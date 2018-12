5 aplicaciones imprescindibles para tu móvil

1

Opera

Si hay algo que no falta en la Apple Store de Apple y Android Store son alternativas a Safari y Chrome, navegadores que vienen preinstalados en nuestros terminales. Una de los más recomendables es Opera, conocido por muchos por su versión de escritorio en Windows... pero menos en su 'versión' móvil. Además de una gran fluidez en la carga de todo tipo de páginas web, este navegador se caracteriza por ser muy intuitivo y ofrecer una gran variedad de utilidades como el modo nocturno, sincronización de favoritos o páginas guardadas. Plataforma: Android.

2

JustWatch

Si eres un fanático de las series y películas y estás suscrito a algún servicio de Video On Demand, esta app no te puede faltar en tu móvil. Netflix, Movistar, Prime Video, HBO, Rakuten... ofrece todas las novedades que introduce cada plataforma a diario, con información, sinopsis, intérpretes y trailer de cada una. Y todo ello de una forma muy visual y sencilla. Además, permite consultar todo el catálogo de cada servicio por países, con el añadido de una serie de filtros: año de estreno, calificación IMDb, género, etc. Plataformas: iOS y Android.

Vídeo.

3

Mi Drop

Aplicación ideal para compartir todo tipo de archivos de forma inalámbrica entre varios dispositivos. A través del Wifi Direct, Mi Drop ofrece un sencillo y práctico sistema de envío de ficheros que te evitarán hábitos tan extendidos (y engorrosos) como el de subir los archivos a la nube para descargarlos posteriormente, u optar por el clásico pendrive o cable microUSB para copiarlos. Eso sí, es necesario que tanto emisor como receptor tengan instalada la aplicación. Plataforma: Android.

4

BubbleUPnP

Si quieres enviar/reproducir un vídeo de tu móvil a la TV o simplemente ver las fotos de tu cuenta en Drive, Dropbox o OneDrive, esta aplicación es una de las mejores de la Play Store de Google (aunque no la única). Totalmente compatible con dispositivos como Chromecast o Fire TV Stick, también te permite sacar partido a la conectividad DLNA de tu televisor, lo que multiplica sus posibilidades y compatibilidad. Aunque hay una versión de pago, con la gratuita es más que suficiente para un uso básico. Plataforma: Android.

Vídeo.

5

Sunshine

¿Te gustaría reproducir en tu móvil un vídeo de tu tablet sin tener que copiarlo? ¿Y qué decir de visualizar los vídeos y fotos que tienes en tu ordenador? Con esta aplicación conectar dispositivos entre sí (móvil, tablet y ordenador) es muy sencillo y, además, no necesita de conocimiento alguno. Una vez instalada en cada plataforma y registrados con el mismo usuario, cada dispositivo escaneará el resto de sesiones abiertas, de forma que podrás acceder al contenido de cada terminal y reproducirlo. Plataforma: iOS y Android.