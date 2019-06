El aliado perfecto para padres hartos de escuchar «¿me dejas el móvil?» Un kit de entretenimiento se presenta como la alternativa de bolsillo a las pantallas para tener a los niños entretenidos en cualquier parte. DV Domingo, 16 junio 2019, 10:38

¿Por qué los padres suelen recurrir al móvil para entretener a los niños? Es cómodo, no pesa, siempre se lleva encima y tiene horas de entretenimiento, pero no por ello es la mejor solución y la mejor prueba de ello es ver cuál es la reacción de tu hijo al quitarle la tablet.

Ahora, un kit de entretenimiento llamado Kietoparao se presenta como la alternativa de bolsillo a las pantallas para tener a los niños entretenidos en cualquier parte. María Fernández, fundadora de Kietoparao, vivió en primera persona a lo que muchos padres se enfrentan a diario y por ello decidió investigar cómo afecta el uso de la tecnología a los niños y decidió crear su propio kit de entretenimiento para llevar siempre encima.

No es para menos ya que muchos expertos consideran la tecnología la heroína del siglo XXI. La ciencia no conoce aún todas las consecuencias en el cerebro de los niños, pero la OMS, no aconseja la utilización del móvil hasta los 2 años, tras revisar diversos estudios de varias partes del mundo. Y hasta los 5 años, cuanto menos mejor.

La solución de bolsillo

La idea de María fue replicar en un kit esas características del móvil. Sobre todo para evitar aislar a los niños en lugares como restaurantes o medios de transporte, donde se va a hacer vida social.

Los kits pesan menos de 200 gramos y tienen más de 20 juegos educativos para desarrollar en ellos distintas habilidades STEAM: artísticas, estrategia, memoria, matemáticas etc. Los protagonistas son juegos diversos y educativos como el memory, dominó, origami, parchís etc. que no solo sirven para que jueguen solos sino para que compartan la experiencia.