Ola de ataques de ransomware: ¿qué está pasando?

¿Qué es el ransomware?

Se trata de un tipo de 'malware', un virus informático en plena expansión que aprovechando diversas vulnerabilidades se inserta en tu dispositivo (ordendor, móvil, smartphone, etc.), secuestra los datos y archivos que contiene, y los cifra. De esta forma, el usuario no puede acceder a ellos, a no ser que acceda a la petición de los secuestradores, que acostumbran a pedir un rescate. Los expertos siempre recomiendan no pagar, ya que -entre otras razones- aunque pagues nadie te asegura que vayas a recuperarlos.