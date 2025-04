Cinco claves para desconectar La responsable de la división 'Bienestar Digital' de Google, Rose La Prairie, se encarga de dar claves para que no caigamos en malos hábitos con el móvil

Detecte sus horas vulnerables

Identifique las horas del día en las que usted es más vulnerable. «Existen dos bucles que impulsan la 'adicción' al móvil. Uno es el ciclo del hábito. Te aburres a la hora del almuerzo y miras tu smartphone. Unas veces funciona, otras no. Pero se convierte en un hábito y se llega a utilizar el teléfono casi sin pensar».

Evite entrar en bucle

El otro bucle es la obligación social. «El deseo de estar disponible para amigos y familiares se convierte en una tiranía. Estás obligado a ser capaz de responder muy rápido».

Haga limpieza

Conviene hacer una limpieza de aplicaciones, a lo Marie Kondo. «Configure su pantalla de inicio solo con las imprescindibles. Si está tratando de leer más en 2020 o practicar un idioma, coloque esas apps de tal manera que sean las más fáciles de encontrar cuando tenga tiempo libre».

El mito de la multitarea

«Creo que la multitarea es un mito. Si intento escucharte y, al mismo tiempo, estoy enviándole un mensaje a otro amigo, no te estoy escuchando del todo. Si tenemos una reunión y la mitad de nosotros está conectado, servirá de poco», dice La Prairie.

Bloquee sin piedad

«¿Cuántas veces menos visitarías Facebook si no se te pidiera constantemente que le dijeras feliz cumpleaños a conocidos que no has visto en años? La respuesta es bloquear las notificaciones, sobre todo por la noche. Un tercio de los usuarios del móvil se despierta de madrugada a revisar sus teléfonos».