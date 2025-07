«Sin vacunas no podemos viajar, no hay forma de conseguir la cita»

Jueves, 3 de julio 2025, 08:40 Compartir

A. P. se queja del problema para conseguir citas online para las vacunas obligatorias o aconsejables para viajar a ciertos países. « En mi caso tengo un viaje a Indonesia en Octubre y la única forma es coger cita online. No hay citas disponibles hasta dentro de más de 6 meses. He estado allí presencialmente y la persona de seguridad me ha dicho que les envíen un email. He enviado dicho email, han pasado cuatro días y no hay respuesta. El problema es que el protocolo dicta que sin el papel que te dan ellos allí no puedes ir a Osakidetza a que te pongan las vacunas. Por lo tanto pido públicamente que habiliten un teléfono de contacto en el que te atienda una persona o que habiliten la posibilidad de que te atiendan presencialmente». Por lo que nos cuenta A.P. la queja es generalizada. A quien corresponda.