Vecinos de Loiola contrarios a las decisiones de Movilidad por las obras de la zona

M. L en nombre de un grupo de vecinos del barrio de Loiola, afectados por las obras en la zona y el acceso a Sierra de Aralar desde Urki, expresa su malestar. «Nuestra profunda preocupación y disconformidad con las decisiones urbanísticas que se están tomando y que afectan directamente a nuestra calidad de vida. A día de hoy, uno de los accesos principales a nuestro barrio ha sido eliminado sin ofrecernos una alternativa razonable. La única opción para entrar ahora, es cruzar toda la travesía de Loiola, un trayecto que implica pasar por 13 semáforos. Esto no solo incrementa significativamente el tiempo de acceso, sino que genera más tráfico, emisiones y frustración para todos los residentes. Lo más incomprensible de esta situación es la ubicación de la nueva rotonda que, en lugar de estar a la altura de la entrada natural al barrio, se ha construido 100 metros más adelante, obligándonos a llegar hasta la rotonda de los cuarteles. Esta decisión parece carecer de toda lógica funcionalidad y evidencia una falta de conexión con las necesidades reales del vecindario».«Todo esto ocurre mientras el Ayuntamiento de Donostia promueve activamente el discurso de una ciudad de bajas emisiones. Nos preguntamos: ¿cómo encajan estas obras en esa visión? ¿Qué lógica hay en suprimir un acceso directo y obligar a recorrer un trayecto mucho más largo y contaminante? Exigimos una solución urgente. Es hora de que las cabezas pensantes del ayuntamiento, y en especial el responsable de Movilidad, se acerquen a conocer de primera mano la realidad de nuestras calles y nuestras necesidades. La planificación urbana no puede hacerse desde los despachos, ignorando las voces del vecindario que sufre las consecuencias. Pedimos la restitución de un acceso funcional y directo al barrio, o al menos una alternativa que no suponga un perjuicio tan evidente para la ciudadanía. Las decisiones sobre movilidad deben estar al servicio de la gente, no en su contra». A quien corresponda.