Zuatzu «ven y cuéntalo»

L.L. dice, «vuelvo a escribir sobre los contenedores del Parque Empresarial Zuatzu en el que trabajo. Es habitual verlos llenos de basura, son claramente insuficientes para el gran volumen de residuos que se generan. No hay día que no estén sobrados. Además al ser un lugar de paso, hay gente de otras zonas que también deposita aquí sus residuos, incluso algunos vecinos de poblaciones cercanas que tienen el »puerta a puerta«. Por si todo esto fuera poco, tanto las empresas del parque como otros ciudadanos dejan muebles y otros voluminosos, que no siempre se recogen, por ejemplo al final del parque, frente al Edificio Europa hay unos sofás y un colchón que lleva meses. ¿Qué podemos hacer? ». A quien corresponda.