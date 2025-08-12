¿Hasta cuándo vamos a estar encerrados los vecinos de Bidebieta?
Martes, 12 de agosto 2025, 08:12
M.E., vecino del barrio donostiarra de Bidebieta, se pregunta: «¿hasta cuándo se va a mantener cerrada la entrada y salida al barrio de Bidebieta?. Mercadona ya se ha abierto pero los vecinos seguimos teniendo que dar toda la vuelta a las rotondas de Contadores y el Ancla para acceder». A quien corresponda
