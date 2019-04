Lo que cuesta borrar la mala reputación en internet Daniel, un profesional brillante en su campo, tuvo un problema con la justicia a causa de su trabajo. Cuando saldó su deuda, lo primero que se veía al poner su nombre en Google no era su currículum. «Pensé hasta en marcharme» JULIA FERNÁNDEZ Lunes, 8 abril 2019, 07:10

Ya no hay nada que uno no pueda encontrar gracias a Google, el oráculo moderno. Cualquier duda, cualquier noticia, cualquier dato... Todo está ahí. Lo bueno y lo malo. Casi sin filtros. Cuando uno pone su nombre en la cajita del buscador más famoso de internet, también sale. A veces son una decena de resultados. Otras, centenares o incluso miles de páginas. Depende de nosotros, de nuestra vida y de nuestra huella digital. Cuantos más perfiles en redes sociales tengamos, cuantas más multas hayamos acumulado, etc.

En principio, nada de esto tiene que ser un problema, pero hay casos en que sí. Y en esta era en la que vivimos, es más importante mantener una buena reputación digital que real. Difícilmente, quien nos entreviste para un puesto de trabajo hablará con nuestro vecino de cómo somos, pero si este nos ha puesto a caldo en un foro con nuestro nombre y apellido, tenemos la primera muesca.

A Daniel (nombre ficticio), la información que de él había en internet le ha perjudicada mucho. Y ha tenido que pelear de lo lindo. Su caso se empezó a dibujar durante un negocio profesional. Se alió con unos socios que acabaron dejándole en la estacada «y me tuve que comer el marrón». Ocupaba un puesto importante y con cierta repercusión pública. Así que todo acabó en los medios. Y, como consecuencia, en Google.

«El problema no fue que saliera entonces, si no que después, cuando ya había cumplido con todas mis obligaciones, allí seguía estando todo», cuenta. Escribía su nombre en el buscador «y en los primeros puestos» salía la historia. Al principio le molestó, pero no le dio la importancia que tenía. Fue unos meses más adelante cuando fue consciente del daño. «Me presenté a una entrevista de trabajo, una vez que había retomado mi vida, y todo esto me tiró», dice. Cumplía con el perfil, tenía lo que pedían, pero el entrevistador le buscó en Google y se encontró antes con su problema que con su perfil de Linkedin.

«En España se actúa por emergencia», confirma Francisco Canals, periodista, experto en reputación digital y fundador de la empresa Identidad Legítima, que se ocupa de 'asear' la imagen de particulares y empresas. Vamos, que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y sus clientes, en la mayoría de los casos, solo acuden a él cuando, como Daniel, tienen problemas en un entrevista de trabajo «o les avisa su círculo cercano de que se habla mal de ellos en internet».

¿Y qué hay que hacer entonces? El protagonista de nuestra historia habló con su hijo, informático, y ambos decidieron cumplimentar unos formularios que tiene Google para casos como estos en los que se le pide «desindexar» las noticias, es decir, que no aparezcan en las búsquedas de los usuarios. A las seis semanas obtuvo respuesta: «No es posible. Es usted socialmente interesante». La cara de Daniel fue un poema: «La ley recoge que tengo derecho al olvido y sin embargo...».

Durante semanas se quedó en 'stand by', sin saber muy bien qué hacer... Hasta que pensó que si Google no le ayudaba tenía que ser él quien tomara las riendas del asunto. «Fui medio por medio pidiendo que borraran las noticias», admite. Tras algunos meses, esas informaciones que no le afectaban dejaron de salir: «Ahora, si me buscas, te sale mi Linkedin, mi perfil de Facebook... lo normal».

Sin embargo, lo de Daniel ha sido suerte y que sabía cómo moverse en ciertos ambientes. Pero no es en absoluto habitual. «Lo primero que me piden los clientes es que se borren esas noticias o comentarios que no los dejan en buen lugar. Pero esto no es fácil. No puedes llamar a Google y decírselo». Y aunque se pudiera, como le pasó a Daniel, se puede negar.

Canals lleva casi una década dedicado a limpiar la reputación digital de quienes confían en él. Cuando empezó, «en España no sabíamos casi ni lo que era». Ahora, con ayuda de un equipo de cuatro personas, atiende unos 40 casos al año. Y como en la vida, en este área el tiempo también es de oro. «Cuanto más tardemos en reaccionar, más difícil es nuestra labor», admite. Google 'premia' a las páginas con más antigüedad y las va subiendo en la escala de resultados. Es uno de sus famosos algoritmos. «Es como el cava o como el vino», zanja.