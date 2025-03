Las zonas no turísticas de Zarautz, no se tratan como las más visitadas

Jueves, 6 de marzo 2025, 08:37 Compartir

Gonzalo escribe desde la Plaza Martiñene de Zarautz, «llevamos 5 semanas, previstas 6 máximo, y esto no avanza mucho. Lo más triste es que después de 20 años rehabilitan solo el entorno de la plaza, pero el parque que está semihundido no se toca». Gonzalo cree que en las zonas no turísticas no se trabaja como en las que están más expuestas. A quien corresponda.