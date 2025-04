Bethesda anuncia el retorno de Indiana Jones

josé carlos catillo Sábado, 16 de enero 2021, 09:39 Comenta Compartir

Tras el anuncio de LucasFilm Games, el sello con que Disney englobará todas las producciones sobre ocio electrónico relativas a la franquicia Star Wars, Bethesda ha confirmado el retorno de otra propiedad intelectual inherente a la marca.

Indiana Jones, el explorador que se hiciese un nombre con la trilogía cinematográfica de los 80, protagonizará un nuevo videojuego a manos de MachineGames (estudio responsable de la franquicia Wolfenstein).

El proyecto se ha revelado con un escueto vídeo publicado en Twitter, sin más detalles que la participación de Todd Howard como productor ejecutivo: «¡Estamos desarrollando un nuevo videojuego de Indiana Jones! Como fans incondicionales de la franquicia, es todo un honor crear esta aventura inédita!», ha escrito el estudio sueco.

La gran pregunta en el aire es si el juego se convertirá en la primera gran exclusiva de Bethesda para la familia de dispositivos Xbox, después de que Microsoft se hiciese con la editora previo desembolso de 7.500 millones de dólares.

Indiana Jones suma una veintena de videojuegos hasta la fecha, desde el 'Raiders of the Lost Ark' (1982) para Atari 26001 hasta el 'Indiana Jones Adventure World' (2011) de Zynga, pasando por 'Indiana Jones and the Infernal Machine', lanzado en 1999 para Nintendo 64 y compatibles. ​