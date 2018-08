Cómo cuidar el móvil en verano Las caídas al agua y la sobreexposición al sol son los daños más comunes que se realizan con los móviles en estos días de calor Una mujer consulta su móvil cerca del mar. AITOR ARANGUREN ORDOÑEZ Lunes, 6 agosto 2018, 16:30

Las caídas al agua, la sobreexposición al sol o guardarlo en un sitio con temperaturas altas son algunos de los factores que hacen que los móviles pierda sus prestaciones y envejezcan más rápido en verano. Héctor Soler, profesor de electrónica de comunicaciones de la Escuela de Ingenieros Tecnun de Donostia, aconseja las mismas precauciones que tiene que tomar una persona en verano para cuidar el móvil. «Podemos trasladar los consejos de una persona al móvil. Cuando se dan olas de calor nos aconsejan buscar sitios frescos, no exponernos al sol, no hacer demasiado ejercicio y llevar ropa fresca.., en el caso de los móviles las recomendaciones equivalentes serían no guardar el móvil en sitios como la guantera del coche, no dejarlo nunca a pleno sol o no utilizar fundas gruesas, ya que impidan la correcta ventilación del móvil».

Este último punto es uno de los que menos suelen tener en cuenta los usuarios. De no hacer una correcta utilización del móvil en verano, la batería puede envejecer rápidamente y descargarse con mayor frecuencia. Afortunadamente, tal y como dice Soler, es muy difícil estropear el móvil permanentemente ya que el propio aparato se apaga cuando llega a una temperatura determinada. «Para un daño definitivo habría que poner el móvil en un sitio sin ningún tipo de ventilación a pleno sol y con temperaturas que superen los 60 grados».

Salvar el móvil del agua

Otro de los riesgos del verano para los dispositivos móviles es el agua, con mayores despistes que pueden terminar con estos en piscinas o en el mar. Cuando pase esto lo primero que hay que hacer es quitarle la batería (en el caso de que sea extraíble) y en el caso de que no se pueda se debe secar el móvil con aire no muy caliente.

Lo más importante es no encenderlo al momento. Hay que esperar e introducirlo en un recipiente lleno de arroz o en otro elemento que quite la humedad. Una vez que esté seco hay que encenderlo y comprobar que funcione, aunque estos pasos no lo aseguran al 100%.

Pasos para cuidar el móvil en verano 1- No dejarlo expuesto directamente al sol 2- No dejarlo encerrado en ningún sitio expuesto a mucho calor, como coches, mochilas, etc. 3- No es aconsejable cargarlo y descargarlo de forma continua. Nunca cuando esté la batería cargada a más del 15% 4- No tener abiertas demasiadas aplicaciones a la vez, sobre todo GPS y aplicaciones de procesado de imágenes

El problema de cargar continuamente

Hoy en día el móvil se ha convertido en una extremidad más del cuerpo humano. Tanto que se ha convertido en una obsesión llevar al máximo posible la batería del móvil, a ser posible al 100%, y evitar a toda costa la sensación de pánico que produce llevar la batería bajo mínimos. Algunos científicos y psicólogos incluso ya lo han bautizado como 'low battery anxiety' (síndrome de la batería baja). No obstante, el estar cargando constantemente el móvil no es bueno ya que la batería pierde sus capacidades.

«Cuantos más procesos de carga se hagan hagas más envejece el móvil. Es mejor apurar hasta el 15% que ponerlo a cargar con 50% de batería», sigue diciendo el profesor. «La propia obsolescencia es mas rápida que la duración de la batería. De media las personas suelen cambiar de móvil cada dos o tres años; por lo tanto, los móviles ya no envejecen tanto porque pasan muchos años, sino por la obsolescencia tecnológica y por el consumismo».

«No hay tanta diferencia entre móviles»

La calidad de lo móviles se ha democratizado y economizado. Según Soler el mercado de los móviles está bastante saturado y apenas hay diferencias tecnológicas. «En mi opinión los móviles están avanzando en pantallas más grandes, cámaras mejores, etc. Hay un montón de fabricantes, pero todos los procesadores son iguales, están fabricados por Qualcomm; por lo que no hay tanta diferencia».

Los dispositivos móviles están en nuestras manos continuamente, aunque en verano le podemos dedicar más tiempo a las aplicaciones de mensajería y ocio. Se ha hablado mucho sobre los riesgos que puede generar el no despegarse del móvil durante todo el día y, sobre todo, durante la noche cuando se duerme al lado de ellos. Según el profesor de Tecnun no produce ningún problema cargar el móvil cerca de la cama, pero quizás es recomendable no dormir cerca de él.

«Ningún médico puede decir que la tecnología no tiene riesgo para la salud porque no son médicos» Héctor Soler

«Ningún ingeniero puede decir que la tecnología no tiene riesgo para la salud porque no son médicos». Sin embargo, tal y como explica Soler, la Unión Europea tiene una regulaciones con respecto a los posibles problemas de salud producidos por la tecnología muy rigurosa y cuidadosa. Por lo tanto, si el móvil se ha comprado de forma legal dicha rigurosidad está garantizada.