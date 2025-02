Cómo cerrar tu cuenta en 'Zoom' (y las principales aplicaciones o redes sociales)

Las redes sociales supusieron uno de los cambios más importantes en nuestra vida cotidiana. A través de ellas conocemos a gente nueva o retomamos el ... contacto con viejos conocidos; hacemos negocios y, en definitiva, entablamos relaciones virtuales con gente a la que tal vez nunca veamos en persona.

Con todo, a veces hay que romper esos lazos: bien por habernos creado un perfil con el que nos sentimos más a gusto, bien porque la plataforma en cuestión no cumpla con unos mínimos de privacidad o seguridad (véase el caso de 'Zoom', la aplicación de videollamadas más popular en tiempos de cuarentena).

El proceso de entrar en Facebook, Twitter, TikTok… es rápido (apenas demandan un correo o un número de teléfono) pero, una vez han conseguido esos valiosos datos, abandonar una red social y borrar todo rastro se antoja complicado. A continuación detallamos cómo cerrar una cuenta en las redes o aplicaciones más populares:

Cómo cerrar una cuenta en Zoom

Aunque los responsables de la aplicación prometen subsanar sus fallos de seguridad en un plazo de 90 días, la mayoría de multinacionales han prohibido usarla a sus empleados. Si tampoco nosotros nos fiamos, el proceso para eliminar nuestra cuenta (de 'Zoom Básico') es acceder a la página web de Zoom, iniciar sesión y seleccionar las opciones 'Administración de cuenta' > 'Perfil de la cuenta' > 'Eliminar mi cuenta'. A continuación elegiremos 'Sí' para confirmar, lo que arrojará un mensaje indicando que el proceso se ha completado con éxito y nos llevará a la página de inicio.

Si por el contrario disponemos de una suscripción, tendremos que dirigirnos a 'Administración de cuentas' > 'Facturación' > 'Planes actuales' > 'Cancelar suscripción'. Finalmente pulsaremos sobre 'Cancelar suscripción'; elegiremos un motivo para no renovarla y seleccionaremos 'Enviar'.

Cómo borrar un perfil de Facebook

Antes de comenzar el proceso conviene desvincular las aplicaciones con las que se haya vinculado Facebook. También hay que tener en cuenta que si se ha usado esa cuenta de Facebook para registrarse en otra aplicación, ya no se podrá acceder a la misma.

Para borrar la cuenta, hay que entrar en ella y después en 'Configuración' > 'Tu información de Facebook'. La última opción de la lista es 'Desactivación y eliminación', que da esas dos alternativas: desactivar la cuenta de forma temporal (se podrá ver alguna de la información del perfil y se podrá seguir usando Messenger) o borrarla de forma permanente, lo que supone que en unos días desaparecerá toda la información y no se podrá usar más Messenger. Ambas piden la contraseña de Facebook para realizar la operación y luego preguntan por la razón de dejar la red social, aunque no es obligatorio contestar.

Si el proceso para borrar una cuenta se realiza desde un móvil hay que ir al menú de la parte superior derecha, elegir 'Configuración y privacidad' y buscar en el apartado 'Tu información de Facebook' la opción 'Eliminar tu cuenta y tu información', donde aparece la posibilidad de desactivar la cuenta o eliminarla.

La desactivación de la cuenta se cancela al volver a entrar en ella y el borrado es reversible durante al menos 30 días después de haberlo solicitado, pero este periodo puede alargarse hasta los tres meses.

Cómo suprimir una cuenta de Twitter

Como en Facebook, una cuenta de Twitter se puede borrar en el navegador o desde un dispositivo móvil. El proceso empieza entrando en la cuenta y eligiendo 'Configuración y privacidad' en el menú de la izquierda (tres puntos dentro de un círculo, situado en la parte inferior). A continuación, elegimos 'Cuenta' y 'Desactiva tu cuenta'. Una vez iniciado el proceso hay 30 días para restaurar la cuenta antes de que Twitter borre todo de forma definitiva. Twitter advierte de que parte de la información puede seguir apareciendo en los buscadores.

Cómo eliminar un perfil de Instagram

Es una de las redes sociales que más oculta la opción de borrar la cuenta. De hecho, para hacerlo hay que entrar en una pagina específica (https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/) y no es posible realizar la petición desde el menú de la cuenta que se desea eliminar. Si se entra en ese enlace estando dentro de la cuenta en el navegador, Instagram reconoce el perfil directamente y recuerda la opción de inhabilitar temporalmente la cuenta, para lo que ofrece otro enlace directo. Para borrar el perfil hay que indicar una razón y en cada caso da distintas opciones. Al pie de la página aparece la opción de eliminar definitivamente la cuenta, para lo que es necesario introducir la contraseña.

Cómo cerrar una cuenta en LinkedIn

Tras acceder a la cuenta, hay que entrar en las opciones de configuración que están indicadas por la palabra 'yo' (en la parte superior derecha, bajo la foto de perfil), y ahí ir a 'Ajustes y Privacidad'. A continuacón hay que seleccionar en el menú la primera opción, 'cuenta' (por defecto aparece marcada 'Privacidad'). La última opción que aparece es 'Cerrar tu cuenta de LinkedIn'. Si se realiza la petición de borrado se perderán los contactos así como cualquier recomendación y validación que se haya hecho o recibido.

LinkedIn también pregunta por las razones para dejar la red social y hay que elegir una antes de pulsar el botón 'Siguiente'. El último paso es escribir la contraseña de la cuenta y seleccionar 'Borrar cuenta'.

La red social dirigida a encontrar empleo también da la opción de cerrar la cuenta directamente desde este enlace: https://www.linkedin.com/psettings/account-management/close-action-needed.

En ambos casos se puede reabrir la cuenta si no han transcurrido 20 días desde la petición de cierre, aunque si se recupera se habrán perdido para siempre las validaciones y recomendaciones, las invitaciones ignoradas o pendientes, las personas y empresas que se estuvieran siguiendo y la participación en grupos.

Cómo eliminar una cuenta en TikTok

La red de vídeos cortos es cada vez más popular entre los más jóvenes. Para pedir el borrado de la cuenta hay que ir a la página del perfil que se quiere eliminar, pulsar en los tres puntos de la esquinia superior derecha y seleccionar 'Privacidad y Ajustes'. Ahí elegimos 'Administrar cuenta' y después '¿Quieres eliminar tu cuenta?'. Por último, hay que seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

El borrado de la cuenta es irreversible y permanente: no se podrá volver a iniciar sesión en Tik Tok, se perderá el acceso a todos los videos publicados, no se podrán devolver las compras que se hayan realizado y la información que no esté guardada en la cuenta, como los mensajes de chat, seguirán siendo visibles para otros.

Cómo cerrar un perfil de Snapchat

Tanto en PC como desde el móvil hay que entrar en la página de eliminación de cuentas de Snapchat. Ahí introducimos el nombre de usuario o e-mail y la contraseña. Al entrar, Snapchat recuerda que nadie podrá contactar con el usuario tras la desactivación de la cuenta, que será eliminada definitivamente en 30 días (Snapchat avisa que es posible que conserven alguna información personal «por cuestiones comerciales, legales o de seguridad»). Para cancelar el borrado del perfil en ese mes de tiempo solo hay que iniciar sesión nuevamente.