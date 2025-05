¿Estarías dispuesto a prescindir de WhatsApp?

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 30 de enero 2021, 07:24 | Actualizado 09:05h. Comenta Compartir

«Use Signal». Esta fue la solución que planteó en redes sociales Elon Musk después de que Facebook diera a conocer la actualización de su política de privacidad. En la misma línea que el director general de SpaceX o Tesla entre otros, se manifestó Edward Snowden, antiguo colaborador de la NSA y que se mantiene refugiado en Rusia. Y es que ante la pregunta de si confiaba en esta 'app' se despachó con un contundente 'Here's a reason: I use it every day and I'm not dead yet'. ('Aquí hay una razón: la uso a diario y aún no estoy muerto'). Más claro, imposible.

Sea como fuere, la mecha la prendió la compañía de Mark Zuckerberg el pasado 6 de enero, fecha en la que a los usuarios de WhatsApp les comenzó a saltar un aviso sobre cambios en la política de privacidad. En él, se les solicitaba aceptar una actualización de las condiciones del servicio, lo que conllevaba dar permiso a la compañía para compartir y usar nuestros metadatos en la 'mejora' de otros servicios de Facebook. Para colmo, era de obligado cumplimiento y con una fecha límite: el 8 de febrero. Si no, siempre quedaba el 'derecho' de cancelar el servicio y quedarnos 'incomunicados'. La polémica estaba servida. Por mucho que la compañía reculara posteriormente. Por mucho que el cambio no afectara a los ciudadanos de la UE gracias al 'escudo' que ofrecía la normativa de protección de datos (GDPR). Dio igual. Muchos no se lo pensaron y optaron por buscar otras opciones. Era el momento. Pero… ¿cuáles?

Variedad de alternativas

'Discord', 'Keybase', 'Wire', 'Line', 'Wechat' o 'Threema' son algunas de las decenas de aplicaciones de mensajería instantánea que ofrecen a día de hoy los 'markets' de Apple y Android. Todas cuentan con grandes posibilidades y ofrecen un uso sencillo e intuitivo. Eso sí, siguen estando un peldaño por debajo de una 'app' como WhatsApp que, aprovechando todo el potencial económico de Facebook, ha sido capaz de reinventarse e implementar nuevas funcionalidades. Y, no lo olvidemos: por muchos que sean sus detractores, se ha convertido en una 'app' imprescindible para 2.000 millones de usuarios. Palabras mayores.

A pesar de ello, hay dos alternativas sólidas que pueden hacer frente a WhatsApp (no a muy corto plazo): Telegram y Signal. Sus cifras de usuarios distan mucho (aún) de las de la compañía de Mark Zuckerberg, pero se proyectan como grandes opciones en materia de privacidad, el gran talón de Aquiles de WhatsApp. Y no solo en ese apartado.

Telegram, la gran navaja suiza

Esta aplicación de origen ruso acaba de superar los 500 millones de usuarios activos y es posiblemente el gran rival de WhatsApp por muchas razones, especialmente por:

Multiplataforma

Disponible para móviles iOS y Android, también lo está en tablets y versión de escritorio. Es posible conectarse de forma independiente del móvil.

Personalización

Cuenta con plantillas predefinidas y es muy configurable en lo que respecta a fondos de pantalla, mensajes, etc. Sin olvidar sus colecciones de gifs animados y stickers.

Bots

Una especie de funcionalidad de los grupos que permite automatizar tareas (traductor, conversor de formatos, etc.), jugar con otros usuarios, etc. Las posibilidades son inmensas.

Canales

Muchas páginas web cuentan con su propio espacio personal en esta aplicación a través del que se pueden recibir noticias, ofertas, etc.

Otras virtudes

Apenas solicita metadatos, las conversaciones se guardan en la nube, grupos de hasta 200.000 miembros, borrado automático de mensajes sin límite de tiempo, etc.

Signal, privacidad ante todo

No es una aplicación tan popular como Telegram, pero cuenta con una serie de características que la convierten en una de las más recomendadas por muchos expertos en seguridad:

Privacidad

Además del cifrado de extremo a extremo, apenas recopila información personal del usuario: solo el número de teléfono con el que se registra. Nada que ver con todos los metadatos (contactos, tipo de terminal, etc.) con los que se hace WhatsApp.

De código abierto

Su código fuente está disponible en Github (una especie de repositorio para desarrolladores), lo que da un extra de transparencia ya que cualquiera puede detectar errores o posibles intenciones ocultas.

Seguridad

Permite, entre otros, bloquear capturas de pantalla, redirigir llamadas para evitar revelar tu dirección IP o un teclado de incógnito.

Otras virtudes

Las conversaciones se guardan en la nube, configuración del borrado automático de mensajes, etc.

Eso sí, por muchas que sean sus virtudes hay una variable difícilmente modificable: la de la costumbre. Y es que, ¿de qué nos valdría apostar por una nueva plataforma si nuestros amigos no quieren cambiar? ¿Serías capaz de convencer a tus aitas y/o aitonas cuando a duras penas se manejan con las funcionalidades más básicas de la aplicación? Una cosa es querer y otra poder prescindir de ella...