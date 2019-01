Descubre cuándo se actualizará tu smartphone a Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie. / GOOGLE Nokia se suma a los fabricantes comprometidos con la última versión del sistema operativo DV Viernes, 25 enero 2019, 09:04

Uno de los grandes problemas de Android, el sistema operativo móvil de Google, es la fragmentación; la enorme cantidad de modelos a los que debe amoldarse. Las especificaciones técnicas varían enormemente de un teléfono a otro, lo que también reduce el número de dispositivos compatibles con las últimas actualizaciones.

Así las cosas, la tasa de adopción de Android 9.0 'Pie', lanzado el pasado agosto, resulta prácticamente inexistente en comparación con las versiones anteriores. Según los últimos datos publicados por el gigante de Internet, la mayoría de smartphones (un 28%) instalan software de hace dos años (Android 7.0 'Nougat') y el porcentaje de dispositivos que instalan versiones con más de cinco años es idéntico al de aquellos con Android 8.0 'Oreo' (en torno al 18%).

Pero la instalación no sólo depende de los usuarios, también de los fabricantes, a menudo recelosos a la hora de actualizar pese a que sus últimos modelos ofrezcan todas las garantías de rendimiento. Detallamos a continuación la fecha de lanzamiento prevista de Android 'Pie' para los modelos más destacados del mercado.

Eso sí, hay que tener en cuenta de que algunas actualizaciones podrían no estar disponibles para el mercado español y que algunas de ellas dependen de las operadoras de telefonía. Por último, recordar que tan sólo se indica la fecha cuando lo ha comunicado el fabricante y que las agendas de descargas de las nuevas versiones del sistema operativo de Google se encuentran en constante actualización.

1 Nokia

Actualizados: Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7.1, Nokia 5.1 Plus, Nokia 8, Nokia 8 Sirocco.

En proceso de actualización: Nokia 5 (enero de 2019), Nokia 3.1 Plus (enero de 2019), Nokia 2.1 (primer trimestre de 2019), Nokia 3.1 (primer trimestre de 2019), Nokia 5.1 (primer trimestre de 2019), Nokia 6 (primer trimestre de 2019), Nokia 1 (segundo trimestre de 2019).

2 Samsung

Samsung S9+.

Actualizados: Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+.

En proceso de actualización: Samsung Galaxy S8 (febrero de 2019), Galaxy S8+ (febrero de 2019), Galaxy Note 8 (febrero de 2019), Galaxy A8 2018 (marzo de 2019), Galaxy A8+ 2018 (marzo de 2019), Galaxy A7 2018 (marzo de 2019), Galaxy A9 2018 (marzo de 2019), Galaxy A6 2018 (marzo de 2019), Samsung Galaxy J4 (abril de 2019), Galaxy J4+ (abril de 2019), Galaxy J6 (abril de 2019), Galaxy J6+(abril de 2019), Galaxy A8 Star (abril de 2019), Galaxy M10 (agosto de 2019), Galaxy M20 (agosto de 2019).

3 Huawei / Honor

Huawei P20 Pro.

Actualizados: Huawei P20, Huawei P20 PRO, Huawei P20 Lite, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Lite, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Nova 3I (en fase de pruebas).

Honor Play, Honor 10, Honor View 10.

En proceso de actualización: Huawei Mate RS Porsche Design, Mate 10 Porsche Design, Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Pro Porsche Design, Nova 2, Nova 2S, Nova 2S Plus, Nova 2I, Nova 3, Nova 3I, P8 Lite, P10 Lite, P10, P10 Plus.

4 Xiaomi

Xiaomi Mi 8 Lite.

Actualizados: Xioami Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Mi A1, Mi A2, Mi A2 Lite, Mi 8 SE (en fase de pruebas), Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Lite (en fase pruebas), Mi 8 Pro (en fase de pruebas), Mi Max 3, Pocophone F1 (en fase pruebas).

En proceso de actualización: Xioami Mi 6X (primer cuatrimestre de 2019), Redmi S2 (primer cuatrimestre de 2019), Redmi Note 5 (primer cuatrimestre de 2019), Redmi 6 Pro (primer cuatrimestre de 2019), Mi Max 3.

5 BQ

BQ Aquaris X2.

Actualizados: BQ Aquaris X2 (en fase de pruebas), BQ Aquaris X2 Pro (en fase de pruebas).

En proceso de actualización: BQ Aquaris X, Aquaris X Pro, Aquaris U2, Aquaris U2 Lite, Aquaris VS, Aquaris VS Plus, Aquaris V, Aquaris V Plus.

6 OnePlus

One Plus 6.

Actualizados: OnePlus 6, OnePlus 5T (en fase de pruebas), OnePlus 5 (en fase de pruebas).

En proceso de actualización: OnePlus 3, OnePlus 3T.

7 Sony

Sony Xperia XZ3

Actualizados: Sony Xperia XZ3, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact,

En proceso de actualización: Sony Xperia XA2 (4 de marzo de 2019), Xperia XA2 Ultra (4 de marzo de 2019), Xperia XA2 Plus (4 de marzo de 2019).

8 Motorola

Motorola G6 Plus.

Actualizados: Motorola Z3, Moto G6, Moto G6 Play, Moto G6 Plus, Moto X4, Motorola One.

En proceso de actualización: Moto Z3 Play, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, Moto One Power.

9 LG

LG G7 One.

Actualizados: LG G7 ThinQ, LG G7 (en fase pruebas), LG G7 One.

En proceso de actualización: LG V35 ThinQ (primer trimestre de 2019), LG V40 ThinQ (segundo trimestre de 2019), LG V30S ThinQ (segundo trimestre de 2019), LG V30 (segundo trimestre de 2019), LG V20 (tercer trimestre de 2019), LG G6 (tercer trimestre de 2019), LG Q8 (tercer trimestre de 2019), LG Q9 (cuatro trimestre de 2019), LG X5 (cuatro trimestre de 2019).

10 HTC

HTC U11.

Actualizados: HTC U11 Life.

En proceso de actualización: HTC U11, HTC U11+, HTC U12+.