¿Y esto de Zarautz?

H.G. suele ir a Zarautz a pasear por su «inigualable Malecón», «siempre tan ordenado y cuidado, frente a una de las mejores playas del Norte. Hace unas semanas observé que el paseo muestra síntomas evidentes de desgaste, quizá por el numeroso público que lo utiliza, lo que más me llamó la atención y no me resistí a hacer una foto, es que en vez de reponer el pavimento estropeado, se les ha ocurrido echar cemento y señalizar con unos conos, tendrá su explicación pero...». A quien corresponda.