Descubrir nuevos talentos

Jueves, 14 de mayo 2020

Soundfyr acaba de llegar y ya ha acumulado 350.000 descargas en el primer mes de su lanzamiento mundial. Fundada por el famoso DJ de radio y productor, fyr (aka doctormix), es una nueva aplicación diseñada para promover nuevos talentos en la música independiente a través de las redes sociales. Los artistas y usuarios pueden publicar sus creaciones, socializar en 'the wall', publicar fotos, canciones o videos, comentar, compartir y recopilar 'superloves' (versión de 'Soundfyr' de 'me gusta'). A medida que los artistas ganan fama pueden ser contactados directamente en la aplicación por fans, promotores de conciertos, compañías de eventos, sellos discográficos, o incluso otros artistas para actuar en un concierto o colaborar. «Sé lo increíblemente difícil que puede ser para los jóvenes aspirantes a músicos darse a conocer. Queremos crear algo con alma, y proporcionar a los jóvenes artistas una oportunidad. No importan tus circunstancias o dónde estés en el mundo», señaló fyr.

* Disponible en: Android e iOS.