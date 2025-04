¿Qué presentará Apple en su conferencia del 20 de abril?

JOSÉ CARLOS CASTILLO Domingo, 18 de abril 2021, 07:53 Comenta Compartir

Apple ha puesto fecha a su primera 'keynote' de 2021, presentación de producto que volverá a retransmitirse sin público por causa de la pandemia. Tendrá lugar el 20 de abril a las 19:00 horas peninsulares y determinará los lanzamientos más inmediatos de la manzana mordida, que intentamos predecir a continuación.

Menos probables se antojan los nuevos iMac y MacBook, que probablemente veamos en el marco de la Worldwide Developers Conference. El evento para desarrolladores de Apple arrancará el 7 de junio, con iOS 15 (y demás actualizaciones de sistemas operativos) como protagonista.

Nuevos iPad

El anuncio más claro del próximo martes será la renovación de las tabletas electrónicas de la compañía. Para empezar un iPad Pro equipado con el chip propietario de Apple (M1), lo que acercará sus prestaciones y rendimiento a los de la gama MacBook.

La tablet para profesionales también contaría con cámaras mejoradas, un puerto Thunderbolt (bajo el ya estandarizado USB-C) y una revolucionaria pantalla mini-LED. Ésta podría ser exclusiva del modelo de 12,9 pulgadas, arrojando bondades como un incremento de brillo y contraste, colores más intensos y un consumo energético ínfimo.

Respecto al iPad estándar, Bloomberg habla de una tablet más delgada y ligera, que complementará al retornado iPad mini. La novedad más reseñable de este último sería una diagonal de 7,9 pantallas, aunque existe controversia respecto al diseño frontal: similar al actual para algunos y desprovisto de marcos para otros.

Los eternizados AirTags

Tanto ha esperado Apple para presentar en sociedad sus AirTags, que la competencia le ha comido la tostada. Nos referimos a Samsung y sus Galaxy SmartTags, que vendrían a ser lo mismo: pequeños dispositivos de geolocalización que adherir a las llaves o la cartera para ubicarlos en todo momento, smartphone mediante.

Respecto a los AirTags se ha hablado de meras pegatinas pero también de llaveros. Sea como fuere, no deberían tardar mucho en ver la luz, a un precio comedido y con la opción de adquirirlos en paquetes de varias unidades.

La sexta generación del Apple TV

El nuevo modelo de Apple TV, el reproductor multimedia de los de Cupertino, también está a punto de caramelo. No por nada se han encontrado numerosas menciones en el código fuente de tvOS, incluidas aquellas a un mando de control renovado, que podría reducir (cuando no suprimir) la controvertida superficie táctil del Siri Remote en favor de más botones.

Este 'Apple TV 6' supondría un paso adelante en el segmento del gaming, tras el afianzamiento de Apple Arcade como repositorio de juegos (ronda ya las doscientas referencias). Para ello implementaría un procesador A14X, indispensable para ejecutar los títulos más exigentes y alcanzar una tasa de 120 hercios en aquellos televisores compatibles. Respecto a la capacidad de almacenamiento, se esperan opciones con 64 y 128GB.

En los últimos días se ha hablado de un segundo modelo (más económico), que podría conformarse con un chip A12X. También de un HomePod con pantalla que heredaría funciones de tvOS, el cual ha de considerarse un mero prototipo.

AirPods (3)

Tras los AirPods 2 (más autonomía, carga inalámbrica y compatibilidad con Siri) y los AirPods Pro (con cancelación de ruido activa), toca el turno a la cuarta generación de los auriculares inalámbricos más exitosos.

Si hacemos caso a las filtraciones, los AirPods 3 mostrarían un diseño similar al de los AirPods Pro. Sin embargo, no albergarían tecnología de cancelación de ruido, se posarían sobre el oído (no resultarían 'in-ear') y contarían con un estuche de carga más cuadrado. No está clara la implementación del chip H2, que incrementaría el tiempo de reproducción y aceleraría la respuesta de Siri.

Que veamos estos auriculares la semana que viene dependerá de quién tenga razón en cuanto a su fecha de lanzamiento. Algunos analistas hablan de la primera mitad de 2021 y otros insisten en el tercer trimestre del año.