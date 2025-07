Seguro que cometes estos errores a la hora de sacar fotos con tu móvil…

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 12 de julio 2025, 10:31 Comenta Compartir

No te engañes: a la hora de sacar fotografías tu flamante terminal no lo va a hacer todo por ti. Y aunque ayude, da igual que presuma de un sensor de 50 megapíxeles con apertura f/1.57 y OIS o que se luzca con un teleobjetivo de 200 MP, zoom óptimo 3.7x o PDAF multidireccional. Por ello, evita caer en errores que te puedan salir muy caros...

1 La huella del delito

Imperdonable: no es de recibo que todos los recuerdos de un viaje de ensueño se nos queden emborronados por un simple error de preescolar. Suena a obviedad, sí, pero lo cierto es que muy pocos usuarios reparan en la suciedad de las lentes, que tan pronto presentan inoportunas motas de polvo como presumen del dedazo del niño de turno. La solución es tan simple como efectiva: acostúmbrate a limpiar la lente con un simple pañuelo antes de disparar sin control…

2 Selfies sí, pero sin abusar

Es toda una tentación: en plena Quinta Avenida de Nueva York, con las pirámides de Gizeh de fondo o con un atardecer de postal, ¿quién se resiste a inmortalizar el momento con un socorrido selfie? Eso sí, no siempre es la mejor alternativa porque en casi todos los terminales no destaca especialmente ni por definición ni por resultados. Por ello, sobre todo en situaciones de baja luz, no dudes en pedir a una tercera persona que te fotografíe.

3 Huye de lo artificial

La composición en la fotografía es un arte. Y más aún en las situaciones más complicadas, como son aquellas en las que la luz escasea. Por ello, no te conformes con tirar una única fotografía, y experimenta con ángulos, distancias y todo tipo de planos. Una recomendación: huye de los posados, especialmente artificiales, e inmortaliza los mejores momentos de tus familiares y amigos en actitudes naturales, en plena conversación, sonriendo o jugando al fútbol. Y si andas detrás de una imagen de postal, evita los contraluces y apuesta por un retrato en plena puesta de sol.

4 Un visor que no es real

Activamos la app de cámara, visualizamos el objetivo en la pantalla y…listo: hemos obtenido una fotografía perfecta, y de ello es testigo el visor. Toda una garantía, ¿verdad? En absoluto, porque a menudo la imagen previa, la encuadrada, no se corresponde con la del resultado final. ¿La razón? El algoritmo de procesado que aplica cada fabricante puede llegar a añadir una iluminación excesiva por el modo noche, implementar el HDR de turno e incluso generar retratos demasiado coloridos y artificiales (típico de móviles chinos).

5 Resolución… ¿máxima?

Sí y no. Contar con una definición 4K (3840 x 2160 píxeles) asegura un mayor nivel de detalle y, sobre todo, la posibilidad de hacer 'cropping' (realizar un recorte) para acercar una imagen lejana. Sin embargo, no siempre es adecuada, porque por defecto genera archivos mucho más grandes. Y, por si fuera poco, asegura una mayor lentitud de procesamiento, obliga a veces a desactivar opciones avanzadas (HDR automático, filtros, etc.) e incluso ofrece resultados más discretos en condiciones de baja luz.

6 Fotografías en ráfaga

¿Quieres capturar una imagen medianamente decente de tu hijo en pleno partido de fútbol? No desesperes si cada intento se salda con un sonado fracaso, con imágenes movidas y borrosas (algo muy habitual en terminales de gama de entrada). ¿Solución? Opta por el modo ráfaga, ese que permite sacar un sinfín de instantáneas si mantienes el obturador (botón de disparo) presionado durante 2-3 segundos. Una vez hecho, ya sólo te quedará elegir la más aceptable y exportarla a tu gestor de archivos.

7 El problema de los retratos

No hay duda: la cámara principal es habitualmente la más avanzada tecnológicamente en cualquier móvil. Y es que suele contar con una mayor resolución (más megapíxeles), mayor apertura focal, estabilizador óptico o enfoque PDAF, entre otros. Eso sí, pese a su versatilidad no es la más adecuada para realizar retratos. ¿La razón? En el fondo no deja de ser una cámara angular, de ahí que cuenta con un campo de visión más amplio que el ojo humano. Y ello puede provocar que llegue a distorsionar las proporciones de un rostro, ensanche la nariz, etc. ¿Solución? Para estos casos, tira del zoom óptico 2x o 3x de tu smartphone.

8 Un zoom que lo rompe todo

No hay nada como tirar del ingenio a la hora de fotografiar un motivo lejano. ¿Cómo? Haciendo el gesto de pinza sobre la pantalla y activando el siempre socorrido zoom… digital. Con ello acercamos a la persona o el objeto a grabar pero a costa de una pérdida considerable de resolución. Y no sólo, porque además la fotografía pecará de un mayor nivel de ruido (sobre todo en situaciones de poca luz), un enfoque menos preciso o un contraste y colores más pobres. Por ello, piénsatelo dos veces: quizá sea mejor acercarse un poco...