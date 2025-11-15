El gran chollo del Black Friday no son los precios, eres tú Mientras tú te dedicas a la búsqueda compulsiva de descuentos, los amigos de lo ajeno se frotan las manos: saben que se van a llenar los bolsillos a costa de tus ahorros

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

El chollo del 50% de descuento ha sido fugaz. Tanto que nada más completar la compra el anuncio se ha desactivado automáticamente. Menos mal que esta vez tu instinto se ha impuesto a tu habitual prudencia en la red, y has introducido a tiempo tus credenciales bancarias. Gracias a ello, ya eres dueño de un flamante iPhone 18 Pro Max, una suerte de dispositivo de última generación... cuyo lanzamiento está previsto para 2026. De eso te das cuenta ahora, cuando ya has abonado 500 euros y llevas más de una hora a la espera de recibir el justificante de pago. No te engañes: no lo hay. Ni lo habrá. Esta vez la gran ganga del Black Friday has sido tú. Aunque, eso sí, no serás el único que actúe compulsivamente y 'caiga' en fraudes como los siguientes...

1 Página clonada

Tras mucho navegar, das con una web con ofertas muy atractivas. A priori es auténtica, o al menos lo parece: misma interfaz, idénticos artículos... y hasta una URL (dirección web) muy similar. No te dejes engañar: los ciberdelincuentes acostumbran a crear páginas que parecen reales (a menudo añaden o eliminan una letra), solo que con precios mucho más atractivos. Con ellos confían en que el incauto usuario, ávido de ofertas únicas, introduzca la numeración correspondiente de su tarjeta y realice la compra...

Resultado: el envío no llegará a su destino, y aunque posteriormente a veces mantienen algún contacto, los amigos de lo ajeno se quedarán con el dinero.

Consejo: antes de nada confirma que el comercio sea seguro en webs como domaintools.com o whois.icann.org. Y, además, verifica el candado de la url, comprueba los datos en Trustpilot, etc. Toda precaución es poca.

2 Correo electrónico fraudulento

Casualmente, acaba de llegar al email un descuento único precisamente de ese smartphone por el que llevas tanto tiempo suspirando. No te lo piensas dos veces: te convences de que la web es real, haces clic en el enlace y completas el pago. Y es que la pestaña del navegador no te muestra completamente su URL... Craso error, porque ahí está precisamente la clave del engaño.

Resultado: el usuario realiza el ingreso sin caer en la cuenta de que se encuentra en una web fraudulenta, no en la original. Ni que decir tiene que no volverá a ver rastro alguno de su dinero...

Consejo: nunca accedas a una promoción procedente de un email o una red social, y menos aún introduzcas tus credenciales. Mejor accede a la web original mediante su dirección real.

3 Pedido inexistente

En plena vorágine de rebajas, es probable que te encuentres a la espera de recibir un artículo tras una compra online. Por ello, no dudas en abrir un email (supuestamente de Correos) cuyo asunto reza algo similar a 'Información necesaria para completar tu pedido'. Solo queda abrir el recibo adjunto para comprobar que tus datos son correctos y que el envío se realizará en el plazo previsto.

Resultado: el usuario instala inocentemente un malware en su dispositivo, lo que abre la puerta a que los ciberdelincuentes le roben los datos personales y sus credenciales bancarias.

Consejo: verifica que el remitente es realmente el que aparenta ser (no es lo mismo 'correos' que 'c0rreos'). Y nunca abras archivos de mails desconocidos.

4 Extensión de navegador

En plena avalancha de descuentos, optas por instalar en el ordenador un complemento que te ayude a comprobar la evolución de los precios de cualquier producto en tiempo real. Eso sí, en lugar de confiar en un clásico como 'Keepa' lo haces con otro más desconocido pero más llamativo, del estilo de 'Ofertas Black Friday al 70%'. Además, es gratuito, con lo que no te importa pagar el peaje de proporcionar más permisos de los necesarios...

Resultado: el usuario comienza a recibir un 'spam' sin relación alguna con los descuentos... sin olvidar que ha dado acceso total a las cookies de la sesión.

Consejo: descarga cualquier extensión desde webs conocidas (por ejemplo, la Chrome Web Store), siempre que su reputación sea positiva entre la comunidad.

5 Soporte técnico falso

Por fin has dado con la televisión soñada, y además a un precio de escándalo. Te apresuras a completar el registro, y cuando te preparas para realizar el pago... te aparece un mensaje de advertencia: 'Error en el servidor. Llame al siguiente número para solucionar la incidencia'. Lo haces, porque el tiempo de la cuenta atrás apremia... y acabas accediendo a descargar un pequeño programa para que puedan comprobar el problema en remoto.

Resultado: el usuario se quedará sin chollo, aunque eso es lo de menos. Los estafadores se adueñarán del PC, las contraseñas, las carpetas y, lo más grave, accederán a las cuentas del banco. Huye.

Consejo: nunca llames a números que aparecen en pop-ups o mensajes. Y en caso necesario comprueba los datos del servicio técnico en la web oficial.