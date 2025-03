El complemento ideal para tus conocimientos tecnológicos

Martes, 4 de marzo 2025, 13:54 Compartir

El mundo empresarial tiene en la tecnología un aliado -también un enemigo, en algunos casos- y estar preparado para afrontar cualquier cambio resulta determinante para mantener la competitividad de las compañías.

Desde Zubiri Manteo llevan años apostando por la formación tecnológica e informática en busca de perfiles que puedan responder a las necesidades del mercado laboral. Por esta razón, comenzó a impartir formación en ciberseguridad el curso 2017-2018 y esta ha derivado hasta la actual octava promoción de la Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información, un máster de FP con el que completar los estudios.

Su propuesta innovadora no ha sido únicamente un trampolín para sus alumnos, sino que su visión ha sido reconocida con el Premio a la Excelencia en Ciberseguridad y Seguridad de Datos otorgado por la World Federation of Colleges and Polytechnics. Un reconocimiento que viene a poner en valor la trayectoria de un instituto centrado en la formación integral de su alumnado.

La formación dual y la continua actualización de los contenidos han sido aspectos fundamentales para que esta experiencia esté siendo tan exitosa. Para acceder a esta titulación, los estudiantes deben acreditar un grado superior de la familia Informática y Comunicaciones, Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, o Mantenimiento Electrónico.

El objetivo es proyectar perfiles complementarios a los que ya existen en las empresas. Para ello, también cuentan con una importante red de colaboradores con los que comparten inquietudes y conocimientos, potenciando el talento que sale de las aulas.

Una de las apuestas llevadas a cabo en términos de ciberseguridad es no ceñir la formación únicamente a los conocimientos en IT, sino también incorporar otros relacionados con la OT, con una ciberseguridad industrial que es determinante en Gipuzkoa.

Por todas estas razones, este centro donostiarra es pionero en la elaboración de programas de esta rama, lo que les ha convertido en todo un referente, no solo en Gipuzkoa, sino también en Euskadi. Quizá por ello, las empresas más punteras confían en sus alumnos para aumentar sus plantillas y desarrollar los departamentos de ciberseguridad.

Oferta formativa Certificados profesionales de la familia de Administración y Gestión.

Ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior de las familias de Informática y Comunicaciones, Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Hostelería y Turismo.

Cursos de especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información y Videojuegos y Realidad Virtual.

Una visión transversal

En ese ánimo de explorar nuevos caminos y de encontrar perfiles que se adapten a los tiempos que corren, desde Zubiri Manteo han dado un paso más este curso con la implantación de la Especialización para el Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual, un máster que se desarrolla bajo la metodología Ethazi y siempre buscando la incorporación del alumnado al mundo laboral.

En esta nueva aventura, la temática está relacionada con el diseño 2D y 3D, el modelado y la texturización, los motores de videojuegos, las aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada o el desarrollo propio de un videojuego. Un campo que tiene una mirada mucho más transversal de lo que pueda parecer, ya que puede ser aplicado perfectamente en ámbitos como la arquitectura, el cine, la educación, el turismo...

Una formación dual en la que la tecnología cambiante invita al alumnado a explorar nuevos caminos, siempre con la supervisión de un profesorado que ejerce de guía para favorecer la creatividad y la creación de nuevos proyectos, logrando que alumnos y alumnas puedan desarrollar todo su talento.

Además, buscando ampliar las posibilidades de la especialización, desde Zubiri Manteo están trabajando para encontrar proyectos con entidades de todo tipo de sectores que puedan encajar en la filosofía de esta. Todo ello, sin olvidar la creación de alianzas tanto nacionales como internacionales con el objetivo de estar cerca de las empresas y de sus necesidades.

En este sentido, próximamente se realizará un viaje a Canadá en el que profesorado de Zubiri Manteo conocerá de primera mano cómo trabajan empresas referentes a nivel mundial del sector del videojuego tanto en Montreal como en Quebec con el reto de valorar la tecnología que se emplea, conocer el perfil demandante de la industria y buscar colaboraciones con estas y las instituciones locales.

Tecnología, innovación y adaptación al mercado son algunas de las muchas razones por las que el alumnado apuesta por este centro donostiarra como trampolín a su trayectoria profesional y como complemento a los conocimientos adquiridos en la Formación Profesional.