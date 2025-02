'Chuletas' digitales: ¿son fiables los exámenes por internet?

SARA BORONDO Viernes, 15 de mayo 2020, 07:35 Comenta Compartir

Por su carácter casi exclusivamente presencial, la educación es uno de los aspectos que más se han alterado con motivo de la pandemia. Profesores y alumnos se vieron obligados a la teleeducación en muy pocos días, sin formación, herramientas ni medios establecidos. Poco a poco se han ido solventando las barreras, encontrando la manera de que prosiga la enseñanza hasta que alumnos y profesores puedan volver a clase. Lo que en Euskadi podría producirse, según ha solicitado el Gobierno Vasco, a partir del 18 de mayo (aunque se podría retrasar al 25) con la vuelta de los alumnos de 4º de la ESO, 1º de Bachillerato y 1º de FP de Grado Medio.

Hasta ver si es posible esa vuelta a los centros, los profesores, los centros educativos e instituciones han trabajado en la manera de evaluar a los alumnos. No es una tarea nada fácil; se entiende que, en la medida de lo posible, hayan optado por la evaluación continua y realizar el menor número de exámenes telemáticos.

En los últimos años los profesores ya se habían enfrentado al hecho de que los trabajos realizados en casa eran a veces un corta-pega de textos de internet y ahora la teleeducación les han planteado nuevos retos. En los deberes para alumnos de Primaria y Secundaria algunos centros utilizan plataformas digitales y otros el más tradicional método de que el alumno realice los deberes en el cuaderno, fotografiándose luego la página para enviarla al profesor. En otros centros y sobre todo en las universidades se ha recurrido al webinar para que los alumnos asistan a clases por videoconferencia.

Paso de la enseñanza presencial a la educación telemática

En lo referente a los exámenes, algunos profesores han optado por los exámenes orales tradicionales, otros por encargar trabajos que luego el alumno debe presentar de palabra y otros por realizar pruebas mediante múltiples plataformas como Google Forms – que da la opción de que las respuestas salgan cambiadas en cada examen-. Suelen ser cuestionarios con tiempo de respuesta limitado; exámenes tipo test en los que los alumnos tienen que tener conectadas las cámaras de los móviles… los modelos son muy diferentes. El uso de cámaras es un punto polémico y organizaciones como el Sindicato de Estudiantes considera que criminaliza a los alumnos, atenta contra su intimidad y presenta unos requisitos de iluminación y sonoros con los que no todos los estudiantes pueden cumplir.

Al principio del confinamiento los centros universitarios se organizaron de forma independiente para decidir qué método se utilizaba para examinar a los alumnos y muchos optaron por los campus virtuales, que incluyen varias medidas para evitar las trampas. Por ejemplo, comprobar que no se cumplimentan varios exámenes desde una misma IP o que las preguntas aparezcan en un orden diferente a cada alumno. También se pueden solicitar respuestas razonadas o impedir que el alumno retroceda para modificarlas.

Las tradicionales engañifas (mediante chuletas, usando audífonos o copiando de un compañero) han quedado a un lado con el confinamiento, dando paso a métodos tecnológicos que son ahora una fuente de preocupación para los docentes y las administraciones. El Ministerio de Universidades ha elaborado un informe sobre la evaluación online en el contexto del Covid-19. Establece que no hay soluciones ideales sino múltiples herramientas a las que pueden recurrir las universidades, aunque también hace notar que hay que adaptarse «a la situación psicosocial del alumnado, tomar medias que aseguren su inclusión y seleccionar tecnologías que garanticen la protección de datos».

Las maneras de copiar más habituales Herramientas de desarrollo: Todos los navegadores dan la opción de revisar el código de la página y, si el programador no ha tenido cuidado a la hora de escribir el código, puede verse cuál es la respuesta correcta en los exámenes tipo test. Para evitarlo se pueden utilizar exámenes de respuesta abierta. El informe elaborado por el Ministerio reconoce que no existe «una tecnología que pueda garantizar completamente su autoría y evite la realización de actos fraudulentos durante la realización de las pruebas, pero existen recomendaciones y medios que permiten minimizar su impacto».

Videollamada: Se utiliza, por ejemplo, en exámenes tipo test en los que el profesor da acceso a la prueba con un tiempo normalmente muy limitado. Uno de los sistemas utilizados para hacer trampas es realizar una videollamada -o utilizar WhatsApp- entre varios alumnos para repartirse las preguntas en los exámenes tipo test y tener más tiempo para buscarlas; o recurrir a alguien que sepa las preguntas. Al menos obliga a los alumnos a buscar la información por internet o en los apuntes.s

Ayuda fuera de cámara: Las respuestas son dictadas por alguien sito fuera del campo de acción de la cámara, que aún así pueda ver la pantalla.

Plagio: Existen programas que lo detectan, tanto si se trata de trabajos realizados por otros estudiantes como de fuentes de internet. El informe del Ministerio propone como herramientas 'Turnitin' y 'Urkind', aunque tampoco son infalibles: hay aplicaciones y páginas web que cambian los textos copiados para que sean irreconocibles.

Aplicaciones: Igual que hay apps que resumen textos de internet o cambian algunas palabras, las hay que escanean una operación matemática y la resuelven dando los pasos intermedios; o analizan sintácticamente las oraciones en español y hasta en latín.

Escritorio remoto: En los exámenes se utiliza para llevar a cabo una suplantación de identidad digital. Hay programas que permiten conectarse al ordenador de otra persona y manejarlo moviendo el ratón por la pantalla, entrando en aplicaciones y archivos... Hay quien ofrece sus servicios para resolver así exámenes ajenos, encontrándose físicamente en otra parte.

Chuletas: Algunos las colocan junto a la pantalla, de forma que no las capte la cámara o utilizan versiones digitales (en el móvil).

Control mediante la cámara

Ante todas estas posibilidades, la solución que tienen los profesores es recurrir también a la tecnología. El informe del ministerio de Educación incluye tres tipos de propuestas de exámenes. Los primeros son los exámenes tipo cuestionario y de preguntas cortas, para los que recomienda el uso de 'Aulas Moodle', 'TestOnline', 'EvalBox' o 'TestWe'. Los expertos recomiendan evitar las preguntas que puedan contestarse memorizando contenidos, primando las reflexiones del alumno; que las cuestiones sean aleatorias y que se ajuste la duración del examen para que se pueda leer y contestar pero que no de tiempo a buscar las soluciones.

El informe también aborda los sistemas disponibles para garantizar la autoría de los exámenes. Estos incluyen la vigilancia mediante webcam para el reconocimiento facial y por voz del alumno; y el uso de programas para el control de la pantalla y el hardware conectado al ordenador. No obstante, el uso de estas tecnologías puede ser problemático: La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó un informe el pasado día 8 de mayo en el que establecía que el uso de técnicas de reconocimiento facial para identificar a los alumnos «exige garantías reforzadas», ya que la identificación biométrica de las personas está incluida en el apartado de «categorías especiales» en el tratamiento de datos, y sería necesario aprobar una norma con rango de Ley que lo permitiera. Según la AEPD, habría que ofrecer a los alumnos la posibilidad de realizar esas evaluaciones en una situación equiparable que no necesitase de esas técnicas, como el examen presencial o alternativas que no requieran el tratamiento de sus datos biométricos y fueran similares en duración y dificultad. También considera el organismo que no se puede denegar al alumno la posibilidad de matriculación o de acceder a la evaluación si se niega a utilizar el reconocimiento facial o de voz.

En la guía que la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha elaborado con las propuestas para evaluar a los estudiantes del presente curso se recogen varias pautas: recomienda la priorización de trabajos o tareas y que se eviten, en la medida de lo posible, los exámenes en los que se precise el control visual de los alumnos. Entre las alternativas que incluye la guía está que el profesor grabe el sonido (no la imagen) de las pruebas utilizando una herramienta de videollamada de la intranet de la UPV/EHU.

Supervisión online en vivo

Otro sistema para garantizar que es el alumno quien contesta es la supervisión online en vivo, en la que una persona está al otro lado de la cámara y comprueba que el carné del estudiante es el que corresponde y en su entorno no hay nada que pueda servirle para cometer trampas.

Entre los ejemplos de programas que utilizan estos sistemas se encuentran 'ManageExam' (con control mediante fotos tomadas al azar o vigilancia en vivo); 'ProctorExam' (control de la pantalla y monitorización del alumno mediante su móvil y la webcam); 'ProctorU' (alerta si la webcam detecta comportamientos sospechosos y ofrece supervisión en vivo con personal propio); 'Examity' (utiliza reconocimiento facial, huella dactilar o patrón de voz en el móvil y recoge comportamientos sospechosos del alumno); o Respondus (graba con la webcam al alumno durante el examen, analiza su comportamiento y bloquea las aplicaciones del ordenador mientras se realiza el examen). También utiliza estas características 'Smowl', un sistema nacido en la empresa guipuzcoana Smowltech que utiliza un algoritmo de reconocimiento facial automático para verificar la identidad del usuario y detectar comportamientos incorrectos a lo largo del examen.

Otra opción que propone el informe son los exámenes orales, con unas medidas de seguridad que incluyen identificar al alumno, utilizar el sistema de «compartir pantalla» para garantizar que todos los archivos del ordenador están cerrados; ver la cara del estudiante y el escritorio en la cámara; encriptar los vídeos y controlar quién ha accedido a ellos; y validar la seguridad informática de la herramienta. Entre los servicios que se pueden usar están Jitsi, Whereby, Video Etherpad, E-Oral, Microsoft Teams, WebEx Meetings, Zoom y Skype