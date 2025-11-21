Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

Vecinos de Aia recogen firmas, contrarios a los nuevos horarios y trayectos del bus

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:15

M.F. se queja del servicio de autobús de la localidad de Aia. «Durante los últimos años hemos tenido un servicio de autobús que conectaba los tres pueblos Zarautz -Aia- Orio. Con el nuevo horario, el que nos comunicaron el miércoles 12 de noviembre y entra en vigor el lunes 17 de noviembre, Zarautz queda incomunicado y con ellos perjudicados muchos usuarios que hacían uso para ir a estudiar, trabajar, médicos etc.. También el barrio de Laurgain queda sin servicio. Además hasta ahora de lunes a viernes teníamos un último autobús a las 21:05 que salía de Orio dirección Aia, que con el nuevo horario ha quedado suprimido, creando malestar a los que utilizábamos este último autobús para subir a casa después del trabajo o entrenamientos.

Si a eso le sumamos que los horarios de salida de Aia se han retrasado 15 min dificulta la conexión con el tren, ya que es muy justo la frecuencia y paso para coger el tren de menos cuarto, cualquier retraso por situaciones ajenas al conductor hace perder cualquier conexión en Orio. Solo pedimos que se revise , que haya más servicios a Zarautz y se vuelva a poner el último servicio de la noche. El ayuntamiento dice que es cosa de lurraldebus, la diputación dice que es cosa del ayuntamiento, ya que tengo las respuestas de ellos«

«Estamos recogiendo firmas de todos los perjudicados, ya que esté nuevo horario no se ha consultado con los usuarios reales del servicio. Nos hemos encontrado la sorpresa en el chat del ayuntamiento». A quien corresponda.

