'Mendi' volverá a dirigir la Izada de la Tamborrada de Donostia con Gaztelubide

José Ramón Mendizabal volverá a dirigir a Gaztelubide como Tambor Mayor en la Izada de la Tamborrada del próximo día de San Sebastián. 'Mendi' ... no pudo ocupar el cargo en la gran fiesta donostiarra del pasado 20 de enero al estar ingresado en el Hospital Universitario Donostia, después de que unos meses antes, en noviembre, sufriera una infección en las articulaciones que le mantuvo casi dos meses en el hospital. Su puesto fue ocupado por Gonzalo Aldanondo.

Recuperado «casi» al 100% tras un intenso proceso de rehabilitación al que se ha sometido durante todo este año, fue hace un mes cuando decidió que iba a recuperar el puesto de Tambor Mayor que desempeña en Gaztelubide desde el año 2010. «Pasé la última revisión médica en octubre y el doctor se mostró optimista conmigo. Y definitivamente decidí que salía. Me dejó claro que mi estado de salud no me impide para nada realizar la labor de Tambor Mayor», explica a este periódico Mendizabal.

Una vez tomada la decisión, este martes por la noche se celebró en Gaztelubide una reunión de la Comisión de la Tamborrada de la sociedad en la que 'Mendi' recibió el visto bueno para volver a dirigir en la próxima edición a las 175 personas que componen la tropa de Gaztelubide. Mendizabal ha enviado a última hora de este miércoles una comunicación oficial a todos los tambores, barriles y aguadoras de su tamborrada para hacerles oficial la vuelta a su puesto. Y explica lo de 'su' puesto. «Como en la mayoría de las tamborradas antiguas, el Tambor Mayor de una compañía lo es hasta que él mismo decide serlo, y ese es el caso de Gaztelubide. Eso ha pasado con mis antecesores, con Juan Mari Abad y Manolo Múgica. Y desde aquí quiero dar las gracias a la Junta Directiva de la sociedad por haber mantenido también conmigo esta tradición».

Tras confirmar su regreso al tablado de la plaza de la Constitución para dirigir a Gaztelubide, – «algo por lo que me preguntan casi a diario por la calle», afirma–, 'Mendi' quiere «llenar el 20 de enero el vacío que me dejó no poder salir este año. Mi mayor ilusión actualmente es ser Tambor Mayor de Gaztelubide, estoy con muchas ganas. Para alguien de la Parte Vieja ser miembro de esta sociedad y participar en la Izada de San Sebastián es una de las mejores cosas que le pueden pasar».

«¿Mi último año? No lo pienso»

No duda en afirmar 'Mendi' que «si tuviera alguna duda, daría un paso atrás seguro. En Gaztelubide hay muchos socios capacitados para ocupar el cargo», señala. «Preparados», añade. ¿E interesados en su cargo? «Intuyo que sí. Lo que prima para ser Tambor Mayor es estar involucrado con la sociedad, ser una persona conocida dentro y fuera de Gaztelubide. Por eso todos los tambores mayores de la tamborrada han sido presidentes de la sociedad. Es un puesto que tiene que ver con el liderazgo en la entidad».

En esa terna pueden entrar Agustín Pajares y Gonzalo Aldanondo, presidente y vicepresidente de Gaztelubide. El padre del primero fue Manolo Pajares, histórico socio, mientras que Aldanondo, junto a su hermana Marta que es Aguadora Mayor, continúa con la saga familiar en la que destaca el papel de Joshé Aldanondo, que fue Tambor Mayor y presidente de Gaztelubide en varias etapas.

'Mendi', no obstante, no quiere mirar al futuro más allá del 20 de enero de 2026. Reconoce que «si hubiera salido este 2025 igual habría sido mi último año como Tambor Mayor, pero con lo que me ha pasado, sentí un vacío y mis ganas han aumentado. No quiero pensar ahora en eso, quiero volver a disfrutar de la tamborrada».