y la tarifa contratados. Con esta nueva tecnología se pueden incluso asociar otros dispositivos a una misma tarjeta (una opción que cuesta dinero), consultar el consumo o cambiar de tarifa. El cambio de compañía se realizará a través de la app y en el momento, sin esperar a que el nuevo operador envíe otra tarjeta. También se podrá transmitir la SIM virtual de un terminal a otro si el primero se avería, ya que los datos estarán almacenados en la nube.

La eSIM no solo cambiará el uso que se realice de la tarjeta; también permitirá que los teléfonos sean más delgados ya que no necesitarán ese espacio para la tarjeta. Como la tecnología está empezando a extenderse ahora, la mayoría de los teléfonos actuales no son compatibles con la eSIM: seguirán fabricándose terminales que utilicen las tarjetas actuales y habrá modelos que tendrán capacidad para dos SIM, una de ellas eSIM. Los planes de desarrollo de la eSIM establecían que en 2019 tenía que estar mucho más extendida de lo que está, ya que le está costando despegar, aunque las previsiones apuntan a que 2019 será un año decisivo.

Modelos y operadores con eSIM

Ya hay a la venta modelos de teléfono y wearables que incorporan la eSIM, empezando por los iPhone (iPhone XS, iPhone XS Max y el iPhone XR). Además de móviles, son compatibles con la eSIM los nuevos iPad Pro y entre los wearables que la incluyen están el Apple Watch, así como los Galaxy Watch 4G eSIM y Huawei Watch 2. Aunque ha habido otras empresas que han lanzado modelos compatibles con eSIM, como los Pixel 2 y Pixel 3 de Google, no se pueden activar de momento en España. Aquí cada vez más operadores ofrecen la posibilidad de utilizar eSIM: Movistar, Orange y Vodafone requieren activar el servicio MultiSIM y Pepephone y O2, no.

eSIM de Movistar. Con el MultiSIM se pueden tener hasta tres tarjetas adicionales por un precio mensual de 6€, aunque si se compra el Apple Watch con esta empresa el servicio MultiSim será gratis durante seis meses. El coste de activación de MultiSIM es de 11 euros.

eSIM de Orange. Admite añadir hasta cuatro tarjetas más con MultiSIM con un coste de 5€ por cada SIM solicitada. Los clientes de tarifas Love Sin Límites, Love Negocio Sin Límites, Love Familia Esencial 2017, Love Familia Sin Límites, Love Familia Total, Go Up y Go Top pueden solicitar 1 SIM adicional con su mismo número de teléfono para un segundo smartphone, smartwatch o tablet sin coste. Para resto de tarifas, el precio es de 2,95 €/mes por cada MultiSIM.

One Number de Vodafone. Está disponible para los dispositivos Apple, con MultiSIM para hasta cuatro tarjetas adicionales. No tiene coste para las tarifas One L, Red L y Líneas L. No tiene coste durante tres meses y luego el precio es de 5€ al mes. La activación es gratis.

Pepephone. Ofrece un duplicado de eSIM sin coste adicional a todos los teléfonos que incluyen esta tecnología, aunque no a otros dispositivos (lo que excluye a los smartwatches). No exige tener contratado un servicio MultiSIM.

O2. El operador virtual de Movistar ofrece eSIM para los últimos modelos de iPhone y el iPad Pro, sin necesidad de MultiSim ni costes adicionales.