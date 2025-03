¿Cuánto nos cuesta al año dejar los aparatos en 'stand by'?

sara borondo Lunes, 24 de febrero 2020, 06:51 Comenta Compartir

Nadie dejaría las luces de una habitación encendidas día y noche, se consideraría un derroche; sin embargo, se trata de un gasto inferior al que supone tener conectados a la red aquellos aparatos que no estamos utilizando. Es el llamado consumo 'fantasma' o 'stand by': aunque no supone el mismo gasto que si el aparato estuviese encendido, algunos estudios lo cifran entre el 7 y el 11% del consumo total de una vivienda media.

No es una cantidad demasiado alta, pero sí es innecesario gastarla, sobre todo teniendo en cuenta que el recibo eléctrico lleva dos meses creciendo: en enero de este año subió un 4,89% respecto al mes anterior, aunque sigue siendo un 4,29% más barato que en enero de 2019, según la web comparadora de tarifas Selectra. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) cifró hace un par de años este derroche en 60.000 millones de euros anuales en todo el mundo.

La cantidad de dinero que puede suponer dejar los aparatos conectados cuando no se están utilizando suele rondar los 375kWh al año, lo que implica un gasto medio de entre 40 y 60 euros (la cantidad varía según la tarifa eléctrica que se tenga contratada y la empresa suministardora), teniendo en cuenta que es raro el hogar en el que no hay una o dos televisiones, un ordenador, conexión a Internet y algún electrodoméstico. Por establecer una comparación fácil de entender, una bombilla led de 9W supone al año algo menos de 3 € de gasto en la factura. La importancia de reducir el gasto en consumo fantasma no solo radica en el ahorro doméstico sino que, considerando el gasto en consumo 'stand by' de todos los hogares, es una importante cantidad de energía derrochada (con las emisiones de CO2 a la atmósfera que esto conlleva).

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tiene una calculadora con la que se puede saber cuánto pagamos de más por desperdiciar energía:

● Televisores: Puede que el dispositivo esté apagado, pero casi siempre queda encendida una luz piloto que indica que hay conexión a la red eléctrica… y está consumiendo electricidad. Según la calculadora de consumo en stand by de la OCU, el consumo anual de un televisor LCD de 37 pulgadas es de 17 kWh y la potencia en stand by es de 2W, lo que supone un gasto al año de casi 3€. Una pantalla de plasma de 42 pulgadas tiene un consumo mayor, de 3W en reposo, lo que supone casi 4,5€ al año.

● Ordenadores: Según la calculadora de la OCU, la potencia oscila entre los 35 y los 44kWh, de 4 a 5W de potencia en stand by, por los que hay que pagar entre 6 y 7,5€ al año.

● Monitores: Una pantalla LCD para el ordenador tiene un consumo bajo (9kWh al año) y una potencia en stand by de 1W , lo que cuesta 1,5€ al año.

● Altavoces: La OCU calcula que el consumo anual es de 26kWh, con 3W de potencia en stand by que implican un gasto anual cercano a los 4,5€.

● Routers: Es uno de los dispositivos que más consume, 70kWh al año, con una potencia en stand by de 8W y un gasto anual de 11,91€, aunque esta cantidad seguramente sea mayor ya que lo habitual es dejarlo encendido por la noche.

● Decodificadores: Suelen tener también un indicador luminoso incluso cuando están en stand by. La OCU calcula que un decodificador satélite con un consumo anual de 61kWh al año tiene una potencia en reposo de 7W, lo que supone un gasto anual de 10,42€. En los decodificadores digitales la potencia es inferior, 44kW al año, con una potencia de 5W en reposo que implican un gasto de 7,45€ al año.

● Consolas de videojuegos: Consumen 35kWh al año, con una potencia en reposo de 4W que suman a la factura anual 5,96€.

● Teléfonos inalámbricos: Es un dispositivo que está empezando a desaparecer de los hogares y que consume en reposo como una consola de videojuegos. 5,96€ al año.

● Radios despertador: Es de los aparatos que más consume según la calculadora de la OCU. 61kWh al año, con una potencia en stand by de 7W y un gasto anual de 10,42€.

● Microondas: En la cocina puede llega a costar casi 6€ mantener el microondas conectado cuando no se utiliza, tomando como base un consumo anual de 35kWh y una potencia en stand by de 4W.

● Cafeteras: La OCU indica que una cafetera eléctrica con un consumo anual de 44kWh y una potencia en stand by de 5W cuesta al año 7,45€ en consumo fantasma.

● Algunos elementos, como el cargador del móvil, consumen realmente poco, aunque existe la creencia de que consume casi lo mismo si está rellenando la batería del móvil que si no está conectado a ningún dispositivo. Distintas webs han calculado que consume algo menos de 1,2kWh y el coste es alrededor de un euro al año.

Para reducir este consumo sin tener que estar desenchufando todos los aparatos por la noche, se pueden conectar a un alargador con interruptor aquellos que se suelan utilizar juntos. Así no es preciso más que apagar el paso de corriente desde esa regleta (aunque ésta también consume, el gasto es inferior a un euro anual). Una variante, más cómoda todavía, sería colocar temporizadores en aquellos electrodomésticos que consuman más cuando están en stand by, de forma que se apaguen y se enciendan a una hora determinada. También es buena opción elegir aparatos eléctricos que tengan una alta eficiencia energética.

La Unión Europea es consciente del consumo innecesario que suponen los aparatos en stand by. La Comisión Europea publicó el reglamento 1275/2008 que, siguiendo la 'Iniciativa 1W', desarrolla una directiva comunitaria en lo referente al consumo de los equipos eléctricos y electrónicos domésticos. Busca que el consumo de energía en espera no supere 1W (2W si el gadget muestra algún tipo de información en pantalla, como el reloj digital en un microondas).