A Quien corresponda

¿Hasta cuándo vamos a estar encerrados los vecinos de Bidebieta?

Martes, 12 de agosto 2025, 08:12

M.E., vecino del barrio donostiarra de Bidebieta, se pregunta: «¿hasta cuándo se va a mantener cerrada la entrada y salida al barrio de Bidebieta?. Mercadona ya se ha abierto pero los vecinos seguimos teniendo que dar toda la vuelta a las rotondas de Contadores y el Ancla para acceder». A quien corresponda

