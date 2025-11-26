Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Ramón Mendizabal 'Mendi', este miércoles en la plaza de la Constitución de San Sebastián, señalando el reloj que le guiará el 19 de enero al anochecer para dar inicio a la gran fiesta donostiarra. Fernando de la Hera
San Sebastián

'Mendi' volverá a dirigir la Izada de la Tamborrada de Donostia con Gaztelubide

José Ramón Mendizabal, «casi» recuperado de los problemas de salud que le impidieron desfilar el 20 de enero, ejercerá de nuevo como Tambor Mayor de la sociedad de la Parte Vieja de San Sebastián

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:41

José Ramón Mendizabal volverá a dirigir a Gaztelubide como Tambor Mayor en la Izada de la Tamborrada del próximo día de San Sebastián. 'Mendi' ... no pudo ocupar el cargo en la gran fiesta donostiarra del pasado 20 de enero al estar ingresado en el Hospital Universitario Donostia, después de que unos meses antes, en noviembre, sufriera una infección en las articulaciones que le mantuvo casi dos meses en el hospital. Su puesto fue ocupado por Gonzalo Aldanondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

